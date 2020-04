Giochi PS5: tutti i giochi confermati e attesi per PlayStation 5

L’attesa è ormai finita, i giochi per PS5 stanno per arrivare. Certo, per ora non sarete in grado di giocarci, ma con la data d’uscita della nuova console Sony prevista per la fine del 2020 e le numerose notizie che ne svelano le specifiche, non siamo sorpresi che gli sviluppatori stiano iniziando a pubblicizzare i propri titoli.

Al momento, i titoli PS5 confermati sono pochi e non sappiamo con certezza quali giochi saranno presenti al momento dell'arrivo della console; tuttavia, i primi nomi iniziano a spuntare e ci aspettiamo che gli sviluppatori ci diano altre informazioni nei prossimi mesi.

A quali giochi ci aspettiamo di giocare al momento dell'uscita di PS5? Abbiamo stilato una lista di tutti i titoli PS5 confermati finora, aggiungendone alcuni che ci aspettiamo di vedere.

Titoli PS5 confermati

Outriders

(Image credit: People Can Fly)

People Can Fly ha confermato il suo sparatutto cooperativo Outriders, che dovrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X a fine 2020 (tra ottobre e dicembre), come la gran parte dei titoli in uscita per le nuove console.

Al momento non sappiamo dirvi molto su Outrider, ma gli sviluppatori lo hanno descritto come un "RPG sparatutto cooperativo di nuova generazione, ambientato in un oscuro universo sci-fi".

Il Signore degli Anelli: Gollum

(Image credit: Techradar.uk)

Il gioco dedicato a Gollum, celebre personaggio della trilogia di Tolkien divenuto famoso ai più grazie alla trilogia cinematografica di Peter Jackson, è stato confermato da Daedlic per PS5 e Xbox Serie X. Lo sviluppatore, in un’intervista rilasciata alla rivista Edge , ha dichiarato che Il Signore Degli Anelli: Gollum sarà una “splendida avventura di nuova generazione”. Inizialmente, Daedlic aveva confermato l’uscita di Gollum per PC e per “tutte le console disponibili al momento” entro il 2021.

Non sappiamo ancora se il gioco verrà rilasciato anche per la precedente generazione di console (PS4 e Xbox One).

Ma quale sarà il tema centrale dell’avventura di Daedlic? Il Signore degli Anelli: Gollum sarà un gioco d’avventura incentrato sulla storia del personaggio della Trilogia dell'anello. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la narrativa del titolo cercherà di “raccontare la storia di Gollum da una prospettiva mai vista prima...rimanendo comunque fedele alla leggendaria trilogia”.

Godfall

(Image credit: Gearbox)

Annunciato ai Game Awards 2019, Godfall è un GDR d’azione creato da Gearbox che ricorda vagamente a Destiny, con l'aggiunta di spade e armature luccicanti. Non sappiamo nulla sul gameplay, ma conoscendo Gearbox e il suo celebre sparatutto Borderlands, possiamo prevedere che si tratterà di un titolo piuttosto divertente da giocare.

Tuttavia, dato che Gearbox non ha mai sviluppato un gioco hack and slash prima d’ora, dovremo attendere per dare un giudizio effettivo sul gameplay, sperando che sia soddisfacente tanto quanto quello visto nel franchise di Borderlands.

Non siamo a conoscenza della data di uscita, ma sappiamo che Godfall sarà disponibile per PS5 e sull’Epic Game Store da Natale 2020.

Un nuovo titolo da Blupoint Studios

(Image credit: Sony)

Ci sono voluti mesi, ma finalmente abbiamo il primo gioco confermato per PS5. Questo non significa che abbiamo un nome, una data d’uscita e nemmeno un concept, ma si tratta della prima volta che uno sviluppatore dichiara pubblicamente di essere al lavoro su un titolo per la nuova console Sony.

Stiamo parlando di Bluepoint Studio, team noto per aver riportato alla luce classici come Metal Gear Solid:HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection e lo stupefacente Shadow of the Colossus remstared.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia ad inizio 2019, gli sviluppatori stanno lavorando su un altro remake di un gioco classico, e stando ad alcuni rumors circolati nei mesi scorsi si parla di un remake di Demon’s Souls. Si tratta di un’ipotesi piuttosto plausibile se si considera che si tratta di un IP di proprietà di Sony, diversamente dal resto dei titoli di proprietà di Bandai Namco.

