OLED vs QLED: tecnologie TV a confronto

Per alcuni l’insieme delle nuove tecnologie legate al mondo dei televisori può risultare un po’ caotico. Non c’è da stupirsi infatti se molte persone incontrano delle difficoltà quando si tratta di scegliere un nuovo TV, specialmente quando la scelta è tendenzialmente orientata verso modelli di recente uscita.

Nonostante le plausibili perplessità che possono emergere quando si parla di TV, sembra che la rivalità tra televisori OLED e QLED si sia ormai affermata come punto centrale quando ci si approccia all’acquisto di un nuovo TV. Cosa significano quindi questi termini? Quale tra queste due tecnologie risulta più adatta alle vostre esigenze?

Partiamo dall’OLED. I display OLED possono essere definiti come i successori dei TV al plasma. La tecnologia OLED si è sviluppata molto negli ultimi anni, acquisendo molta popolarità. Questo è stato reso possibile dal fatto che diverse grandi aziende - LG, Sony, Panasonic - hanno adottato questo tecnologia nei loro TV realizzando dei dispositivi che rientrano a tutti gli effetti nei migliori televisori OLED.

I primi TV QLED sono usciti nel 2017. Inizialmente il termine “QLED” è stato utilizzato come un rebrand della serie SUHD di Samsung, ma al giorno d’oggi è una vera e propria tecnologia utilizzata dalla maggior parte dei migliori TV Samsung. I TV QLED più economici, inoltre, risultano meno costosi dei TV OLED dal prezzo più basso.

Il QLED rappresenta quindi a tutti gli effetti l’apice assoluto dell’attuale tecnologia TV o il suo successo è dovuto all’ottimo marketing di Samsung? Il fatto che la tecnologia OLED sia supportata dalla maggior parte dei brand la rende migliore?

Se, comprensibilmente, non andate molto d’accordo con gli acronimi e siete indecisi su quale TV scegliere, siamo qui per aiutarvi. In questa guida potete trovare tutte le informazioni relative a OLED e QLED, in cosa si differenziano e quali sono i brand che supportano queste tecnologie.

OLED vs QLED: il LED organico è veramente migliore?

OLED: PRO E CONTRO Pro:

Più leggero e sottile (2.57mm)

Pixel con illuminazione autonoma

Neri più profondi

Velocità di aggiornamento superiori (0,001 ms)

Niente judder e blur Contro:

Dimensioni degli schermi limitate: 55, 65, 77 pollici (ora 88 pollici)

Luminosità limitata (1000 nits)

Costoso

La battaglia tra QLED e OLED è semplificabile in un unica frase: la tecnologia QLED è un’evoluzione della già esistente tecnologia LCD, mentre l’OLED è un qualcosa di completamente nuovo.

OLED è un acronimo che sta per Organic Light Emitting Diode. Questa tecnologia utilizza una sottile pellicola di carbonio posizionata tra due conduttori che emette luce propria quando attraversata da una corrente elettrica.

Considerando che i pixel emettono luce propria, quando viene riprodotto il colore nero, questi sono spenti completamente. Ciò evita la persistente retroilluminazione tipica degli schermi LCD, permettendo di ottenere neri realistici, contrasti molto elevati - ‘infinite’ contrast - e velocità di aggiornamento molto elevate. Guardare per la prima volta un TV OLED trasmette infatti la sensazione di vivere un’esperienza visiva unica e speciale.

La tecnologia OLED negli ultimi anni è stata applicabile solo a TV con determinate dimensioni, generalmente inferiori rispetto alla controparte LED. LG ha però esteso l’applicazione di tale tecnologia a un TV da 88 pollici, LG Z9 OLED 8K e ha attualmente in cantiere dei pannelli OLED da 48 pollici, ampliando quindi la scelta.

La presenza di sensori di luminosità in alcuni TV Panasonic e LG consente inoltre un grande miglioramento delle prestazioni dei televisori OLED in ambienti molto luminosi, anche se questo tipo di sensori non sono presenti in tutti i TV.

