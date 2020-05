Rick and Morty: per la quinta stagione non dovremo aspettare troppo a lungo

Secondo la star Chris Parnell, le future stagioni di Rick and Morty non dovrebbero richiedere lo stesso tempo di attesa della stagione 4. Tra la stagione 3 e 4 sono trascorsi oltre due anni, mentre tra la stagione 2 e 3 sono passati circa 18 mesi. Quattro stagioni in sei anni e mezzo sono poche per qualsiasi serie, ma l'attesa è diventata parte dell'esperienza dei fan di Rick and Morty.

A maggio 2018, Rick and Morty è stato rinnovato per 70 episodi, quindi l’uscita di nuovi episodi dovrebbe essere molto più veloce, dal momento che non ci sono più dubbi sulla produzione di altre serie.

Parlando con il nostro sito gemello GamesRadar , il doppiatore Chris Parnell, che interpreta Jerry, ha considerato il motivo per cui l'impegno di Adult Swim mette la serie in un’ottima posizione, affermando che: "avendo rinnovato 70 nuovi episodi, penso che l’attesa sia meno frustrante rispetto alle stagioni precedenti”.

Parnell ha riflettuto sul perché la stagione 4 abbia impiegato così tanto tempo per uscire, dicendo: "penso che abbiano dovuto recuperare il ritardo con gli script e ci vuole un po' di tempo per animarlo".

Parnell ha anche suggerito che, poiché la serie è prodotta soprattutto in Canada, le restrizioni causate dalla pandemia di coronavirus non dovrebbero influenzare la produzione, cosa che sarebbe potuto succedere se la produzione fosse stata in Asia.

Parnell ha spiegato i motivi del ritardo della stagione 4: "in passato c'era un grande ostacolo perché stavamo aspettando un accordo con Adult Swim o Turner. Una volta messo in atto, penso che siano pronti a muoversi più velocemente".

Gli script della stagione 5 di Rick and Morty sono pronti

Le sceneggiature della quinta stagione di Rick and Morty esistono almeno da settembre 2019, quando lo scrittore Jeff Loveness ha pubblicato una foto della sceneggiatura dell'episodio 1 su Twitter.

Today was my last day at Rick and Morty. I wrote 5 episodes and worked with amazing people. I hope you like it. pic.twitter.com/WjrMRP7i7jSeptember 21, 2019

Scrivere un episodio è molto più semplice che animarlo. La serie Rick and Morty ha molte richieste in termini di nuovi mondi e personaggi in ogni episodio. Secondo Nathan Litz di Bardel Entertanment, l’animazione di un minuto può richiedere quattro settimane.

La nostra migliore ipotesi è che vedremo la stagione 5 di Rick and Morty a inizio 2021, ma nel frattempo i nuovi episodi sono disponibili su Netflix.