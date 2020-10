Samsung Galaxy S21 / S30: quando esce, prezzo, novità

Samsung Galaxy S20 è stato messo in commercio da poco, ma non vediamo l’ora di scoprire le novità proposte da Samsung con la prossima serie Galaxy S30.

Nonostante il lancio sia previsto per il 2021, l’interesse è già elevato e i primi rumor sul top di gamma non tardano a diffondersi. Nel frattempo il 5 agosto è arrivata la nuova serie Galaxy Note 20. Ora ci siamo fatti un'idea più chiara di cosa significa per Samsung il concetto di "smartphone del futuro", il che ci fa fantasticare su come potrebbe essere il prossimo Galaxy S30.

Troverete tutto quello che c’è da sapere in questo articolo; aggiorneremo la pagina non appena saranno disponibili nuove indiscrezioni e notizie a riguardo. Se volete conoscere tutto di Galaxy S30, questo è il posto giusto!

Abbiamo anche stilato una lista dei desideri per Samsung Galaxy S30: sono funzionalità e specifiche che ci piacerebbe trovare nella nuova serie S, nella speranza che anche nel 2021 Samsung rilasci un grande dispositivo.

Aggiornamento: Un benchmark suggerisce che Samsung Galaxy S30 Plus avrà un chipset diverso da quello che ci saremmo aspettati, oltre a 8 GB di RAM. C'è inoltre la possibilità che supporti la ricarica rapida da 65W.

Samsung Galaxy S30 data di lancio e prezzo

Negli ultimi anni Samsung ha sempre presentato i nuovi modelli della serie Galaxy S attorno a febbraio, per poi metterli ufficialmente in commercio a marzo. Possiamo aspettarci lo stesso per la famiglia S30.

Attualmente non possiamo essere più specifici di così. Considerando che la compagnia sudcoreana quest’anno non ha partecipato al Mobile Word Congress (che di solito si tiene a fine febbraio), e ha lanciato i suoi dispositivi in anticipo, è probabile faccia lo stesso anche nel 2021.

Il prezzo della famiglia S30 non si discosterà molto dalla serie S di quest’anno. In particolare, S20 ha un prezzo di partenza di €929, con la versione S20 Pro e S20 ultra vendute ad un prezzo ancora superiore.

Samsung Galaxy S30 o Galaxy S21?

Prima del lancio di Samsung Galaxy S20 ci saremmo aspettati che si sarebbe chiamato Galaxy S11, e varie indiscrezioni hanno avanzato ipotesi sul nome diverse tra loro. La storia si sta ripetendo, dal momento che secondo un noto leaker ha affermato che il nome di Galaxy S30 sarà in realtà Galaxy S21.

Al momento non possiamo sapere quale sarà il suo vero nome, e ci sono in circolazione vari pareri discordanti.

Avvicinandoci al momento del lancio naturalmente ci aspettiamo di venirne a sapere di più a riguardo.

Samsung Galaxy S30: indiscrezioni e novità

Purtroppo non ci sono ancora molte notizie su Samsung Galaxy S30, ma un rumor suggerisce che potrebbe avere una fotocamera frontale integrata nello schermo . Pare che Samsung stia ancora valutando la realizzabilità di questa tecnologia, quindi è possibile che non la vedremo implementata nemmeno nei modelli che usciranno nel 2021.

In aggiunta a questo, Samsung sta lavorando su una fotocamera da 150 MP capace di combinare nove pixel in uno per ottenere scatti più luminosi, eliminando anche il rumore generato nelle immagini con risoluzioni elevate scattate con condizioni di luce scarsa.

Questa notizia va comunque presa con le pinze: è davvero presto per aver certezze su S30, non ci sono notizie ufficiali e potremmo avere un anno ricco di indiscrezioni contraddittorie.

