Samsung Galaxy Tab S6 Lite: data di rilascio, notizie e indiscrezioni

Pensiamo che Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà presentato a breve, in base al numero di indiscrezioni e voci che sembra crescere di giorno in giorno, e potrebbe offrire gran parte del fascino, sottratto a piene mani, di Samsung Galaxy Tab S6, ma a un prezzo che sarà indubbiamente inferiore.

In effetti, se si ritiene che le voci siano vere, i due modelli avranno entrambi un design simile e il pennino sarà incluso anche nel modello Lite, cosa che gli permetterebbe di arrivare in campo con un’arma in più, rispetto ad altri tablet economici.

Di seguito riportiamo tutto ciò che conosciamo ad oggi su Samsung Galaxy Tab S6 Lite di prossima uscita, inclusa una lista dei desideri sulle caratteristiche che ci piacerebbe che portasse in dote al suo arrivo.

Aggiorneremo l’articolo non appena avremo nuove informazioni, quindi assicuratevi di controllare nuovamente, se volete saperne di più su questo interessante modello proposto da Samsung.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite in breve

Che cos'è? Un'alternativa più economica a Galaxy Tab S6

Molto presto, ma non c’è una data precisa Quanto costerà? Presumibilmente tra €450 ed €500.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite data e prezzo di uscita

Non ci sono ancora voci sulla data di rilascio di Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tuttavia, il fatto che sia stato citato per nome in un database ufficiale di certificazione Bluetooth suggerisce che probabilmente arriverà sul mercato a breve.

La lista è stata certificata dalla FCC (Federal Communications Commission), come notato da SamMobile, il che ci dà un ulteriore indizio riguardo il suo possibile arrivo.

Netflix ne ha inoltre elencato il supporto della riproduzione HD sul proprio servizio, perciò non è certo una informazione riservata.

In più sapendo che Samsung Galaxy Tab S5e era stato annunciato nel febbraio 2019 e Tab S6 Lite è ovviamente il suo diretto successore, ci suggerisce ulteriormente che le tempistiche saranno brevi, visto che S5e lo fece circa un anno fa.

Possiamo ipotizzare realisticamente che il prezzo di lancio dovrebbe posizionarsi direttamente tra la conversione diretta tra dollaro ed euro, circa €450 e un massimo di €500, poichè non dovrebbe avvicinarsi troppo al prezzo di Galaxy Tab S6 (chi si trova a 669€ sul sito ufficiale di Samsung), poichè ciò lo metterebbe inevitabilmente fuori dai giochi e dubitiamo che Samsung desideri fare un autogol.

Tab S6 Lite potrebbe avere un prezzo simile a Tab S5e (Image credit: TechRadar)

Design e display di Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La più grande indiscrezione riguardante Samsung Galaxy Tab S6 Lite si trova in un rendering che potete vedere qui di seguito.

A quanto pare si tratta proprio di un un rendering ufficiale per la stampa, e in tal caso sarebbe un'ulteriore prova di come la presentazione di S6 Lite sia davvero vicina.

Per quanto riguarda ciò che è possibile vedere in tale rappresentazione, il tablet presenta cornici nere lungo i bordi dello schermo e un design che dalla parte anteriore (che è tutto ciò che è possibile vedere) assomiglia molto a Samsung Galaxy Tab S6.

Risulta possibile notare anche la presenza di una fotocamera frontale a obiettivo singolo e in particolare del già noto pennino S Pen.

Per quanto riguarda lo schermo, alcuni siti hanno segnalato che Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà dotato di un display Super AMOLED da 10,5 pollici, simile a quello degli altri membri della famiglia S TAB. Non ci è chiaro da dove abbiano ottenuto queste informazioni, ma non ci sembrerebbe strano se fossero corrette, poiché tutti i precedenti modelli di fascia alta erano caratterizzati da tale dotazione.

Specifiche e caratteristiche del Samsung Galaxy S10 Lite

La S Pen che si vede nell'immagine trapelata è una informazione che riteniamo interessante, in quanto Samsung Galaxy Tab S6 ne è dotato, mentre Samsung Galaxy Tab S5e no.

Ricordiamo che Galaxy Tab S5e è l’unico rappresentante della quinta generazione e a differenza degli altri tablet Galaxy S è solamente un modello di fascia media, essendo tale generazione carente di un modello di punta, poiché si è passati direttamente da Tab S4 a Tab S6 per i modelli di fascia alta.

Includere la S Pen in un modello di fascia media potrebbe aiutare Tab S6 Lite a distinguersi dalla concorrenza.

