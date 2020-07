Amazon Kindle, le migliori offerte di luglio 2020

Non è difficile trovare dispositivi Kindle a basso costo poiché Amazon intende mantenere il suo dominio nel mercato degli e-reader e per farlo, spesso, mette i suoi table in offerta; detto questo, tali dispositivi vantano già un rapporto qualità-prezzo invidiabile.

Abbiamo raccolto tutte le offerte sui prodotti Kindle, di tutti i modelli disponibili, inclusi i modelli di base, gli eccellenti Paperwhite e l’e-reader di lusso, Kindle Oasis. Chi è alla ricerca di un prodotto più versatile può studiare la gamma di tablet Kindle Fire: sono un'alternativa molto più economica ai costosi iPad.

Come mai i prodotti Kindle si trovano a prezzi convenienti?

Questi e-reader non hanno schermi LCD o componenti particolarmente potenti e ciò si riflette in un prezzo che, in effetti, risulta piuttosto basso; tuttavia i display sono progettati appositamente per la lettura e offrono un'esperienza superiore a quella dell'app Kindle su uno smartphone o tablet.

Se ad esempio riuscite a trovare un Kindle Paperwhite a meno di €129 potete andare sicuri, si tratta di un buon prezzo. Anche il recente modello entry level Kindle 2019 si trova spesso a prezzi interessanti che scendono sotto i €100. Per il top di gamma Kindle Oasis dovrete avere a disposizione un budget più elevato dato che difficilmente scende sotto ai 250 euro.

Che cosa significa "offerta speciale" nelle inserzioni Kindle?

Gli e-reader Kindle elencati sul sito web di Amazon o di altri rivenditori, spesso includono l'etichetta "offerta speciale" nel titolo o nella descrizione dell'oggetto. Selezionando "senza offerte speciali", il prezzo aumenterà di una decina di euro.

In sostanza, queste offerte speciali aggiungono banner pubblicitari sui dispositivi Kindle, come annunci per e-book del Kindle Store di Amazon, o di terze parti. Suona fastidioso, ma è sufficiente scorrere l'annuncio lateralmente (niente icona a X, qui) per tornare subito al testo.

Quando il dispositivo è in standby, gli annunci si alternano sullo schermo; la luminosità è bassa per cui il consumo è ridotto ma non rallentano nemmeno la procedura d'arresto del dispositivo.

Non tutti sopporterebbero l'idea di patire la pubblicità persino su un e-reader, ma questa non interferisce affatto con l'esperienza, per cui sta a voi decidere se spendere 10/20 euro in più per rinunciare alla pubblicità, inoltre è possibile pagare la differenza in un secondo momento per rimuoverli: insomma, non avete di che preoccuparvi.

Kindle 2019

Il Kindle entry-level del 2019 è stato potenziato con un sistema di retroilluminazione, per cui non dovrete acquistare Kindle Paperwhite se vi piace leggere di notte a luci spente. È un discreto aggiornamento, ma il prezzo è leggermente lievitato. La luminosità rimane relativamente bassa, solo 167 ppi, poco più della metà rispetto ai 300 ppi del Paperwhite.

Il Paperwhite (che ora è impermeabile e progettato con uno schermo allineato alla cornice) si trova facilmente in saldo, per cui se volete un prodotto più prestante, dovrete armarvi di pazienza.

Kindle Paperwhite 2018

Amazon ha aggiornato nel 2018 l'eccellente Kindle Paperwhite progettando un e-reader adatto alla maggior parte dei consumatori. Lo schermo retroilluminato è ora sullo stesso livello della cornice, per cui polvere e capelli, ad esempio, non si depositano più. Non solo, Kindle Paperwhite è anche impermeabile, proprio come Kindle Oasis, un modello più costoso ma davvero completo.

Pesa anche 20 grammi in meno. Il modello più economico ha uno spazio di archiviazione di 8 GB, il che è utile durante la lettura di libri ricchi di immagini come graphic novel e fumetti. Questo spazio extra è utile anche per gli audiolibri, anche se Paperwhite è privo di altoparlanti per cui si devono usare delle cuffie Bluetooth. Viste le promozioni che caratterizzano questo prodotto vi invitiamo ad aspettare e sfruttare l'offerta migliore.

Amazon Kindle Kids Edition

Kindle Kids Edition non è altro che il Kindle entry-level del 2019 (menzionato in precedenza) con un sacco di funzioni a misura di bambino. Viene fornito con una cover di serie insieme a una bella garanzia di 2 anni che copre qualsiasi forma di rottura (eccellente per i bambini maldestri). Kindle Kids Edition non è impermeabile come Paperwhite, ma la garanzia estesa copre anche questa evenienza.

Il dizionario integrato (basta tenere il dito su una parola) è una fantastica risorsa di apprendimento e c'è anche un'opzione per creare un vocabolario personalizzato. Un'app ad hoc consente ai genitori di conoscere il testo scelto e il tempo ad esso dedicato dal proprio bambino. Non ci sono giochi o browser web inclusi in questo Kindle, il che lo rende un'eccellente fonte di apprendimento.

Nell'acquisto è incluso anche un anno di accesso gratuito a oltre 1000 titoli per bambini e altri e-book possono essere aggiunti dal negozio Kindle con uno spazio d'archiviazione da 8 GB che vi consentirà di salvare migliaia di titoli. Detto questo, Kindle Kids è un prodotto pensato esclusivamente per i più piccoli per cui vi invitiamo a valutarne bene l'acquisto; fortunatamente, è possibile sbloccare le funzionalità extra rendendolo un Kindle standard, tramite un codice PIN.

Kindle Oasis (2019)

Amazon ha aggiornato Kindle Oasis col modello del 2019 e sebbene non sia poi così diverso da quello del 2017, quest'ultimo non è più disponibile. La novità risiede nella funzione luce notturna, un tono "caldo", dall’aspetto naturale che ricorda le pagine imbrunite di un vecchio libro. La luce notturna risulta meno stressante per gli occhi, specialmente quando si legge di notte.

Tolta questa funzione, resta lo stesso e-reader di lusso, impermeabile e dal design accattivante del 2017. I pulsanti integrati per girare le pagine sono semplici ed efficienti, mantengono lo schermo pulito e sono più accurati rispetto ai comandi touchscreen. Detto questo, il prezzo di Kindle Oasis è davvero salato per cui vi consigliamo ancora una volta Paperwhite.

Amazon Kindle Oasis (2017)

Kindle Oasis (2017) compie discreti passi avanti rispetto al modello del 2016: costa meno, ha un display più ampio ed è stato anche il primo Kindle impermeabile. Kindle Oasis è stato pioniere nel supporto di libri audio Aubidle, anche se per usufruire di questa funzione dovrete munirvi di un paio di cuffie wireless bluetooth dal momento che è privo di altoparlanti e del jack per le cuffie.

Il display da 7 pollici ne fa il kindle più grande in assoluto, caratteristica che potrebbe far gola a molti lettori. I pulsanti per cambiare pagina sono ospitati da una cornice laterale più ampia rispetto al Kindle Voyage, ora fuori produzione, che ne rende più facile l'impugnatura, inoltre lo schermo si può capovolgere per il comfort dei mancini.