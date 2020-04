Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe avere un difetto nel vetro della fotocamera

Galaxy S20 Ultra di Samsung è certamente uno dei telefoni più costosi del produttore sudcoreano di sempre, ma potrebbe essere soggetto a un grave difetto di progettazione, come riporta il sito SamMobile.

Diversi utenti di S20 Ultra hanno utilizzato i forum della community dell'azienda per lamentarsi del vetro della protuberanza davanti alla fotocamera che pare si sia frantumato senza apparente ragione e che rende inutilizzabili il tanto decantato sensore da 108 MP e relativo "Space Zoom" 100x.

Secondo gli interessati colpiti dal problema, apparentemente non è stato fatto niente che abbia potuto causare la rottura del vetro. In particolare, un utente ha dichiarato:"Ho ritrovato la fotocamera posteriore del mio S20 Ultra rotta quando mi sono svegliato, non ho idea di come sia potuto accadere".

In questo caso, il danno della protuberanza della fotocamera è piuttosto evidente e sembra quasi che il vetro sia stato attraversato da un piccolo proiettile, vista la dimensione del foro.

(Image credit: Samsung Community Forums)

In risposta all'immagine sopra, un altro proprietario di S20 afferma di avere avuto lo stesso problema, affermando: "Questo è esattamente quello che è successo a me e mio marito, ma Samsung rifiuta di assumersi la responsabilità del difetto di progettazione".

L'utente prosegue ipotizzando che "Penso che ci sia una sorta di gas tra la telecamera e il vetro come in una finestra con vetrocamera e che per qualche ragione tenda a spaccarsi dall'interno verso l'esterno".

(Image credit: SamMobile)

Un altro utente in un thread diverso si lamenta di un altro vetro rotto sulla protuberanza della fotocamera del proprio S20 Ultra, sebbene il danno sia in questo caso meno grave. "La fotocamera si è rotta mentre ce l’avevo tasca, e ora nel centro del vetro c’è una sottile crepa che va da lato a lato”.

Problemi con la garanzia

La cosa preoccupante però, è che al momento Samsung non intende coprire il danno in garanzia. Ci sono diverse segnalazioni da parte delle persone interessate che affermano che la riparazione costerà loro fino a $400 oppure $100 per coloro sono coperti dal servizio Premium Care di Samsung.

Nel frattempo, un rappresentante Samsung ha risposto in uno dei post nel forum della comunità rilasciando la seguente dichiarazione:

"Siamo spiacenti di apprendere delle rotture dell'obiettivo della fotocamera dei vostri S20 Ultra. Sfortunatamente, la garanzie Samsung Phone non copre i danni estetici. Se siete iscritti a Samsung Premium Care, potete effettuare una riparazione presso un centro di riparazione o partner Samsung autorizzato. Verificate inoltre se disponete di un'assicurazione tramite il vostro fornitore di servizi. Passare attraverso un centro di riparazione o partner Samsung autorizzato (come U Break I Fix) garantirà la riparazione del telefono con parti Samsung OEM autentiche. Ne verrà verificata la completa integrità e il telefono rimarrà ancora soggetto a garanzia. Per verificare i centri di riparazione autorizzati locali, consultare il sito www.Samsung.com "

La redazione di Techradar U.S.A. alla luce di quanto riportato sopra, ha contattato l’azienda per avere maggiori informazioni ed è in attesa di una risposta ufficiale.