Nvidia RTX 3080 Ti potrebbe essere il 40% più veloce della RTX 2080 Ti

Secondo le ultime indiscrezioni, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti potrebbe essere presentata entro la fine del 2020 ed essere fino al 40% più veloce rispetto alla RTX 2080 Ti.

Le nuove indiscrezioni sono state rese note da un account Twitter aperto da poco e con pochissimi follower, ovvero KittyCorgi. Meglio dunque prendere tutto questo con le pinze ma l'account ha pubblicato quelle che sembrano essere informazioni dettagliate sulla prossima serie di schede grafiche Ampere di Nvidia .

Secondo il tweet, che potete vedere di seguito, la serie di GPU Ampere sarà composta da cinque schede grafiche che saranno in grado di gestire il ray tracing, quindi effetti di illuminazione avanzati e realistici nei giochi, che anche i modelli più economici saranno in grado di gestire.

Si dice che queste schede video potrebbero usare il processo produttivo a 10 nm di Samsung.

1 Surprisingly, the next gen chip will be based on Samsung 10nm node 2 Not very solid about what GA102 really got, may struggle to be 40% above 2080ti, but bound to be under that number if compared against full bore TU102 3 SLi will be available to GA102 ONLY 4 RTX for everyone pic.twitter.com/b5YAKmOmgfMarch 11, 2020