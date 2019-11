Nikon D6 è finalmente in fase di sviluppo

Manca meno di un anno alle Olimpiadi 2020, la D5 si sta sta per compiere quarto anni ormai. Di conseguenza molti si aspettavano che Nikon annunciasse di essere al lavoro su di una reflex (DLSR), ed è proprio quello che è successo.

L'azienda ha confermato che il nuovo modello è in arrivo, affermando che "sarà la reflex più progredita fino a questo momento", ma non ha rivelato alcun dettaglio riguardante le specifiche tecniche.

Non si sa ancora nulla sul prezzo, anche se è stato confermato che anche la lente AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR è in fase di sviluppo.

Questa notizia arriva dopo il leak riguardante il social media team di Nikon Europe che ha promesso che la D6 "aumenterà il vantaggio da parte delle reflex Nikon nell'ambito del fotogiornalismo sportivo"

Nikon D6 (Image credit: Nikon)

Si tratta della prima DSLR Nikon annunciata da un anno a questa parte, l'ultima è stata la D3500 in agosto 2018. Da quel momento Nikon si è concentrata sullo sviluppo della gamma di lenti per il suo sistema Z mirrorles, e secondo le indiscrezioni, sarebbe in arrivo un nuovo dispositivo z-series.