Nikon Z5 potrebbe arrivare a luglio insieme con diverse funzioni inaspettate

Si vocifera che la presentazione di Nikon Z5 sia più vicina del previsto e diverse specifiche trapelate suggeriscono che questa full-frame potrebbe avere più funzioni rispetto a quanto ipotizzato precedentemente.

La caratteristica più rilevante condivisa da Nikon Rumors (una fonte abbastanza affidabile) è relativa al fatto che Nikon Z5 potrebbe essere dotata di un mirino elettronico (EVF) posizionato al centro come su Nikon Z50.

Indiscrezioni precedenti avevano suggerito che Nikon avrebbe potuto rimuovere completamente il mirino elettronico (EVF) dal modello Z5, al fine di ridurne il prezzo e consolidarne la posizione come alternativa full-frame più economica rispetto a Nikon Z6.

Tuttavia, le recenti indiscrezioni di Nikon Rumors riportano informazioni diverse e suggeriscono che Z5 potrebbe non avere il supporto per aggiungere uno schermo LCD nella parte superiore del corpo macchina, scelta molto meno discutibile. Questi LCD, di solito, sono inclusi nelle fotocamere di livello professionale e possono essere utili per il controllo rapido delle impostazioni, ma tendono a non essere implementati su modelli full-frame più economici come Canon EOS RP.

Quindi cos'altro possiamo aspettarci dalla fotocamera full frame di fascia bassa di Nikon? Le voci suggeriscono che potrebbe essere simile a Nikon Z6 sotto numerosi aspetti e utilizzare lo stesso sistema EVF e il medesimo autofocus di quella che, per noi, è la migliore fotocamera full-frame del 2020 .

Nikon Z5 potrebbe implementare un sensore full frame da 24 MP, stabilizzazione dell'immagine interna (IBIS), doppio slot per schede SD UHS-II e un corpo in lega di magnesio, come Nikon Z6 e Nikon Z7.

Si prevede che Nikon Z5 abbia un mirino posizionato centralmente, come la Nikon Z50 (Image credit: Future)

Prestazioni

Come farà Nikon Z5 a essere più economica rispetto alle sue sorelle maggiori? Secondo le indiscrezioni, Z5 potrebbe avere prestazioni più limitate in ambito video, con un crop pari a 1,7x in modalità 4K e l’assenza della modalità slow-motion.

Nikon Z5 potrebbe anche essere meno potente rispetto a Z6 per quanto riguarda lo sport o la fotografia naturalistica, dal momento che lo scatto a raffica potrebbe fermarsi a 6 fps, anziché 12 fps.

Tuttavia, queste specifiche suggeriscono che Nikon Z5 potrebbe essere un'opzione interessante per coloro che amano fotografare paesaggi o soggetti statici. La nuova full frame di Nikon si preannuncia l'equivalente di una fotocamera mirrorless della serie D600, come Nikon D610.

Non ci sono ancora voci in merito al prezzo, ma dato che Nikon Z6 viene venduta a circa 1.600 euro, Z5 dovrebbe avere un prezzo inferiore.

Nikon Rumors suggerisce che Z5 potrebbe essere presentata entro la seconda metà di luglio, quindi non dovremo aspettare molto per scoprire tutti i dettagli con certezza.