Watch Dogs: Legion

(Image credit: Ubisoft)

Annunciato in occasione dell’E3 2019, Watch Dogs Legion fu inizialmente confermato per Marzo 2020. Tuttavia, ora che Ubisoft ha confermato che il titolo verrà posticipato al prossimo anno finanziario che va da Aprile 2020 a Marzo 2021, Watch Dogs potrebbe arrivare in ritardo di un mese, o di un anno.

Il fatto che la data sia stata posticipata fa pensare che il titolo uscirà direttamente per PS5, teoria confermata dal CEO di Ubisoft Yves Guillemot all’inizio del mese.

Gods and Monsters

(Image credit: Ubisoft)

Proprio come Watch Dogs Legion, Gods and Monster è un titolo che Ubisoft ha annunciato per PS4 in occasione dell’E3 2019. Come il precedente, anche questo titolo è stato posticipato rispetto la data d’uscita iniziale prevista per l’inizio dell 2020. Potremmo vedere Gods and Monsters arrivare tra Aprile 2020 e Marzo 2021. L’unica notizia certa è che si tratterà di un titolo disponibile per PS5.

Rainbow Six Quarantine

(Image credit: Ubisoft)

Rainbow Six Quarantine è il terzo titolo confermato da Ubisoft all’E3 2019. Come gli altri giochi di cui vi abbiamo parlato qui sopra, anche per Rainbow Six la data d’uscita è stata posticipata in un periodo compreso tra Aprile 2020 e Marzo 2021.

Anche se non conosciamo la data d’uscita, anche in questo caso si tratta, con tutta probabilità, di in gioco che uscirà in concomitanza con il lancio di PS5. Stando a quanto dichiarato dal CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, si tratta di uno dei titoli confermati per la prossima console di casa Sony.

WRC 9

(Image credit: Nacon/KT Racing)

Tra i titoli confermati per Xbox Series X e PS5 spunta anche l’ultima versione del Campionato Mondiale di Rally FIA. Il famoso gioco di corse automobilistiche giunto alla sua nona edizione debutterà su PC, Switch, Xbox One e PS4 a settembre 2020 e verrà successivamente rilasciato sulle console di nuova generazione.

“L’introduzione di console di nuova generazione è un interessante passo in avanti e siamo felici che WRC 9 sarà il primo gioco di rally disponibile per i giocatori su queste piattaforme” ha dichiarato Oliver Ciesla, direttore del settore marketing di WRC.

Stando al sito del gioco, WRC 9 comprenderà circuiti situati in più continenti; tra questi i GP del Kenya, Nuova Zelanda e Giappone rispettivamente presenti nel calendario WRC 2020 affiancati a più di 400km di strade, tutte rigorosamente selezionate tra i circuiti del calendario ufficiale.

Dying Light 2

(Image credit: Techland)

Nel corso di un'intervista con Wccftech svoltasi in occasione dell’E3 2019, lo sviluppatore Techland ha confermato l’uscita di Dying Light 2 sulle console di nuova generazione.

Pawel Rohleder, responsabile del settore sviluppo tecnologico di Techland ha dichiarato: “Techland ha sempre tenuto d’occhio i nuovi “giocattoli”...per la precisione possiamo dire che fin dall’inizio Dying Light 2 è stato progettato come un titolo cross-gen”

Ovviamente queste affermazioni fanno pensare che con tutta probabilità vedremo il nuovo survival horror sia su PS5 che su Xbox Series X.

Giochi che ci aspettiamo su PS5

Cyberpunk 2077

Image credit: CD Projekt Red

CD Projekt Red ha già confermato che il suo titolo cyberpunk distopico è in sviluppo per le console di prossima generazione.

In un'intervista rilasciata l'anno scorso per VG247, i rappresentanti di CD Project RED hanno rivelato che Cyberpunk 2077 sarà compatibile con le tecnologie future.

