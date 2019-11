Prime Day 2019, migliori offerte su fotografia e fotocamere

Finalmente è arrivato Amazon Prime Day 2019, una buona occasione per tutti gli abbonati al servizio Amazon di mettere le mani su tanti prodotti scontati.

In questo articolo, ci occupiamo di tutto quello che riguarda il settore della fotografia quindi troverete le migliori offerte su fotocamere e accessori. Le offerte per questo primo giorno di Prime Day sono davvero molte, per cui abbiamo deciso di selezionare le migliori per voi.

Ci sono molti marchi noti come Fujifilm, Canon, Nikon.

Vi ricordiamo che le offerte in questo articolo sono valide a partire dalle 00.01 alle 23.59 del 15 luglio 2019.

Buona lettura e buon acquisto.

Fotocamere in offerta: Fujifilm, Nikon, Canon, Pentax e Olympus

Le fotocamere in offerta sono diverse come per esempio Fujifilm Kit X-T100 una fotocamera mirrorless davvero convincente.

Per gli appassionati con un budget più consistente, invece, potrebbe valere la pena considerare la Pentax K-70 in offerta con 2 obiettivi.

Fotocamera Mirrorless Canon EOS RP - 1.700 euro

Si tratta di una fotocamera mirrorless rivolta ovviamente ai veri appassionati, ma il prezzo è davvero interessante, soprattutto visto che è anche compreso un obiettivo macro. Vedi offerta

Fotocamera mirrorless Fujifilm Kit X-T100 - 429 euro

Questa è una buona fotocamera mirrorless che offre scatti di ottima qualità per il prezzo che ha ed è un ottima scelta per chi vuole comprare la sua prima fotocamera mirrorless, anche perché è molto semplice da usare. L'offerta comprende anche un obiettivo XC 15-45 mmVedi offerta

Fotocamera digitale compatta Nikon Coolpix A900 - 319 euro

Si tratta di una fotocamera compatta di buona qualità, adatta a chi viaggia molto. Visto il periodo estivo, potrebbe essere un buon compagno di viaggio per immortalare i migliori momenti delle vostre vacanze. Vedi offerta

Fotocamera reflex Pentax K-70 con due obiettivi - 949 euro

Stiamo parlando di una reflex di fascia alta, ovviamente, rivolta soprattutto ai professionisti. Questa fotocamera offre una qualità delle immagini di ottimo livello e si caratterizza anche per un design rugged, quindi è progettata per un uso in condizioni estreme. In quest'offerta sono compresi anche due obiettivi un SMC-DA, 18-55 mm e un HD DA, 55-300 mm. Vedi offerta

Sony Alpha 7M2K Kit Fotocamera Mirrorless Full-Frame con obiettivo intercambiabile SEL 28-70 mm - 999 euro

Si tratta di una delle Full Frame migliori sul mercato. In offerta compreso un obiettivo intercambiabile SEL 28-70 mmVedi offerta

Offerte su accessori: zaini e treppiedi

Zaino Lowepro Fastpack BP 250 AW II - 89 euro

Partiamo con questo zaino che può contenere una reflex con obiettivo oltre a due o tre obiettivi aggiunti o flash. Lo zaino è progettato per garantire un facile accesso alla macchina fotografica.Vedi offerta

Lowepro LP37177 Protactic 450 Aw Ii zaino per Fotocamera Professionale, nero - 169 euro

Come suggerito dal nome questo è uno zaino di livello professionale caratterizzato da ben quattro punti di accesso all'attrezzatura in modo da essere sempre pronti a scattare.Vedi offerta

Manfrotto MTPIXI-B treppiede da tavolo per fotocamere CSC e DSLR - 14,39 euro