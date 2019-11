Prime Day 2019, migliori offerte su soundbar e TV

3...2...1 è iniziato Amazon Prime Day 2019. Tutti gli abbonati ad Amazon Prime avranno a disposizione 48 ore di sconti e offerte imperdibili su tecnologia e non solo.

In questo articolo potrete scoprire le migliori offerte per quanto riguarda soundbar e TV. Visto che le offerte sono davvero molte e orientarsi non è semplice, abbiamo deciso di selezionare per voi il meglio del meglio.

I marchi di oggi sono: Hisense, Philips, Sony.

Vi ricordiamo che le offerte in questo articolo sono valide a partire dalle 00.01 alle 23.59 del 15 luglio 2019.

Buona lettura e buoni acquisti.

Soundbar e TV in offerta: Hisense, Philips, Sony

Abbiamo selezionato per voi 5 televisori e 2 soundbar. Ce n'é per tutti i gusti e per tutte le tasche, non fatevi sfuggire queste occasioni.

HISENSE TV LED Ultra HD 4K HDR 55'' - 349 euro

TV Hisense da 55'', Ultra HD 4K HDR. Grazie alla tecnologia audio Crystal Clear potrete godervi i migliori film direttamente a casa vostra.Vedi offerta

Philips Smart TV UHD 4K 49'' - 459,00 euro

Un ottimo televisore dalle immagini di alta qualità ad un prezzo imbattibile. Inoltre la funzione Micro Dimming Pro ottimizzerà il contrasto del televisore in base all'illuminazione ambientaleVedi offerta

Samsung HW-N300/ZF Soundbar - 89,99 euro

Se non siete ancora sicuri se una soundbar faccia al caso vostro, questo è un modello dall'ottima qualità audio ad un prezzo entry level. Vedi offerta

Sony KD-65XF70, Smart TV LED da 65 pollici 4K HDR Ultra HD - 699 euro

Siete alla ricerca di livelli altissimi di realismo? Su questo modello Sony ha puntato tutto sul contrasto accurato, colori naturali e definizione 4K eccezionale. Vedi offerta

Samsung The Frame Cornice TV 4K UHD 55" - 1199 euro

Questo televisore sarà un'opera d'arte nella vostra casa. La cornice totalmente personalizzabile di questo modello vi farà fare un figurone. Vedi offerta

Samsung Serie Q64R (2019) QLED Smart TV 55" - 1049 euro

Da acceso adatterà le impostazioni dello schermo ad ogni singolo fotogramma. Da spento sarà in grado di mimetizzarsi con il design della vostra stanza. Cosa volete di più?Vedi offerta

Samsung Soundbar da 360 W, 5.1 Canali - 359 euro