"Le next gen non sono ancora state annunciate, dunque possiamo solo speculare", spiegava il presidente di CD Project Red Adam Kiciński. "Cyberpunk è tecnologicamente molto avanzato. La nostra tecnologia è pronta per funzionare con le generazioni future".

"Il gioco è sviluppato in modo da poter sfruttare dispositivi molto potenti che avremo nel futuro".

Non sappiamo ancora se Cyberpunk 2077 sarà disponibile solo per PS5 oppure se sarà pubblicato anche per la generazione precedente, ma crediamo che si possa affermare con certezza che sarà un gioco per PS5.

Death Stranding

Image credit: Kojima Productions

Hideo Kojima e Sony non hanno detto nulla su quando uscirà Death Stranding tra i giochi PS5. Ma in un'intervista per Wired, Mark Cerny di Sony ha lasciato intendere che potremmo vederlo sia su PS5 sia su PS4.

Incalzato sulla transizione da PS4 alla prossima generazione, e su come Death Stranding ne farà parte, Cerny ha risposto con una "pausa significativa" e un sorriso sornione, prima che un portavoce dicesse che il gioco sarà distribuito per PS4.

Non è proprio una conferma, ma la risposta di Cerny ha senz'altro alimentato la speculazione riguardo al fatto che Death Stranding sarà intergenerazionale.

Ghost of Tsushima

Image credit: SuckerPunch (Image credit: SuckerPunch)

Non abbiamo sentito molto nemmeno riguardo a Ghost of Tsushima, da quando è stato annunciato alla Paris Games Week 2017.

Sappiamo che l'avventura open world di SukerPunch, dall'ambientazione storica, porterà i giocatori nel Giappone feudale e che lo sviluppo del gioco è già piuttosto avanzato. In occasione dei Game Awards 2019, SuckerPunch ha dichiarato che Ghost of Tsushima arriverà nell'estate del 2020, il che significa che l'attesa è ormai giunta al termine.

Questo significa che il gioco uscirà prima della console Sony, ma considerata la qualità della grafica vista finora nei trailer, non saremmo sorpresi se uscisse anche per PS5. Sony e SuckerPunch, in ogni caso, hanno mantenuto il più stretto riserbo a riguardo.

The Last of Us: Part 2

Image credit: Naughty Dog

Un po' come con Ghost of Tsushima, sappiamo ben poco su The Last of Us: Part 2 - o sulla sua possibile uscita per PS5. Crediamo che si possa supporre, però, che tutte le esclusive Sony ancora prive di una data di uscita ufficiale saranno probabilmente per entrambe le generazioni. O almeno è questo che speriamo per The Last of Us: Part 2.

Sarebbe strano da parte di Sony pubblicare uno dei suoi sequel più attesi solo per PS4, proprio mentre il ciclo di vita della console giunge al termine. Crediamo quindi che Joel ed Ellie arriveranno su PS5, e che il gioco diventerà all'instante uno dei migliori giochi per PS5.

Starfield

Image credit: Bethesda

Bethesda ha parecchi progetti in corso, e quello di cui si sa meno è Starfield. Tutto ciò che sappiamo è che Starfield è la prima nuova creazione del colosso dei videogiochi da 25 anni a questa parte, e che sarà un RPG single player ambientato nello spazio.

Finora si è visto solo il trailer di presentazione, e dunque non ci aspettiamo che Starfield esca prima del 2020, quindi in un momento ideale per diventare un gioco PS5. Bethesda non si è lasciata sfuggire nulla a riguardo, ma ci sembra probabile che con le console di prossima generazione scopriremo la galassia secondo Bethesda.

The Elder Scrolls 6

Image credit: Bethesda

Come abbiamo accennato, Bethesda è stata piuttosto occupata sin dall'E3 2018. Non c'è solo Starfield, ma è stato confermato anche l'inizio dei lavori per l'atteso Elder Scrolls 6.

Toddo Howard di Bethesda ha già fatto sapere che The Elder Scrolls 6 non uscirà prima di Starfield. Ci vorrà ancora un bel po' prima di una nuova avventura a Tamriel, anche in questo caso, con ogni probabilità, bisognerà attendere le console di nuova generazione.