OLED: la nostra guida completa a questa tecnologia TV

QLED vs OLED: la questione quantum dots

QLED PRO E CONTRO Pro:

Bianchi brillanti

Molto luminoso (2000 nits)

Varietà di dimensioni degli schermi da 49 a 88 pollici Contro:

Meno sottile dell’OLED (25.4mm)

Eccessivamente luminoso

Neri meno convincenti

Velocità di aggiornamento inferiore

Il QLED è a tutti gli effetti un’intelligente mossa di marketing più che una vera e propria tecnologia TV. Fino all’anno scorso, Samsung denominava i propri televisori di punta come SUHD, ma l’acronimo non stava sortendo gli effetti sperati, da questa necessità è nata la denominazione QLED.

È innegabile l’assonanza con l’OLED, questo indica la probabile scelta di confondere intenzionalmente i clienti.

La differenza sostanziale tra OLED e QLED sta nella retroilluminazione. La tecnologia QLED utilizza la retroilluminazione LCD con un filtro colorato chiamato “quantum dot” posto davanti. L’acronimo corretto da utilizzare sarebbe quindi probabilmente qualcosa come QLCD-LED, ma la cosa diventerebbe decisamente troppo complicata.

La presenza della retroilluminazione LCD nel QLED è la motivazione per cui questi TV non sono sottili tanto quanto i TV OLED.

In sintesi, quindi, si può dire che la tecnologia QLED apporta una piccola modifica alla preesistente tecnologia LCD. Questo non la rende comunque qualcosa da sottovalutare.

QLED: la tecnologia dei televisori Samsung

Quali brand supportano l’OLED e il QLED?

La contesa sudcoreana tra OLED e QLED ha a che fare più di tutto col branding e il marketing. Ogni singolo pannello OLED presente in ogni singolo TV OLED è stato realizzato da LG, mentre la stessa cosa si può dire di Samsung con i pannelli QLED.

Team OLED:

La maggior parte di brand TV adotta la tecnologia OLED, in quanto la convinzione generale è che la qualità dell’immagine raggiungibile sia superiore (convinzione contro la quale risulta effettivamente difficile schierarsi). Brand quali LG, Sony, Panasonic, Loewe, Bang & Olufsen, Skyworth e ChangHong utilizzano la tecnologia OLED e gli schermi in questione solitamente hanno prezzi molto elevati. La motivazione è legata al fatto che LG Display non è in grado di produrre i pannelli OLED con la stessa velocità con cui i TV OLED vengono distribuiti e venduti, questa “scarsità” è la causa principale del prezzo elevato e della percezione che si tratti di una tecnologia per TV di fascia superiore.

Team QLED:

Samsung ha interrotto la produzione di TV OLED nel 2014, introducendo solo nel 2017 i nuovi TV QLED. Il tentativo attuale è quello di diffondere maggiormente la tecnologia coinvolgendo altri brand.

Nel 2017 è nata la QLED Alliance comprendente Samsung, Hisense e TCL, nata per lo sviluppo della tecnologia QLED e la sua diffusione nel mercato TV più grande del mondo, la Cina.

OLED vs QLED: qual è il più adatto per i gamer?

Se il vostro interesse principale è una TV che sia adatta al gaming, vi possiamo consigliare di concentrarvi su altri fattori, più determinanti, piuttosto che su OLED o QLED.

PS5 e Xbox Series X sono in arrivo quest’anno, la scelta migliore sarebbe quindi quella di prepararsi a questa nuova generazione di console con un display che supporti l’HDMI 2.1, in grado di gestire segnale video in 4K e 8K, rispettivamente a 60Hz e 120Hz. L’input lag purtroppo non appare sempre nelle specifiche tecniche delle TV, si tratta senz’altro di un fattore importante da tenere sott’occhio.

