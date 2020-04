Samsung Galaxy Note 20: quando esce, prezzo, caratteristiche

Samsung Galaxy Note 20 probabilmente è il telefono più interessante che sarà presentato dalla compagnia coreana dal lancio di Galaxy S20 .

Samsung Galaxy S20 insieme a S20 Plus e S20 Ultra sono stati i primi top di gamma presentati da Samsung quest’anno, e probabilmente trovoremo molte caratteristiche della nuova serie S anche nei prossimi smartphone Galaxy Note 20.

Da gennaio 2020 è possibile avere uno smartphone con S Pen a un prezzo economico: è stato infatti presentato Samsung Galaxy Note 10 Lite, la versione economica di Galaxy Note 10. La novità ci ha soddisfatto molto visto che finalmente il pennino diventa una caratteristica accessibile a tanti e non solo a chi poteva permettersi un telefono molto costoso.

La possibilità che esista una versione lite di Note 20 porta a pensare che Samsung voglia creare anche una versione Plus della serie, magari con uno schermo più grande dei 6,9 pollici di Galaxy S20 Ultra.

I primi leak su questo smartphone suggerivano che si sarebbe chiamato Galaxy Note 11, ma a seguito della presentazione della serie S20 (e non S11), pensiamo che Samsung voglia seguire la stessa nomenclatura anche per la serie Note.

Per fare chiarezza su cosa possiamo aspettarci dalla nuova serie Samsung Galaxy Note 20, abbiamo raccolto tutto ciò che si sa ad oggi e realizzato una piccola lista dei desideri a partire dal pennino, caratteristica cardine della serie: vorremmo diventasse una reale estensione del dispositivo grazie a maggiori controlli fisici integrati e più funzionalità in modo da utilizzarlo molto più spesso nel quotidiano.

Ultime notizie: Samsung Galaxy Note 20 avrà un display curvo anche sopra e sotto , non solo ai lati com Huawei P40 Pro.

Dritti al punto

Cos’è Samsung Galaxy Note 20? Il prossimo smartphone top di gamma Samsung con pennino integrato.

Il prossimo smartphone top di gamma Samsung con pennino integrato. Quando verrà presentato Samsung Galaxy Note 20? Probabilmente agosto 2020.

Probabilmente agosto 2020. Quanto costerà Samsung Galaxy Note 20? Potrebbe avere un prezzo di partenza attorno ai €1000.

Samsung Galaxy Note 20 data di lancio e prezzo

I predecessori della serie Note sono sempre stati lanciati ad agosto o settembre: anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali, possiamo immaginare che anche Samsung Galaxy Note 20 seguirà questa tradizione.

Note 10 al lancio partiva da €979 e la sua versione Plus costava circa €150 in più: possiamo aspettarci un prezzo simile o ancora maggiore per la gamma Note 20.

Tutta la serie probabilmente monterà l’Exynos 990, o lo Snapdragon 865 negli USA. Entrambi i chip offrono connettività 5G, quindi la linea Note 20 ptorebbe essere la prima ad avere il 5G su tutti i modelli.

Meglio aspettare Galaxy Note 20 o comprare subito Galaxy Note 10 scontato?

Considerando le difficoltà che hanno le catene di produzione in questo periodo a seguito della pandemia da coronavirus, è possibile che Samsung Galaxy Note 20 subisca ritardi. Se siete disposti ad attendere ancora qualche mese, eventualmente accettando ritardi e rinvii, vi consigliamo di aspettare il nuovo top di gamma Samsung.

Se invece avete bisogno di uno smartphone nuovo il prima possibile, magari con penna integrata, potreste prendere seriamente in considerazione l’acquisto di Galaxy Note 10 o Galaxy Note 10 Plus, magari approfittando degli sconti disponibili sul web.

Samsung Galaxy Note 20: novità e indiscrezioni

Col passare del tempo stanno trapelando sempre maggiori informazioni su Samsung Galaxy Note 20. Probabilmente vedremo su questo smartphone lo stesso Exynos 990 presente nella serie Galaxy S20, garantendo anche la connettività 5G grazie al modem prodotto da Samsung. Sulla carta quello di Qualcomm potrebbe offrire qualcosa in più, ma all’atto pratico non cambia nulla perché il modem Qualcomm è progettato per reti che ad oggi non esistono in Europa. .

Secondo alcuni brevetti, Note 20 potrebbe avere uno spettrometro , un componente che analizza gli oggetti per scoprirne la struttura chimica. In passato sono stati già immessi sul mercato smartphone con spettrometri integrati, ma Note 20 sarebbe il primo dispositivo di uno dei grandi brand della telefonia ad includerlo, aprendo Android a nuove applicazioni e nuove funzionalità prima inimmaginabili.

Note 20 potrebbe inoltre avere una fotocamera frontale inegrata nello schermo distribuita lungo tutto il display. Questa indiscrezione arriva dal sito di tecnologia sud coreano The Elec e ha avuto conferma anche da un tweet del leaker @UniverseIce.

