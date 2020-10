Questo smartphone rugged ha una batteria da 10.000 mAh e si può usare come powerbank

Smartphone rugged Oukitel WP6 - 270 euro su AliExpress Il principale punto di forza di Oukitel WP6 è la batteria da ben 10.000 mAh, una delle più grandi che abbiamo mai visto finora in uno smartphone rugged. È così grande che potete usarlo come power bank per ricaricare altri dispositivi in caso di emergenza. Vedi offerta

La presenza di un’enorme batteria in uno smartphone moderno spesso implica dei compromessi su altre caratteristiche; ma non è il caso di Oukitel WP6. Forse non avete mai sentito parlare di questo produttore, ma noi abbiamo già recensito uno dei suoi smartphone rugged nel 2018 (il WP2 ).

Oukitel WP6 è disponibile nei colori arancione e nero per circa 270 euro su AliExpress, implementa 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, niente male per uno smartphone di fascia entry-level. Il display è da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+.

Un'altra caratteristica notevole a cui abbiamo già accennato è l’enorme batteria da 10.000 mAh, una delle più grandi che abbiamo mai visto in uno smartphone rugged. Il caricabatterie è da 18 W e dovrebbe essere in grado di ricaricare lo smartphone abbastanza rapidamente. Inoltre, potete usare WP6 anche come caricabatterie portatile in caso rimaniate a corto di energia su altri dispositivi.

Il processore è un Mediatek Helio P70 a otto core, mentre il sensore della fotocamera posteriore si affida a un Sony da 48 MP. La fotocamerao frontale è da 16 MP. Questo smartphone è certificato IP68 ed esegue Android 9.0.

Vale la pena notare che Oukitel WP6 non supporta né la ricarica wireless né NFC e quasi sicuramente non riceverà nuovi aggiornamenti Android.

Se state cercando un'alternativa, Blackv i ew BV9100 ha una batteria ancora più grande (13.000 mAh) e supporta NFC, ma costa di più e ha componenti inferiori (CPU più lenta, un terzo di RAM in meno, metà della memoria interna e una fotocamera meno prestazionale).

Da tenere presente