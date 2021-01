Samsung Galaxy SmartTag, data di uscita, prezzo, design e funzionalità

Il tracker Samsung Galaxy SmartTags è stato svelato insieme agli smartphone Galaxy S21 a gennaio 2020: si tratta di un piccolo tracker di posizione che vi aiuta a ritrovare oggetti e dispositivi smarriti.

Potete agganciarne uno a un paio di chiavi, alla borsa o al portafoglio o magari a un cappotto o un peluche che i vostri figli tendono a perdere in giro. Grazie all'app Samsung SmartThings Find, potrete ritrovarli localizzandoli tramite lo smartphone.

Inoltre, arriveranno gli SmartTags Plus con funzionalità aggiuntive, che vi spiegheremo più sotto.

Samsung Unpacked 2021 è al momento in fase di svolgimento e attendiamo ulteriori notizie sui Galaxy SmartTags, per questo motivo al momento l'articolo non contiene molte informazioni. Naturalmente, lo aggiorneremo man mano che riceveremo ulteriori dati e notizie, ma se state leggendo questo paragrafo, significa che Samsung non ha ancora rivelato tutto sugli SmartTags.

Dritto al punto

Cos'è? Un tracker compatto prodotto da Samsung

Un tracker compatto prodotto da Samsung Quando esce? 29 gennaio, mentre i Plus più avanti nel corso dell'anno.

29 gennaio, mentre i Plus più avanti nel corso dell'anno. Quanto costerà? Circa €19,90 ciascuno

Samsung Galaxy SmartTags e SmartTags Plus saranno commercializzati a partire dal 29 gennaio, insieme al Galaxy S21.

In alcune aree geografiche, preordinando uno smartphone Samsung Galaxy S21, si riceve in omaggio una confezione di SmartTags.

In ogni caso, gli SmartTags sono alquanto costosi, dato che saranno venduti a circa €19,90 ciascuno, anche se il prezzo potrebbe variare in base all'area geografica di riferimento. In ogni caso ci aspettiamo l'arrivo di bundle con più pezzi a un costo ridotto. Al momento potete preordinare i Tags neri o grigi, ma pare che ne arriveranno altre versioni.

(Image credit: Samsung)

Design

Samsung Galaxy SmartTag è un piccolo rettangolo di plastica con un foro per agganciare chiavi, il collare del vostro animale domestico o una valigia.

I tag saranno disponibili in vari colori e motivi, così potrete scegliere quello che si abbina meglio all'oggetto a cui lo fisserete. Samsung ha anche mostrato alcuni modelli personalizzati con altri marchi, ad esempio uno con il viso di Bart Simpson.

Funzionalità

Samsung Galaxy SmartTags funzionano insieme all'app SmartThings, che consente di monitorare la posizione del vostro smartphone Samsung e altri dispositivi. E ora, vi consente anche di tracciare i vostri SmartTags.

Il prodotto invia un segnale Bluetooth ai dispositivi Samsung nelle vicinanze, sia al vostro che a quelli di altre persone, in modo da restituirvi la posizione in base alla prossimità al vostro dispositivo.

SmartTags montano una batteria che secondo Samsung durerà "mesi", con batteria tampone sostituibile.

Cosa offrono gli SmartTags Plus in più? Innanzitutto utilizzano la tecnologia UWB (banda ultra-larga) per il tracking spaziale e direzionale, in modo da ottenere dati sulla posizione più precisi, inoltre sfruttano l'AR Finder sullo smartphone per localizzare i Tags.

Detto così, potreste essere tentati di scegliere i Plus anziché i modelli standard, ma probabilmente ciò dipenderà dagli oggetti con cui vorrete utilizzarli e con quale grado di precisione individuarli.