Samsung will launch an under display camera phone next year! not S11, not Fold 2October 17, 2019

Alcune notizie riguardano lo schermo di Galaxy Note 20: anche se non ci sono reali certezze e i tweet a riguardo sono abbastanza criptici, Note 20 potrebbe avere uno schermo a 120 Hz .

Lo schermo inoltre potrebbe essere curvo anche sul bordo superiore e inferiore , non solo sui lati come molti altri smartphone top di gamma, facendolo apparire questo nuovo Note molto più confortevole e innovativo del suo predecessore Note 10. Un leak a riguardo suggerisce che Samsung abbia brevettato uno schermo molto più curvo di quelli visti fino ad oggi con i tasti fisici che sporgono dal display stesso: non sappiamo se questo nuovo display vedrà mai la luce, ma sarebbe davvero interessante trovarlo su Galaxy Note 20.

Galaxy Note 20 avrà solo 128GB di spazio di archiviazione di partenza, mentre Galaxy Note 10 partiva da 256GB. Questo suggerisce che c’è stata maggiore attenzione a realizzare un modello che sia più economico.

Infine, Galaxy Note 20 potrebbe essere pieghevole . Il prototipo in oggetto suggerisce che Samsung stia pensando a uno smartphone pieghevole con un pennino ed è probabile si tratti di Samsung Galaxy Fold 2: verrà annunciato in futuro, ma possiamo dire con buona probabilità che questo dispositivo non è Note 20, nonostante la presenza della penna.

Samsung Galaxy Note 20: cosa ci aspettiamo

Nonostante i rumor su Note 20, ci sono alcuni aspetti che non sono ancora ufficiali, e per questo abbiamo costruito una lista delle nostre aspettative: miglioramenti rispetto all’edizione del modello precedente e innovazioni che potrebbero essere presenti nella prossima serie Galaxy Note

1. Una S Pen con più funzionalità

La S Pen è il fulcro attorno al quale si è sviluppata la serie Note.

Questa piccola stilo alloggiata nel telefono migliora sensibilmente la produttività, ma negli ultimi anni ci sono state pochissime innovazioni, lasciando la S Pen principalmente uno strumento di scrittura.

Ci piacerebbe vedere innovazioni da questo punto di vista. Potrebbero implementare un meccanismo per cui la stilo è utilizzata per riprodurre video, navigare nel telefono, alzare o abbassare il volume o ancora per gestire gli scatti della fotocamera o le registrazioni video. Ancora meglio sarebbe rendere la S Pen un dispositivo capace di farci navigare nel telefono e nelle sue applicazioni. Attualmente la S Pen non è all’altezza del suo potenziale e speriamo che Samsung possa intervenire a riguardo.

2. Una versione Lite

Siamo grandi fan di Samsung Galaxy S10e e iPhone 11 per la loro capacità di offrire prestazioni e qualità a un prezzo contenuto. Sarebbe interessante vedere un modello con queste caratteristiche anche per la famiglia Note. Non è un’idea folle: il Note 10 Lite è disponibile, e potrebbe diventare una costante della gamma Note.

Avere una S Pen senza spendere una fortuna è un’opportunità da cogliere al volo, e visti i prezzi sempre crescenti nel mondo della telefonia, l’esistenza di una versione economica renderebbe la nuova serie di Galaxy Note 20 più appetibile per una fetta importante di mercato.

3. Specifiche e fotocamera migliorate

Come ogni anno, speriamo che Note 20 abbia sensibili miglioramenti rispetto al suo predecessore, soprattutto nel comparto fotografico. Spesso la serie Note è realizzata con hardware simili alla serie S di quell’anno , il che sarebbe ottimo viste le innovazioni che Samsung ha effettuato sulla sua serie più famosa.

Avere una fotocamera da 64MP o 108MP su Note 20 sarebbe fantastico, e lo Snapdragon 865 sarebbe in grado di offrire prestazioni di altissimo livello. I miglioramenti potrebbero toccare anche la batteria: stavolta Note 20 potrebbe sfondare la soglia dei due giorni di autonomia, una peculiarità fantastica per chi non vuole sempre avere il caricatore nella borsa.

4. Schermo pulito

Sebbene la goccia sia una scelta meno ostruttiva del notch, la fotocamera frontale necessita ancora compromessi: sarebbe davvero fantastico trovare uno schermo perfettamente rettangolare in Galaxy Note 20. Pare che Samsung per questo modello abbia distribuito la fotocamera frontale su tutto il display, per eliminare ogni tipo di interruzione del display.

Questa soluzione è davvero elegante, Note 20 sarebbe il primo telefono con questa tecnologia e speriamo possa stabilire un nuovo standard per il futuro.

5. 5G più economico

La versione 5G di Galaxy Note 10 ha un prezzo sensibilmente superiore rispetto ai corrispondenti 4G, sebbene abbia visto solo aggiornamenti minori in concomitanza al nuovo modem.

Probabilmente il 2020 non ci regalerà il 5G come standard e sarà molto difficile avere una diffusione importante di questa nuova tecnologia se non verranno ridotti i prezzi. Tuttavia manca ancora qualche mese al lancio di Note 20: speriamo che questo comporti un calo dei costi dovuti anche alla diffusione maggiore che stanno avendo le antenne nel territorio.