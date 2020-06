PlayStation 5 appare su Amazon Francia, sarà una bufala?

È comparsa un’altra inserzione di PS5 , questa volta su Amazon Francia. Nell'annuncio il prezzo della console ammonta a 499,99 euro e la data di uscita indicata è venerdì 20 novembre.

L’utente Ben Geskin ha condiviso uno screenshot della scheda su Twitter che vi riportiamo di seguito. Non sappiamo se si tratta di un rendering contraffatto o di un semplice errore da parte dell’azienda, tuttavia la cifra richiesta è verosimile.

PlayStation 5 Price: 499€? Digital Edition: 399€? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5June 16, 2020

Tutti coloro che hanno condiviso quest’indiscrezione hanno usato la stessa immagine con le stesse parti sfocate, e al momento non siamo riusciti a scovare screenshot simili, per cui sembrerebbe un fake.

Una settimana fa, è apparsa un’inserzione anche su Amazon UK, e qualche utente è riuscito persino a ordinare la console. In seguito, Amazon UK ha dichiarato a IGN che l'annuncio era un semplice "errore".

Sony ha confermato che PS5 uscirà nella "Holiday 2020", ossia durante le festività invernali, per cui potrebbe arrivare durante il Black Friday 2020 che comincerà il 27 novembre. PS4, per esempio, è stata commercializzata venerdì 15 novembre 2013. Riteniamo plausibile il prezzo di PS5, e una variante “Digital Edition” più accessibile potrebbe far gola a molti. Difficilmente Sony lascerebbe trapelare informazioni prima di un annuncio ufficiale, considerato che prima dell’ evento online tenuto 5 giorni fa non si sapeva pressoché nulla della nuova console. Il prezzo è una delle variabili che decreterà il vincitore tra PS5 e Xbox Series X . Microsoft e Sony si stanno tenendo d'occhio in attesa di scoprire la cifra di lancio della console rivale e magari proporre la propria a un prezzo inferiore.

La nostra opinione? In attesa del prossimo annuncio di Sony, non date peso a tutte le indiscrezioni relative all’uscita o al prezzo di PS5. Nel frattempo, abbiamo contattato Amazon France per confermare se l’inserzione fosse reale.