Detto questo, l'indiscrezione riguardante un sensore da 150 MP è riapparsa da un'altra fonte, che aveva affermato che il sensore in questione sarà affiancato da un teleobiettivo da 64 MP, un grandanholo da 16 MP e una lente macro da 12 MP, oltre a un sensore per la profondità, per un totale di cinque obiettivi. Se questa indiscrezione si rivelerà fondata, è comunque molto probabile che solo il modello Ultra avrà una fotocamera con specifiche simili.

Più di recente abbiamo sentito però che Samsung Galaxy S30 Ultra avrà una fotocamera da 108 MP (proprio come S20 Ultra), ma con un sensore nuovo e migliorato. Ancora troppo presto per saperne di più con precisione.

Ci è anche giunta voce che Galaxy S30 non avrà il sensore ToF, a differenza di Galaxy S20. Sembra che Samsung stia accantonando la tecnologia per svilupparne una che possa competere con quella utilizzata da Apple.

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S21 / S30 avrà un obbiettivo principale da 108 MP, un grandangolo da 12 MP e una fotocamera frontale da 40 MP, proprio come S30 Ultra, ma con due fotocamere zoom al posto di una e nessun sensore ToF. Si dice che queste fotocamere faciliterebbero lo zoom ottico 3x e 5x.

D'altra parte però di recente abbiamo visto un brevetto depositato da Samsung per un sensore ToF. In precedenza Samsung utilizzava i sensori creati da Sony, ma secondo le ultime indiscrezioni sembra che ora stia creando i suoi. Se così fosse, il sensore verrebbe utilizzato per il riconoscimento facciale, gli effetti bokeh e le funzioni di realtà aumentata.

C'è anche un brevetto rappresentante il design di una fotocamera per smartphone con sei sensori posteriori, che includerebbe cinque obiettivi grandangolari e un teleobiettivo. Ogni lente è orientabile singolarmente, in modo che possano tutte puntare in direzioni diverse.

Questo comparto fotografico potrebbe adattarsi a svariati impieghi, tra cui aggiungere l'effetto bokeh alle foto di paesaggi e migliorare la qualità degli scatti in condizioni di luca scarsa e HDR. Il brevetto in questione non è specificamente collegato al Galaxy S30 comunque, quindi non contateci troppo.

Ci sono anche alcune novità sul processore. Un benchmark suggerisce che alcune versioni della serie Galaxy S30 monteranno un nuovo chipset Exynos 1000 che garantirebbe performance della GPU fino a tre volte più veloci rispetto a quelle dello Snapdragon 865, attualmente il miglior processore Android.

Un altro benchmark, probabilmente di Samsung Galaxy S30 Plus, mostra un chipset Exynos 2100 ancora inedito. I punteggi non sono particolarmente impressionanti, anche se indubbiamente di fascia alta, e tra le specifiche viene menzionato un quantitativo RAM di 8 GB.

Secondo altre notizie non ufficiali potrebbe avere una batteria leggermente più piccola rispetto a quella dei modelli S20 equivalenti, ma noi non ci metteremmo la mano sul fuoco al momento.

Un'altra indiscrezione suggerisce che Samsung abbia deciso di affidare la fornitura dei display a un'azienda di nome BOE. Notizie più recenti però smentiscono questa affermazione, quindi la tecnologia dei nuovi display rimarrebbe simile alla serie S20.

Abbiamo anche sentito che Samsung starebbe valutando di smettere id includere i cavi per la ricarica nella confezione d'acquisto di alcuni smartphone in uscita nel 2021 per ridurre i rifiiuti elettronici, dal momento che molti utenti sono già in possesso di un cavo funzionante.

Senz'altro Samsung Galaxy S30 potrebbe essere uno di questi smartphone. I telefoni delle serie Galaxy passate includevano tutte un cavo non all'altezza della potenziale velocità di ricarica massima dei dispositivi, quindi in molti hanno scelto di acquistarne un altro. Insomma, non ci rimane che stare a vedere come si evolveranno le cose.

Samsung Galaxy S30: cosa ci aspettiamo

Non sappiamo molto riguardo Samsung Galaxy S30, ma sicuramente riponiamo in lui molte speranze. Abbiamo raccolto tutte le nostre aspettative: tra miglioramenti e innovazioni, queste caratteristiche renderebbero S30 uno smartphone eccezionale.

