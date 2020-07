Samsung Galaxy Tab S7, un leak indica delle specifiche da tablet economico

Finora sono circolati diversi rumors riguardanti le specifiche di Samsung Galaxy Tab S7 che, a giustificazione delle diverse informazioni riportate dalle varie fonti, verrà probabilmente proposto in due versioni. Un recente leak ha indicato nuove specifiche che, se confermate, farebbero del nuovo tablet Samsung un modello decisamente economico.

I dettagli in questione sono stati forniti a PriceBaba dal noto leaker Ishan Agarwal. Il report descrive dettagliatamente il tablet, fornendo informazioni che vanno in contrasto con buona parte dei rumors circolati finora.

Stando a quanto riporta Agarwal, Samsung Galaxy Tab S7 avrà uno schermo LCD da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Anche se avevamo già sentito indicazioni simili in rapporto alle dimensioni del display, la notizia è che non si tratta di un pannello Super AMOLED come quello presente su Galaxy Tab S6, ma di un LCD che, di norma, viene utilizzato su dispositivi di fascia bassa. La frequenza di aggiornamento dovrebbero essere pari a 120Hz, come per gli smartphone della linea Galaxy S20.

Il chipset indicato è uno Snapdragon 865, processore di fascia alta che garantisce una potenza più che adeguata ad un buon numero di dispositivi di recente produzione. Tutti gli smartphone che montano CPU Snapdragon 865 sono compatibili con la rete 5G grazie al modem integrato al suo interno, anche se non sappiamo se lo stesso varrà anche per Galaxy Tab S7. Non conosciamo dettagli sulla RAM, ma in compenso pare che ci sarà una versione con uno spazio di archiviazione da 128GB.

Le fotocamera posteriore dovrebbe avere un sensore da 13MP, mentre quella anteriore da 8MP, scelta che rappresenterebbe un passo indietro rispetto alle due fotocamere posteriori equipaggiate da Samsung Galaxy Tab S6.

Secondo quanto riportato nel leak, la batteria di Samsung Galaxy Tab S7 dovrebbe avere una capienza di 8,000mAh, 960mAh in più rispetto a Galaxy Tab S6, il che dovrebbe garantire un leggero miglioramento in termini di autonomia.

Infine sembra che Samsung Galaxy Tab S7 avrà un tasto fisico posto nella parte frontale (a differenza diTab S6), mentre la versione Plus da 12.4 pollici dovrebbe avere un sensore di impronte digitali integrato nello schermo. Questo differenzierebbe le due versioni sotto molti punti di vista che non riguardano solo le dimensioni, unica caratteristica di cui eravamo certi.

Lite o Plus?

Alcune delle caratteristiche appena descritte (il tasto fisico, il pannello LCD e la fotocamera posteriore singola) descrivono un tablet che sembra destinato a una fascia di prezzo inferiore rispetto a quanto ci aspettassimo per Galaxy Tab S7.

Invece di rilasciare una versione Lite in un secondo momento come fatto con Galaxy Tab S6 Lite, Samsung potrebbe aver optato per due versioni di S7, Lite e Premium, da lanciare nello stesso momento.

L'arrivo di Samsung Galaxy Tab S7 è previsto per il 5 agosto, in contemporanea con la linea Galaxy Note 20. Rimanete connessi con TechRadar, vi terremo aggiornati seguendo l’evento live per darvi le ultime notizie sui nuovi dispositivi di casa Samsung.