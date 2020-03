Redmi K30 Pro forse arriverà in Europa come una variante di Xiaomi Mi 10

Il coronavirus non sta rallentando Xiaomi. Il colosso cinese ha in programma numerose presentazioni, sebbene la maggior parte di queste si terranno solo online. L’uscita di Xiaomi Mi 10 è prevista per il 27 marzo, mentre Redmi Note 9 e Note 9S sono già stati annunciati. Oggi, invece la società ha annunciato il Redmi K30 Pro.

K30 Pro appartiene al marchio economico di Xiaomi, Redmi, ma è uno smartphone di fascia alta (almeno rispetto alla serie Note), con una scheda tecnica impressionante. È stato appena presentato in Cina tramite un evento online che potete guardare sul canale Weibo dell’azienda.

Il Redmi K30 Pro va ad affiancare il Redmi K30, distribuito alla fine del 2019, ma a differenza di quest’ultimo dovrebbe essere commercializzato anche in Europa.

Il Redmi K20 Pro è stato infatti introdotto nel mercato europeo come Xiaomi Mi 9T Pro, cui abbiamo assegnato un elevato punteggio nella nostra recensione. È plausibile che K30 Pro venga rilasciato come Xiaomi Mi 10T/Pro nei prossimi mesi.

Queste sono solo supposizioni, non abbiamo prove in merito. Detto questo, considerando i precedenti, il successo del brand, e le ambizioni dell’azienda, lo riteniamo uno scenario plausibile.

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro, la scheda tecnica

Redmi K30 Pro vanta una fotocamera frontale a scomparsa da 20 MP, quindi lo schermo AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici non presenterà nessun foro o notch.

Il blocco posteriore ospita 4 fotocamere: un obiettivo principale da 64 MP, un teleobiettivo da 5 MP, una lente ultra-grandangolare da 13 MP e un’ottica macro da 2 MP. Come se non bastasse, la fotocamera posteriore può registrare video in 8K ed è presente una modalità di scatto macro per il teleobiettivo e l’omonimo sensore dedicato.

Monta il Soc Snapdragon 865, il più potente chip per smartphone di Qualcomm, che dovrebbe garantire velocità di elaborazione ottimali, inoltre supporta le reti 5G. Include una batteria da 4.700 mAh, che supporta la ricarica rapida da 33 W.

Il Redmi K30 Pro da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costa 2.999 yuan (circa 400 euro), mentre la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione viene 3.999 yuan (circa 520 euro). Quest'ultima versione è denominata edizione “Zoom” ed è dotata di un teleobiettivo migliorato dotato di zoom ottico e di uno ibrido 30x.