OnePlus Buds, una nuova alternativa a AirPods Pro

Secondo uno studio approfondito dell’ APK del prossimo OnePlus 8 riportato da 9to5Google, gli auricolari true wireless OnePlus Buds potrebbero supportare l’audio spaziale Dolby Atmos,

L’APK in questione, all’interno della quale si possono osservare delle immagini dettagliate dei nuovi auricolari true wireless, include una "menzione diretta al supporto per Dolby Atmos", insieme a "diverse impostazioni per l’equalizzatore"

Queste caratteristiche potrebbero porre OnePlus Buds in diretta competizione con Apple AirPods Pro , che a breve riceveranno un sostanzioso aggiornamento firmware che introdurrà il supporto all’audio spaziale Dolby Atmos.

All'interno dell'APK gli auricolari vengono chiamati “OnePlus Pods”, nome che mette in evidenza come OnePlus si sia ispirata a Apple nel processo creativo.

Al momento non sappiamo se i OnePlus Buds avranno la cancellazione del rumore attiva, anche se GSM Arena ha segnalato che le cuffie saranno in grado di applicare una riduzione del rumore durante le chiamate.

Ricarica rapida

Tra le altre caratteristiche rivelate nell’APK c’è l’opzione “Trova il mio dispostivo”, oltre alle funzioni di pairing veloce e ai controlli touch posti sulla parte esterna degli auricolari.

Si possono anche osservare delle anteprime dei colori che saranno disponibili, tra cui troviamo bianco, nero e azzurro. Insieme agli auricolari viene mostrato in dettaglio anche il case di ricarica, caratterizzato da una finitura opaca e da un design tondeggiante con un LED posto nella parte frontale per indicare l’autonomia residua.

I One Plus Buds dovrebbero avere un’ottima autonomia con ben sette ore di palyback per carica e, in un’intervista esclusiva con Techradar, il Project Manager di One Plus, Jay Liu, ha detto che il case di ricarica sfrutterà la tecnologia Wrap Charge che consentirà di ottenere 10 ore di autonomia in 10 minuti.

Anche se il lancio è previsto per il 21 luglio non abbiamo alcuna indicazione sul prezzo di OnePlus Buds, ma se l’azienda riuscisse a proporli ad un prezzo concorrenziale questi auricolari potrebbero dare del filo da torcere ai più popolari AirPods Pro.