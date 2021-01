Samsung Galaxy Buds Pro, data di uscita, prezzo, notizie e funzionalità

Samsung Galaxy Buds Pro rappresentano probabilmente il segreto di Pulcinella del settore e sono stati finalmente annunciati in occasione dell'evento Samsung Unpacked.

Questi auricolari true wireless, già oggetto di vari leak nelle scorse settimane, saranno disponibili a partire dal 14 gennaio sul sito web Samsung per poco meno di €200, prima di arrivare presso i venditori il 15 gennaio.

Gli aspetti più interessanti di Samsung Galaxy Buds Pro sono la cancellazione attiva del rumore migliorata, fino a 20 db, per contrastare meglio Apple AirPods Pro e Sony WF-1000XM3 e la nuova classificazione IPX7 per la resistenza all'acqua, la più elevata fra gli auricolari Samsung disponibili oggi.

Altre funzionalità interessanti sono l'audio a 360° con tecnologia Dolby Head Tracking che mantiene l'audio di fronte all'utente anche quando gira la testa e la Game Mode che riduce la latenza degli auricolari durante le partite con i giochi mobili.

Secondo Samsung, la durata della batteria ammonta a circa 8 ore per ricarica senza cancellazione del rumore, che scendono a 5 con la funzione attiva. Il piccolo case di ricarica in dotazione con gli auricolari dura 20 o 13 ore a seconda che venga utilizzata o meno l'ANC. Samsung afferma che con la ricarica rapida, è possibile usufruire di un'ora di riproduzione con soli cinque minuti di carica.

Infine, è presente l'assistenze digitale Bixby, non sempre utile, ma comunque in grado di rispondere a messaggi e alle vostre domande.

Al momento, sembra Samsung Galaxy Buds Pro si configurino come un'ottima alternativa agli AirPods Pro, nonché una buona integrazione del nuovo Samsung Galaxy S21. Ecco tutto quello che dovete sapere prima di procedere all'acquisto.

Dritti al punto

Cosa sono? Samsung Galaxy Buds Pro, un paio di auricolari true wireless

14 gennaio 2021 Quanto costeranno? Poco meno di €200

Samsung Galaxy Buds Pro, immagini

Immagine 1 di 6 (Image credit: Samsung) Immagine 2 di 6 (Image credit: Samsung) Immagine 3 di 6 (Image credit: Samsung) Immagine 4 di 6 (Image credit: Samsung) Immagine 5 di 6 (Image credit: Samsung) Immagine 6 di 6 (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Buds Pro, data di uscita

Samsung Galaxy Buds Pro arrivano insieme allo smartphone Galaxy S21 il 14 gennaio 2021 sul sito web Samsung, mentre il giorno successivo negli scaffali dei principali rivenditori.

L'aspetto più strano a proposito della data di uscita di Samsung Galaxy Buds Pro è il fatto che arriva dopo soli cinque mesi dal lancio di Samsung Galaxy Buds Live e meno di un anno dopo il lancio di Samsung Galaxy Buds Plus.

Samsung produce auricolari con una frequenza alquanto elevata, e Galaxy Buds Pro sono solo la tappa più recente del percorso.

Il lancio di Samsung Galaxy Buds Plus (nell'immagine) è avvenuto in concomitanza con il Galaxy S20. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds Pro, prezzo

Samsung Galaxy Buds Pro avranno un costo di poco meno di €200. Si tratta di un cartellino elevato, ma non è così fuori dal mondo, dato che costano poco più del modello precedente, Samsung Galaxy Buds Live, che al lancio costava intorno ai €170.

Inoltre la scelta di Samsung sul prezzo sembra sensata nell'ottica della rivalità con Apple AirPods Pro (poco meno di €250 al lancio), visto che i suoi auricolari tendono a costare meno rispetto a quelli della casa di Cupertino.

