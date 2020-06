Samsung Galaxy Note 20 Ultra avrà uno zoom migliore di Galaxy S20 Ultra

The Samsung Galaxy S20 Ultra can zoom in a long way, but not very well.

Uno dei principali punti di forza del Samsung Galaxy S20 Ultra , almeno sulla carta, è la sua fotocamera con zoom 100x, ma nella pratica i risultati lasciano un po’ a desiderare. Sembra però che Samsung, secondo un nuovo rumor, potrebbe aver imparato la lezione.

Secondo @UniverseIce , una fonte abbastanza affidabile, il Samsung Galaxy Note 20 Ultra avrà uno zoom 50x, ma Samsung a quanto pare "ottimizzerà la qualità dello zoom" e offrirà "maggiore attenzione alla qualità dell'esperienza fotografica".

Non viene detto come Samsung pensa di raggiungere questo obiettivo o come rivoluzionerà l’esperienza d’uso per l’utente, ma se fosse vero sembra che lo zoom 50x potrebbe essere molto più efficace di altri zoom dalla portata maggiore installati sugli altri smartphone.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience.June 22, 2020

Naturalmente ci saranno limiti rispetto a quello che Samsung potrà raggiungere. Con uno zoom 50x, il telefono farà quasi sicuramente affidamento sul software più che sull'hardware, questo perchè probabilmente non sarebbe possibile adattare uno zoom ottico 50x su di uno smartphone di dimensioni normali, e utilizzando il software la qualità dell'immagine risulta inevitabilmente ridotta.

Questo è anche il motivo per cui lo zoom 100x sul Samsung Galaxy S20 Ultra risulta abbastanza sfocato e di bassa qualità, gli obiettivi da soli non sono in grado di zoomare a grandissime distanze e uno zoom 50x con più ottimizzazioni dovrebbe essere un passo avanti nella qualità complessiva.

Ciò presuppone che @UniverseIce potrebbe persino avere ragione, ma come sempre prendiamo con la dovuta cautela queste notizie. Lo scopriremo probabilmente ad agosto, quando dovrebbe essere presentata la gamma Samsung Galaxy Note 20.