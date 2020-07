Samsung Galaxy Note 20 sarà più facile da mantenere pulito

Il 2020 è stato, purtroppo, l'anno del Covid-19: tutti siamo consapevoli dei germi e batteri che possono contaminare lo smartphone, quindi le aziende potrebbero iniziare a offrire soluzioni per usare lo smartphone senza il contatto diretto con le mani, e questo potrebbe essere proprio il caso del Samsung Galaxy Note 20 .

A tal proposito, lo YouTuber “ Jimmy Is Promo ” ha twittato un'immagine del presunto Galaxy Note 20. Pare che la S Pen dello smartphone sia stata migliorata con l’aggiunta di un puntatore, che permetterebbe dunque di usare lo smartphone senza un contatto diretto col display.

Vale la pena sottolineare che Jimmy Is Promo non è un leaker abbastanza noto e che il bordo inferiore dello smartphone nell'immagine è coperto da un nastro, quindi potrebbe anche trattarsi di un modello differente. Inoltre, non è chiaro se questa funzionalità possa esser implementata anche sui vecchi Note.

S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra ps.. Subscribe to my channel for more pic.twitter.com/ZNaxR4lEpoJuly 8, 2020