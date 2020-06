Nokia 8.3, in arrivo il primo smartphone Nokia 5G

Nokia 8.3 5G è stato annunciato a marzo ma, dato che finora non sono circolate informazioni sulla sua data di uscita, lo smartphone è praticamente finito nel dimenticatoio. Tuttavia, sembra che il primo dispositivo 5G di Nokia sia finalmente in arrivo.

LoveNokia ha scoperto che Nokia 8.3 5G è comparso su Amazon Germania , anche se stranamente il prodotto viene riportato come Nokia 8.1.

Vista la grande diffusione di materiale promozionale pubblicato di recente e nonostante al momento non ci sia un modo per preordinare o acquistare Nokia 8.3 5G da Amazon Germania, sembra che Nokia sia prossima al lancio dello smartphone.

Amazon Germania è l’unico e-commerce a elencare lo smartphone, suggerendo che Nokia 8.3 5G potrebbe essere disponibile prima in quel Paese, o forse si tratta semplicemente di un errore di informazione. In entrambi i casi, quasi sicuramente nelle prossime settimane scopriremo la data di uscita di questo modello.

Un nuovo smartphone 5G economico

Nokia 8.3 5G sarà il primo smartphone economico dell’azienda a supportare il 5G. Nokia di solito si concentra su modelli economici, ma i modem 5G tendono ancora a far alzare i prezzi, quindi la maggior parte dei telefoni economici è solamente 4G.

Tuttavia, ci aspettiamo che Nokia 8.3 5G abbia un prezzo di fascia media, quindi forse non sarà lo smartphone più economico a supportare il 5G, ma potrebbe essere un'alternativa a Samsung Galaxy S20 o OnePlus 8 per coloro che non vogliono svuotare il proprio portafoglio.

Il successo di Nokia 8.3 5G dipenderà dalle sue prestazioni, ovviamente, ma al momento non possiamo sapere con certezza come sarà posizionato, dato che non è stato ancora rilasciato. Restate sintonizzati su TechRadar per scoprire quando sarà presentato lo smartphone e per leggere la nostra recensione completa.