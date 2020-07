Samsung Galaxy Watch 3: trapelate nuove immagini

La maggior parte delle volte, le immagini dei prodotti con un’uscita imminente come Samsung Galaxy Watch 3 , sono scatti pubblicitari effettuati durante l’utilizzo o rendering di stampa studiati per far apparire il dispositivo piacevole alla vista, ma che non sempre rispecchiano la realtà. Per fortuna alcune nuove foto trapelate di Galaxy Watch 3 ci mostrano nel dettaglio il design del prossimo dispositivo wearable di Samsung.

Le immagini provengono dalla National Certification Corporation (NCC) che ha sede negli Stati Uniti e sono state condivise da @_the_tech_guy . Queste foto mostrano l’orologio da diverse angolazioni in condizioni di luce normale.

Il design di Samsung Galaxy Watch 3, per noi, non è una novità. Nei mesi scorsi abbiamo seguito diversi leak su questo prodotto, ma vederlo appoggiato su di un tavolo in bella vista è tutta un’altra cosa.

Lo smartwatch si presenta con un cinturino in pelle e un quadrante in acciaio inossidabile con delle finiture nere. Fino a qui l’aspetto sembra molto accattivante, ma sul display erano rimaste impresse le impronte digitali di chi l’aveva precedentemente utilizzato e la cassa sembra molto spessa.

Quali sono le novità?

Samsung Galaxy Watch 3Via NCC certification pic.twitter.com/j0DUtgWkzxJuly 7, 2020

Osservando attentamente il cinturino possiamo ipotizzare che lo smartwatch non sia stato pensato per il fitness, oltre ad essere in pelle non sembra che si possa stringere saldamente al polso, caratteristica indispensabile per gli sportivi.

Alcune immagini in un tweet di follow-up mostrano il caricabatterie, che sembra un classico alimentatore per smartwatch collegabile a un computer o a una spina di corrente tramite USB.

Nel complesso, le nuove informazioni non sono molte e in questo leak vediamo solo delle immagini, non ci resta quindi che attendere di vedere la versione definitiva dello smartwatch. Se avete in mente di acquistare Samsung Galaxy Watch 3, nonostante queste foto siano molto più attendibili rispetto alle indiscrezioni precedenti, dovrete aspettare ancora un pò, visto che la maggior parte dei rivenditori Samsung sarà chiusa a data da destinarsi a causa dei problemi legati al Covid-19.