I display OLED sono i migliori per rendere giustizia alle incredibili vedute dei giochi più cinematici, come ad esempio le sconfinate viste intergalattiche di Halo Infinite. Come ciliegina sulla torta, i TV OLED di LG sono dotati di tecnologia Nvidia G-Sync, rendendo possibili livelli di fluidità del gameplay impareggiabili.

La tecnologia QLED invece raggiunge livelli di luminosità molto più elevati diventando così un’opzione valida per la visibilità generale dei dettagli all’interno dei giochi. Possiamo concludere affermando che un display dotato di un indice di input lag basso, VRR (frequenza di aggiornamento variabile) e HDMI 2.1 è la scelta migliore che possiate fare, indipendentemente dal fatto che sia QLED o OLED.

Quale comprare?

Se siete alla ricerca di un TV di fascia alta da 55 pollici, affidatevi all’OLED, entrambe le tecnologie infatti hanno più o meno lo stesso costo a queste dimensioni. Le cose si complicano invece se avete altre intenzioni, come ad esempio nel caso in cui siete alla ricerca di uno schermo più piccolo o avete un budget ridotto.

Dato che tutti i display OLED vengono realizzati da LG e tutti quelli QLED da Samsung, intuitivamente può venire spontaneo trarre delle conclusioni in merito a quale tecnologia sia più adeguata per i vari utilizzi che si possono fare di un TV. Non è esattamente così, in quanto i fattori principali rimangono il budget e il brand che si sceglie.

Il cavallo di battaglia di Samsung è il Q950R 8K QLED TV, mentre quello di LG è l’E9 OLED. Date un’occhiata alle nostre recensioni complete per vedere il meglio che entrambe le tecnologie hanno da offrire.

Per qualcosa di meno costoso la scelta ricade inevitabilmente sui TV LED o QLED, in quanto i TV OLED appartengono ancora a una fascia di prezzo abbastanza alta. Una valida opzione potrebbe essere il Samsung Q60R QLED, ad esempio.

Il 2020 appare pieno di nuovi TV Samsung e OLED in arrivo da LG, Panasonic e Philips, ci sono quindi i presupposti perché la situazione TV possa cambiare quest’anno.

Il futuro dell’OLED e del true QLED

Se siete intenzionati ad aggiudicarvi la miglior qualità d’immagine possibile, il nostro consiglio è quello di puntare a un TV OLED. La situazione potrebbe comunque cambiare presto, in quanto ci sono buone possibilità che la tecnologia QLED si evolva lasciandosi alle spalle la retroilluminazione LCD, recuperando terreno nei confronti dell’OLED. Si parlerebbe quindi di true QLED.

“I TV true QLED sono autoilluminanti, esattamente come i TV OLED. Non sono ancora stati introdotti nel mercato, ma la prospettiva è che la loro presentazione avvenga nel corso dei prossimi anni,” afferma David Tett, Market Analyst di Futuresource Consulting. “Il true QLED sarà la sfida più importante che l’OLED dovrà affrontare, in quanto le potenzialità che offrirebbe saranno pressoché le stesse, con probabilmente meno svantaggi.”

L’arrivo dei primi TV true QLED era previsto per il 2020. Oltre a essere autoilluminanti come i TV OLED, i display true QLED dovrebbero mantenere il vantaggio relativo alla superiore luminosità.

Dall’altra parte della barricata, il team OLED incrocia le dita sperando che la versatilità della propria tecnologia possa essere in grado di spostare l’ago della bilancia. “La flessibilità dell’OLED rende possibile innovative soluzioni audio che includono la vibrazione del display per l’emissione di suoni, così come pannelli con nuovi fattori di forma,” afferma Tett. L’esempio più lampante è dato dal LG Signature Series OLED R, un TV in grado di scomparire all’interno della sua base, avvolgendosi.

Per il momento il vincitore risulta essere oggettivamente l’OLED. Se LG non è in grado di incrementare drasticamente la produzione di pannelli OLED, garantendo un range di dimensioni più ampio, il futuro dei TV potrebbe essere in mano al QLED.

Jamie Carter ha contribuito alla stesura della versione originale di questo articolo.