Rendering dei nuovi Samsung Galaxy Buds Pro. (Image credit: XDA Developers / Samsung)

Samsung Galaxy Buds Pro, design

Il design Samsung Galaxy Buds Pro sembra molto curato. Innanzitutto gli auricolari vantano il grado di resistenza all'acqua maggiore di sempre, inoltre possono passare dall'audio ambientale all'ANC tramite il pannello touch capacitivo.

Nel complesso, Galaxy Buds Pro somigliano più ai Galaxy Buds Plus che non ai Galaxy Buds Live arrivati pochi mesi fa. Detto questo, Samsung afferma che gli auricolari Buds sono stati riprogettati per una migliore vestibilità e sfruttano una piccola fessura per ridurre l'accumulo di pressione, in modo simile al design sviluppato da Apple per i Powerbeats Pro.

Al suo interno, Samsung Galaxy Buds Pro usano un woofer da 11 mm e un tweeter da 6,5 mm per una qualità audio più bilanciata, insieme a tre microfoni (2 esterni e 1 interno), oltre che all'unità per la registrazione vocale e allo schermo antivento, concepiti per una migliore qualità delle chiamate.

Gli auricolari sono dotati di vari cuscinetti intercambiabili, per garantire una migliore vestibilità a tutti ma non offrono le alette in gomma note come Wingtip, una mossa rischiosa da parte di Samsung.

Nel complesso, gli auricolari hanno un aspetto elegante, arrotondato e lucido. Al momento abbiamo visto tre colorazioni per gli Galaxy Buds Pro in three different colors: Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet che si abbinano al Samsung Galaxy S21.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Buds Pro, funzionalità

Samsung Galaxy Buds Pro vantano un audio calibrato da AKG, una batteria più longeva rispetto ai predecessori, il supporto di Bluetooth 5.1, la ricarica USB-C e la cancellazione del rumore attiva.

Sebbene anche i precedenti Galaxy Buds Live offrissero l'ANC, il design semi aperto la rendevano meno efficace. Sembra che Galaxy Buds Pro offrirà inserti in silicone, per una migliore vestibilità e, possibilmente, una cancellazione del rumore ottimale.

La presenza dell'ANCE potrebbe rendere Galaxy Buds Pro un ottimo concorrente degli AirPods Pro. Sembra anche che sarà presente una funzione per l'audio 3D, al fine di contrastare la corrispettiva funzione offerta da Apple.

Con il supporto dell'audio spaziale, potrete guardare i film con tutta l'immersiva qualità surround offerta da Dolby Atmos, dunque i Galaxy Buds Pro potrebbero essere ben più competitivi dei modelli precedenti.

Sembra che l'audio 3D sarà abbinato anche al tracking della testa, pertanto il suono resterà "ancorato" allo smartphone, anche spostando la testa. L'audio spaziale di Apple funziona in modo simile, con giroscopi e accelerometri integrati negli AirPods Pro e negli AirPods Max, per far sì che l'audio dei film arrivi sempre dall'origine dell'azione sullo schermo

Detto questo, in precedenza era possibile attivare l'audio Dolby Atmos tramite le impostazioni degli smartphone Samsung Galaxy per migliorare la qualità del suono, ma questa è la prima volta che vediamo il supporto dell'audio spaziale con il tracking della testa.

L'unico aspetto da tenere conto è che, apparentemente, occorrerà un telefono con Android 11 per accedere all'audio spaziale, il che esclude alcuni dispositivi meno recenti.

Altre funzionalità individuate all'interno dell'app Galaxy includono il rilevamento di voci o conversazioni, un sensore di attivazione vocale per Bixby e la regolazione dell'audio a sinistra e a destra oltre che a nuovi modi per controllare i livelli della cancellazione del rumore attiva.

Dulcis in fundo, questi auricolari wireless vantano una resistenza all'acqua di classe IPX7, pertanto dovrebbero sopravvivere a una breve immersione nell'acqua. Ma ancora più importante, dovrebbero essere idonei allo sport, dato che sudore e pioggia non costituiranno un problema.