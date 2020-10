OnePlus Nord, la prima conferma arriva su Instagram

Non è inusuale per OnePlus ricorrere a insolite strategie di marketing allo scopo di creare una forte attesa per un particolare prodotto. Per la sua prossima serie di smartphone economici, sta ricorrendo a quelle più strane di sempre.

Ieri OnePlus ha creato un account Instagram chiamato @ onepluslitezthing per condividere gli aggiornamenti sul suo prossimo smartphone. Lo username del profilo è una chiara presa in giro dei nomi suggeriti dalle precedenti indiscrezioni sullo smartphone. Stranamente, l’account risulta privato ed è pieno di indizi criptici che sembrano essere piuttosto vaghi.

Per mantenere alto il clamore, la stessa pagina ha caricato un'immagine di Carl Pei, il co-fondatore, con in mano un poster color verde acqua, con sopra la scritta "Nord". Per chi non lo sapesse, "Nord" dovrebbe essere il nome finale della nuova serie, che forse non si chiamerà OnePlus Z o 8 Lite . Questo teaser potrebbe essere la prima conferma ufficiale. Tuttavia, il post è stato eliminato e ricaricato per tre volte in rapida successione, probabilmente per qualche motivo specifico. Il primo caricamento di questa immagine sarebbe stato eseguito proprio il primo giorno in cui avrebbero iniziato a lavorare al "nuovo progetto".

(Image credit: OnePlus)

Guardando indietro, non possiamo fare a meno di ricordare gli ultimi sei mesi, mentiremmo se dicessimo che il viaggio è stato semplice, ma non lo cambieremmo per niente al mondo. Adoriamo ciò che facciamo. Instagram

Il prossimo lancio segnerà il ritorno di OnePlus in questa fascia di mercato, dal quale lentamente si era spostata a favore di altri dispositivi top di gamma. Si ribadisce che le funzionalità di fascia alta e il design di qualità saranno ancora una parte fondamentale, anche se si tratterà di prodotti molto più economici. Pete Lau ha menzionato che fa parte di una nuova linea di telefoni, e questo potrebbe essere la conferma dell'esistenza di altri smartphone della famiglia Nord. Il dispositivo sarà inizialmente destinato all'India e all'Europa.

Se tutti i rumor si rivelassero reali, per OnePlus si prospetterebbe un luglio piuttosto impegnativo. Insieme al nuovo smartphone economico, dovrebbe lanciare anche una nuova serie di smart TV economici, e forse anche un paio di auricolari true wireless.