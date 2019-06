Samsung Note 10 forse verrà presentato il 7 agosto a New York

L'attesissimo Samsung Note 10 verrà presentato il 7 agosto. È questo quanto riportato da CNET che, a sua volta, l'ha appreso da alcune fonti.

Il Phablet di punta dell'azienda coreana verrà presentato nel corso dell'evento annuale Samsung noto col nome di Unpacked, evento che si terrà al Barclays Center di Brooklyn a New York, lo stesso posto usato l'anno scorso.

La serie Note spesso prende spunto dalla serie di prodotti principali, la serie S, e quindi possiamo aspettarci che alcuni elementi come "Infinity Display", visto sulla gamma Samsung Galaxy S10 e caratterizzato dal foro per la fotocamera frontale, facciano capolino pure sul Note 10.

Non sappiamo molto altro sul prodotto, al momento. Secondo un render trapelato potrebbero esserci solo tre fotocamere posteriori (a quanto ci saranno le stesse lenti, principale, ultragrandangolare e teleobiettivo viste su S10 e Samsung Galaxy S10 Plus).

Nello stesso render vediamo che il jack per le cuffie è ancora assente, ma non si vede nemmento il pulsante Bixby. Sebbene sia ormai una caratteristica dei prodotti Samsung, onestamente accoglieremmo con favore la scelta di rimuoverlo.

Secondo un'altra voce di corridoio potrebbero esserci quattro fotocamere posteriori tra cui un sensore ToF come quello visto nel Samsung Galaxy S10 5G, caratterizzato da quattro fotocamere. Potrebbe anche esserci una versione 5G di Note 10, come affermato da Verizon.

Come potete notare, circolano tantissime indiscrezioni, ma di sempre di indiscrezioni si tratta, non c'è nulla di ufficiale che provenga direttamente da Samsung. Speriamo che prima di questa presunta data di presentazione Samsung stessa si faccia sentire in modo da dare qualche informazione ufficiale.