Grand Theft Auto 6

Image credit: Rockstar Games

Ok, qui forse stiamo sperando un po' troppo, sopratutto perché Grand Theft Auto 6 non è stato annunciato. Tuttavia, molto probabilmente, tra non molto potremmo vedere un nuovo capitolo del pluripremiato franchise Rockstar.

É probabile che si tratti di un titolo dedicato alle console di prossima generazione, e per questo motivo abbiamo inserito GTA6 nella lista dei possibili giochi per PS5.

Final Fantasy 7 Remake

Image credit: Square Enix

Il remake di inal Fantasy 7 non è stato annunciato tra i giochi per PS5, ma Square Enix ha confermato che il titolo arriverà prima per PS4, seguito da una versione per Xbox One e per PC.

Considerata l'età di PS4 e la natura ambiziosa del gioco, c'è la concreta possibilita che quelli di Enix decidano di farne un titolo per entrambe le generazioni di console. Speriamo quindi di vedere Final Fantasy VII Remake anche su PS5.

Horizon Zero Dawn 2

(Image credit: Guerrilla Games)

Innanzitutto va specificato che la produzione di Horizon Zero Dawn 2 non è stata ancora confermata, quindi non possiamo ancora parlare del suo arrivo su PS5.

Detto questo, Sony ha riscosso un grande successo con il primo capitolo di Horizon Zero Dawn, un GDR post apocalittico uscito in esclusiva per PS4. Si tratta infatti di uno dei giochi più venduti per PS4, con più di 10 milioni di copie e una reputazione a dir poco ottima. Ovviamente sarebbe logico vedere un sequel da parte di Guerrilla Games, giusto?

Sembra proprio che questa ipotesi possa avverarsi. Nonostante né Sony, né Guerrilla Games abbiano annunciato l’inizio dei lavori per Horizon Zero Dawn 2, nei mesi scorsi uno degli attori che hanno prestato la voce al primo capitolo del gioco ha spifferato l’arrivo del secondo capitolo. Anche se non abbiamo certezze sulla data d’uscita, possiamo affermare che Horizon Zero Dawn arriverà anche su PS5.

God of War 2

(Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Come nel caso di Horizon Zero Dawn 2, anche per God Of War 2 non c'è alcuna conferma ufficiale.

É passato appena un anno dall’uscita su PS4 del reboot di God of War, acclamatissmo dalla critica e gioco dell’anno nella classifica Techradar 2018 , ma siamo già pronti al capitolo successivo.

Nonostante Sony stia mantenendo un gran riservo a riguardo, il successo di God of War significherà con certezza l’arrivo di un sequel (probabilmente un altro God of War 2?). In aggiunta, Sony Santa Monica ha pubblicato annunci di lavoro per una serie di ruoli nei suoi team, con un elenco che cita chiaramente il reboot di God of War.

A questo punto è più probabile che God of War 2 arriverà direttamente su PS5 senza passare per PS4.

Battlefield 6

(Image credit: Electronic Arts)

Electronic Arts ha confermato che Battlefield 6 è in fase di produzione e sbarcherà sulle console di prossima generazione.

EA non ha confermato di quali console si tratti (per questo abbiamo deciso di lasciare Battlefield 6 nella sezione dei “forse”) ma, al di là di questo, dovremo aspettare anni prima di vedere un titolo del franchise arrivare su console, dato che il produttore vuole prima assicurarsi che le varie piattaforme costruiscano una base solida di giocatori. Ovviamente, ci aspettiamo che PS5 riesca a farlo.

Gran Turismo

(Image credit: Polyphony Digital)

Secondo alcune indiscrezioni Gran Turismo sarà uno dei titoli presenti al lancio di PS5. Anche se non c’è nulla di certo, sembra che Gran Turismo, in quanto serie automobilistica per eccellenza di casa Sony, prima o poi arriverà anche su PS5. Wired ha dichiarato che lo sviluppatore Polyphony Digital ha utilizzato Gran Turismo Sport su un devkit PS5, mentre altre indiscrezioni suggeriscono che Gran Turismo 7 arriverà su PS5 il 20 novembre di quest’anno.

Non conosciamo la data di uscita effettiva del prossimo capitolo di Gran Turismo per PS5, ma siamo certi che sarà uno dei titoli presenti sulla nuova console Sony.