Poirier vs McGregor 3 streaming: come vedere l'UFC 264

Poirier vs McGregor 3, lo scontro decisivo è ormai alle porte!

Probabilmente l'ottagono sarà il teatro di uno degli scontri UFC più importanti dell'anno: Dustin Poirier e Conor McGregor si preparano ad affrontarsi per la terza e ultima volta a Las Vegas. Ecco come guardare l'incontro UFC Poirier vs McGregor 3, insieme al resto dell'evento UFC 264, che quest'anno potrete seguire in esclusiva su DAZN.

Per quanto siamo riusciti a scoprire, non c'è nessun canale al mondo che trasmetta l'incontro gratuitamente. Se volete vedere questo incontro, dovrete sottoscrivere un abbonamento.

MIGLIORE SCELTA PER L'UFC264 Se vi trovate in Italia o sul territorio europeo, potrete seguire l'incontro Poirier vs McGregor e l'intera main card dell'evento UFC 264 su DAZN, lo specialista dello streaming sportivo nel nostro Paese. Per seguire l'evento dall'Italia (o da altri Paesi europei) visitate subito il sito web di DAZN. E ci sono anche delle ottime notizie! Fino al 28 luglio, potrete iscrivervi a DAZN pagando 19,90€ anziché 29,90€ al mese per i primi 14 mesi, con la possibilità di disdire quando volete.Vedi offerta

Non siete abbonati a DAZN ma volete comunque vedere Poirier vs McGregor 3 in streaming? Potrebbero esserci delle soluzioni, grazie alle VPN

Come guardare UFC 264: Poirier vs McGregor 3 in live streaming Data: Notte tra sabato 10 luglio e domenica 11 luglio 2021

Orari (Fuso orario di Roma) Fase pre-preliminare: 00:00

Fase preliminare: 02:00

Main card: 04:00 Location: T-Mobile Arena, Las Vegas, USA Diretta streaming: DAZN (Italia)

I due atleti hanno incrociato i guantoni per la prima volta in occasione dell'UFC 178 nel 2014, con la vittoria di McGregor per KO tecnico in meno di due minuti.

Sette anni dopo, il secondo scontro, avvenuto in occasione dell'UFC 257 di gennaio, Poirier ha avuto la sua rivincita. Dunque, vedremo la coppia affrontarsi per lo spareggio e decretare una volta per tutte il lottatore più forte.

Questo è l'evento principale dell'UFC 264, che in Italia viene trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata agli sport.

Non perdetevi le fasi finali del Wimbledon 2021!

Quando si terrà l'incontro Poirier vs McGregor 3? Data e ora dell'UFC 264

Poirier vs McGregor 3 è lo scontro principale dell'evento UFC 264, programmato per sabato 10 luglio. L'evento sarà visibile in Italia a partire dalle 4:00 del mattino di domenica 11 luglio, e potrete seguire tutta la main card in diretta streaming.

Come guardare in diretta streaming l'UFC 264 in Italia e in Europa

Se vi trovate in Italia o sul territorio europeo, potrete seguire l'incontro Poirier vs McGregor e l'intera main card dell'evento UFC 264 su DAZN, lo specialista dello streaming sportivo nel nostro Paese. Per seguire l'evento dall'Italia (o da altri Paesi europei) visitate subito il sito web di DAZN. E ci sono anche delle ottime notizie! Fino al 28 luglio, potrete iscrivervi a DAZN pagando 19,90€ anziché 29,90€ al mese per i primi 14 mesi, con la possibilità di disdire quando volete.Vedi offerta

Come guardare Poirier vs McGregor 3 e l'UFC 264 all'estero

Se vi trovate fuori dall'Italia e dall'Europa per motivi di lavoro o vacanza, avrete bisogno di una VPN per poter accedere alla diretta streaming dell'UFC 264 e seguire l'epico incontro tra Poirier e McGregor n.3.

Rispetto alle soluzioni Pay-per-view e altri servizi disponibili ad esempio negli USA o in Australia, DAZN rimane l'opzione più accessibile e con commento totalmente in italiano, dunque scegliere una buona VPN che vi consenta di seguire l'incontro senza blocchi regionali è una procedura più che consigliata.

Noi di TechRadar abbiamo avuto modo di provare diversi servizi ed ecco quello che vi consigliamo per godervi Poirier Vs McGregor 3 senza intoppi.

Poirier vs McGregor 3: anteprima e previsioni

Entrambi i lottatori si giocano la reputazione nello scontro finale, quello che si preannuncia il più epico, della "trilogia" iniziata ormai sette anni fa.

Poirier è il contendente n.1 dei pesi leggeri, con un record di 27-6. McGregor, invece, è 6° in classifica con 22-5 e non vince un incontro sull'ottagono da gennaio dell'anno scorso.

Ci aspettiamo dunque uno scontro epico, che potrebbe ridefinire la carriera di entrambi i lottatori, soprattutto per Poirier, che si è distino fra gli atleti più determinati dell'UFC.

(Image credit: eff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

Chi è Conor McGregor?

Nonostante le recenti sconfitte, l'irlandese McGregor resta una delle star più importanti della MMA. Si tratta del primo lottatore a detenere due titoli contemporaneamente, ovvero quello dei pesi leggeri e dei pesi piuma. Inoltre è il primo ad aver vinto per KO nei pesi leggeri, piuma e welter.

La sua carriera è iniziata nel 2008, approdando all'UFC nel 2013. McGregor ha combattuto alcuni degli incontri più importanti della MMA e resta ancora oggi uno degli avversari più formidabili da affrontare.

Chi è Dustin Poirier?

Soprannominato "The Diamond", l'ex campione ad interim dei pesi leggeri ha già sconfitto quattro campioni precedenti dell'UFC.

Con un record di vittorie (20/27) per KO o sottomissione, Poirier è un avversario da non sottovalutare e potrebbe dare molto filo da torcere a McGregor.

Poirier vs McGregor 3: la storia fin qui

L'ultimo incontro fra i due lottatori risale a gennaio, occasione in cui entrambi hanno fatto la propria ultima apparizione sull'ottagono.

McGregor, che accusava ancora gli strascichi dell'evento del Fight Island di Abu Dhabi, in occasione del suo ritorno in scena, è stato travolto da una serie di colpi di Poirier, finendo sconfitto al secondo round per KO tecnico.

Dunque, il terzo incontro fra Poirier e McGregor sarà una vera e propria resa dei conti fra i due lottatori.