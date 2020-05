ECG presto disponibile su Samsung Galaxy Watch Active 2, ma solo in Corea del Sud

Samsung aveva promesso che Galaxy Watch Active 2 avrebbe ricevuto la funzione ECG (elettrocardiogramma) già dal lancio, avvenuto nell'agosto 2019, e sembra che finalmente si stia muovendo qualcosa anche se al momento sembra trattarsi di un esclusiva per il mercato Coreano.

Samsung afferma che il Ministero della sicurezza alimentare e farmaceutica della Corea del Sud ha dato la sua approvazione a Watch Active 2 sia per la misurazione della pressione sanguigna che per l'ECG. Adesso, Samsung può abilitare gli appositi sensori sui suoi wearable.

La funzionalità verrà abilitata tramite l’app Health Monitor, che dovrebbe diventare disponibile dal terzo trimestre di quest’anno, per poi diventare di default su tutti i futuri smartwatch di Samsung. Non sappiamo ancora se la funzionalità verrà resa disponibile anche al di fuori della Corea del Sud, ma una nota riporta che “la disponibilità potrebbe variare a seconda del mercato di riferimento”.

Questa funzionalità dovrebbe essere uno dei punti di forza di Galaxy Watch Active 2, ed è un peccato che gli utenti abbiano dovuto aspettare così a lungo per averla, anche se non sappiamo ancora quando verrà resa disponibile in tutti gli altri paesi. Inoltre un aggiornamento era già stato promesso per la prima metà del 2020.

La salute del cuore

L’ECG rileva gli impulsi elettrici inviati dal battito cardiaco per produrre un tracciato e cercare eventuali segni di irregolarità. È sorprendente come questa tecnologia possa essere racchiusa all’interno di uno smartwatch, anche se il suo utilizzo deve essere approvato dal governo.

Un elettrocardiogramma è un dispositivo medico in grado di rilevare la fibrillazione atriale, ossia quando gli impulsi elettrici che fanno battere il cuore non funzionano come dovrebbero.

Questa importante funzione sta arrivando su un numero sempre maggiore di dispositivi, tra cui i prodotti Withings e Apple . La tecnologia degli appositi sensori è più complicata di quanto si possa immaginare.

Ci stiamo chiedendo quando Samsung rilascerà il fatidico aggiornamento per Galaxy Watch Active 2 fuori dai confini Coreani, sperando che l’approvazione nel paese di produzione ispiri fiducia nei mercati esteri.