Si nota anche che il design di S Pen è simile a quello della S Pen fornita con Galaxy Tab S6, e potrebbe essere addirittura lo stesso modello, cosa certamente auspicabile.

In tal caso sarebbe presente lo slot magnetizzato sul retro del tablet per poter alloggiare e ricaricare il pennino, come già accade su Tab S6.

Potrebbe perciò supportare anche le Air Actions, che consentono di interagire con il tablet facendo gesti con la S Pen nel vuoto sopra lo schermo.

La fonte dell'immagine riportata ha affermato inoltre che Samsung Galaxy Tab S6 Lite avrà un chipset Exynos 9611 di fascia media, 4 GB di RAM, Android 10 e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione, a seconda della regione in cui verrà acquistato.

Abbiamo già visto che il chipset, la quantità di RAM e la versione di Android menzionati in un benchmark, quindi c'è una grande probabilità che questi dettagli siano corretti.

Cosa vorremmo vedere implementato in Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Anche supponendo che le voci siano giuste, ci sono ancora molte cose che non sappiamo ancora sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite, ma sotto riportiamo ciò che speriamo di vedere implementato.

1. Il pennino

Le indiscrezioni suggeriscono che Tab S6 Lite avrà il suo pennino (Image credit: Future)

In base alle indiscrezioni, l'inclusione di un pennino nella confezione di acquisto sembra molto probabile e speriamo che ci sia davvero, poiché questo accessorio potrebbe dare a Galaxy Tab S6 Lite la forza di spiccare sopra la concorrenza.

Se così fosse, diventerebbe il un modo più economico di acquistare un tablet completo di pennino rispetto a iPad o Samsung Galaxy Tab S6.

E se il pennino fosse dotato della stessa tecnologia presente in Galaxy Tab S6, sarebbe fantastico.

2. Il connettore per le cuffie

Il classico jack 3,5mm per le cuffie sta diventando sempre più raro, ma gode ancora di un pubblico di utenti affezionati che non lo vorrebbe veder scomparire del tutto.

È chiaro che in un dispositivo grande quanto un tablet le argomentazioni per la sua rimozione sono meno convincenti rispetto a quelle relative ad uno smartphone, dove ogni minima quantità di spazio risulta alquanto importante.

Non ci aspettiamo che Samsung Galaxy Tab S6 Lite abbia il tanto vituperato jack, dato che Samsung Galaxy Tab S6 e Samsung Galaxy Tab S5e non lo possiedono, ma sarebbe bello se fosse comunque presente.

3. Un prezzo ragionevole

Speriamo che Tab S6 Lite sia molto più economico di Tab S6. (Image credit: TechRadar)

Ci piacerebbe che venisse venduto ad un prezzo accessibile. Non ci aspettiamo che Samsung Galaxy Tab S6 Lite sia economico date le sue caratteristiche non certo triviali, ma dovrebbe presentare un prezzo di fascia media e magari che sia persino in grado di battere iPad 10.2. Il pennino in questo caso potrebbe fare la vera differenza e rendere Samsung vincitrice nel duello tra i tablet di fascia media.

4. Un grande schermo

Se c'è una cosa che Samsung sa fare bene, sono gli schermi; e anche i suoi modelli di fascia media tendono ad essere dotati di ottimi schermi, quindi non ci sembra certo una richiesta improponibile.

È probabile che Tab S6 Lite possieda un display Super AMOLED da oltre dieci pollici con risoluzione QHD+ e questo dovrebbe già essere sufficiente per soddisfarci, ma se Samsung riuscisse anche a includere nel dispositivo il supporto HDR, sarebbe davvero fantastico.

5. La cover tastiera

Tab S6 ha un grande potenziale per favorire la produttività personale. Vorremo che S6 Lite fosse in grado di fare altrettanto. (Image credit: Future)

Oltre al pennino, ci piacerebbe anche che Samsung Galaxy Tab S6 Lite fosse dotato anche di una cover ufficiale con tanto di tastiera annessa.

Ma non siamo avidi, non desideriamo che quest’ultima sia venduta insieme al tablet, può essere distribuita come opzione, proprio come avviene per quella di Samsung Galaxy Tab S6.

Spendendo il dovuto extra, la capacità di trasformare Galaxy Tab S6 Lite in un vero dispositivo votato alla produttività sarebbe certo molto desiderabile per alcune persone, mentre coloro che vogliono il tablet e basta, possono godere di Tab S6 Lite così come viene venduto, senza dover pagare inutilmente per costosi accessori.