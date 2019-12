Samsung Galaxy S11: data di uscita e indiscrezioni

Samsung Galaxy S11 o S20, se credete alle recenti indiscrezioni, verrà presentato a febbraio prima dell'inizio del Congresso Mondiale della Telefonia Mobile 2020, evento durante il quale condividerà il palco con Galaxy Fold 2.

La serie Galaxy S di Samsung è tra le prime di fascia alta ad essere presentate ogni anno. Anche per il 2020 è prevista l’uscita di tre varianti di diverse dimensioni. Mentre inizialmente ci si aspettava che i nuovi smartphone si chiamassero S11 (insieme a S11 + e S11e), un nuovo rapporto suggerisce che Samsung potrebbe utilizzare la sigla S20.

Samsung Galaxy S20?

Anche se il rapporto è ancora in fase di sviluppo, un cambio nello schema di denominazione non è del tutto inconcepibile. Pare si tratti del più grande aggiornamento generazionale visto finora da Samsung, con enormi cambiamenti previsti per quanto riguarda la fotocamera, la batteria e il design. Abbiamo osservato Apple adottare una trasformazione simile con iPhone X, saltando iPhone 9 e proponendo un design completamente nuovo.

Il sito di notizie israeliano Girafa suggerisce che la serie Samsung Galaxy S11 sarà svelata l'11 febbraio in occasione di un evento a San Francisco, ben due settimane prima dell'inizio del MWC 2020 a Barcellona. La recente fuga di notizie relative a Galaxy Fold 2 parla di un design a conchiglia e afferma che il dispositivo sarà presentato nello stesso evento.

(Image credit: OnLeaks)

La fuga di notizie ci ha inoltre dato una buona idea su cosa aspettarci dal trio S11. Tutti sfoggeranno una tacca Infinity-O posizionata centralmente, ma avranno dimensioni inferiori a quelle viste sul Note10. All'interno, saranno alimentati dal SoC Snapdragon 865 nella maggior parte delle aree di vendita, mentre per alcune regioni verrà scelta l’alternativa casalinga Exynos 990. Arriva inoltre la conferma di batterie più grandi e di una ricarica più rapida. Si prevede un grande aggiornamento nel reparto fotografico, con notizie attuali che suggeriscono almeno quattro fotocamere sul retro, costituite da un sensore primario personalizzato da 108 MP , affiancato da un teleobiettivo periscopico, un obiettivo ultra wide e un sensore di profondità 3D ToF.