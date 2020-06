Samsung Galaxy Fold 2, dai rendering somiglia molto a Galaxy Note 20

The Samsung Galaxy Fold 2 might not have its predecessor's big notch

Finora non sapevamo molto sul Samsung Galaxy Fold 2 , nonostante il fatto che probabilmente verrà lanciato all'inizio di agosto. Fortunatamente è stato appena svelato un rendering di alta qualità che mostra apparenti somiglianze con il design del Samsung Galaxy Note 20 .

Il rendering, condiviso da @UniverseIce , mostra lo smartphone con il display principale aperto e un aspetto molto simile ad un tablet, con cornici abbastanza larghe che delimitano lo schermo.

Nel rendering si nota anche un foro sul display per la fotocamera, un aggiornamento del classico notch che si trovava sull'originale Samsung Galaxy Fold , e mentre la sua posizione decentrata all'inizio potrebbe sembrare strana, in realtà ha senso, come sottolinea anche la fonte stessa.

UniverseIce ha condiviso un secondo tweet con un'altra immagine che mostra una linea di che divide a metà lo schermo del dispositivo. Con lo smartphone completamente piegato, la posizione della fotocamera risulta centrale, similmente alla posizione dell'obiettivo frontale di Samsung Galaxy S20 e del presunto Samsung Galaxy Note 20.

Anche il comparto fotografico posteriore, che sembra occupare un blocco rettangolare nella parte superiore destra dietro lo smartphone, sembrerebbe simile al design della gamma Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20.

Tutto sommato, questo è un design che pone il Samsung Galaxy Fold 2 in linea con gli altri top di gamma di Samsung, per cui potrebbe aver senso che la società voglia puntare in quella direzione. E come mostra una risposta al tweet , risulterebbe anche all'incirca la stessa posizione della fotocamera frontale del Galaxy Fold originale: sembra solo particolarmente strana a causa dell’assenza del notch che di norma circonda l’obiettivo.

Ovviamente prendiamo sempre questo tipo di notizie con le dovute precauzioni, soprattutto perché non abbiamo visto molte immagini del Galaxy Fold 2 fino ad ora, e di conseguenza c'è poco da confrontare. Ma con il probabile lancio dello smartphone tra poco più di un mese, ci aspettiamo che le voci e i vari rumors diventino sempre più precisi.