1. Un prezzo più ragionevole

La serie S20 è davvero costosa. Il modello base di S20 ha subito un sensibile aumento di prezzo rispetto al suo equivalente dell’anno precedente, mentre Samsung Galaxy S20 Ultra ha praticamente creato un nuovo range di prezzo introducendo il concetto di smartphone ultra premium.

La situazione è aggravata dall’assenza nella serie di una versione Lite, anche se è possibile che prima o poi venga presentato questo modello più economico.

In ogni caso, ci piacerebbe vedere una riduzione di prezzo per i modelli del 2021 o un Samsung Galaxy S30 Lite insieme al resto della gamma (o magari entrambe queste cose).

2. Zoom 100x per tutta la gamma

Samsung Galaxy S20 Ultra possiede una delle fotocamere più fluide e innovative che abbiamo mai visto su uno smartphone, soprattutto per il suo zoom 100x.

Ci piacerebbe vedere questa specifica anche nei modelli più convenienti, magari con qualche miglioramento. Ad oggi infatti questo zoom non è di grande qualità, rendendolo più una caratteristica da mostrare con gli amici piuttosto che una funzione davvero utile.

3. Una fotocamera integrata nello schermo

I top di gamma Samsung hanno quel maledetto buchino nello schermo per la fotocamera frontale. Non è una soluzione elegante e vorremmo che Samsung Galaxy S30 integrasse la fotocamera nello schermo, proprio come già accade per lo scanner d’impronte digitali.

Ciò consentirebbe a Samsung di offrire un design innovativo e a tutto schermo senza ricorre a una fotocamera pop-up che occupa spazio interno ed è probabilmente più fragile.

Non siamo sicuri riguardo l'implementazione di questa tecnologia: dipenderà molto dalla qualità del risultato finale e dai relativi costi di produzione, ma sarebbe sicuramente una specifica straordinaria.

4. Un nuovo look

Il design della gamma Galaxy S non riceve grandi modifiche da tempo, fatta eccezione per il recente cambio di cornice dovuto alla nuova fotocamera.

Pensiamo sia arrivato il momento di un nuovo design, magari come già detto con una fotocamera integrata nello schermo o comunque con modifiche sensibili per non farlo apparire come se fosse un Samsung Galaxy S20 2.0 .

5. Lo stesso chipset in tutto il mondo

Una strana caratteristica della gamma Samsung Galaxy S è che il chipset differisce a seconda della regione in cui è distribuito. In molte regioni monta Snapdragon mentre in altre, tra cui anche l’Italia, monta chipset Samsung Exynos.

Questi chipset non garantiscono le stesse prestazioni e la stessa autonomia. Con piccole differenze di anno in anno, esiste sempre una versione peggiore e una migliore di Samsung Galaxy S.

Ci piacerebbe che Samsung cambiasse questa politica e distribuisse in tutto il mondo lo stesso Galaxy S20.

6. 120Hz in QHD+

Un’altra stranezza della famiglia S20 è la necessità di dover scegliere tra una frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz e una risoluzione QHD+.

Non ne abbiamo capito il motivo: molti altri telefoni, come OnePlus 7T Pro e Google Pixel 4 XL hanno almeno 90 Hz di frequenza di aggiornamento accoppiata ad una risoluzione QHD+, mentre su Samsung con questa opzione si scende fino a 60 Hz.

È probabile che Samsung rimuova questo limite con un aggiornamento software, ma, che lo faccia o meno, sicuramente si tratta di una restrizione che vorremmo sparisse nella famiglia S30.

7. Uno scanner di impronte migliore

Lo scanner integrato nello schermo di Samsung Galaxy S20 non è male, ma non è ancora così veloce e affidabile come gli scanner fisici.

Vorremmo vedere sensibili miglioramenti a riguardo, magari rendendo lo scanner di S30 sempre funzionante e istantaneo, senza dover ricorrere a più tentativi come accade con S20.