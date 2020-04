iPhone SE 2020: quando esce, prezzo, notizie

iPhone SE 2020 è il nuovo iPhone economico di Apple, che sarà disponibile al prezzo di partenza di soli 499€. Si tratta comunque di uno smartphone all'avanguardia, con specifiche, fotocamere e dimensioni del display che in precedenza abbiamo visto solo su dispositivi decisamente più costosi.

Il nuovo iPhone SE in realtà non si chiama iPhone 9, come in molti ci saremmo aspettati. Apple ha scelto di usare di nuovo il suffisso SE, coniato nel 2016. Per una maggiore chiarezza, ci riferiremo al nuovo iPhone economico chiamandolo iPhone SE 2020.

Sostanzialmente, si tratta di un dispositivo migliorato che va a sostituire l'iPhone 8 (ora discontinuato), che mantiene lo stesso prezzo dell'iPhone SE originale.

Questa volta Apple non ha presentato l'iPhone SE facendo molto rumore, a causa della situazione creatasi a seguito dello scoppio della pandemia. L'evento è stato promosso tramite un comunicato stampa, data l'impossibilità di convocare i giornalisti di tutto il mondo allo Steve Jobs Theater.

Di seguito troverete tutte le novità riguardo il nuovo iPhone economico. Vi anticipiamo che si tratta di buone notizie, soprattutto per chi sentiva la mancanza del pulsante Home, che gli iPhone hanno abbandonato a partire dal 2019.

iPhone 9: data d’uscita e prezzo

iPhone SE 2020 sarà messo in vendita apartire dal 24 aprile, mentre i pre-ordini saranno aperti da venerdì prossimo, 17 aprile.

Il prezzo di partenza di iPhone SE è di 499€, lo stesso prezzo di partenza dell'iPhone SE originale. Il modello base ha 64GB di archiviazione, ma sono disponibili versioni anche da 128GB e 256GB, naturalmente a un prezzo più alto. Inoltre, è prevista anche la possibilità di un acquisto in permuta.

iPhone 9: design e display

(Image credit: Apple)

Se conoscete il design di iPhone 8 e dei modelli appena precedenti, allora sapete già cosa potete aspettarvi dal nuovo iPhone SE.

Il nuovo iPhone SE è compatibile con le cover per iPhone 8: ha lo stesso display Retina HD da 4.7'' (1334 x 750) e 326 ppi.

Anche il display di iPhone SE 2020 dispone della tecnologia TrueTone, che gli permette di adattarsi alla luce dell'ambiente circostante e bilancia automaticamente la luminosità dello schermo, rendendola più calda o fredda.

È presente anche la tecnologia Haptic Touch della serie iPhone 11, che rende possibile l'attivazione di un menu separato tramite un semplice tocco più prolungato, con tanto di piccola vibrazione annessa che dovrebbe ricordare la sensazione di un pulsante premuto fisicamente.

Il design è praticamente identico a quello di iPhone 8, con pulsante home fisico Touch ID integrato nella cornice sottostante il display.

Potrete quindi sbloccare il vostro iPhone tramite scansione dell'impronta digitale con semplicemente appoggiando il dito sul pulsante. Molti la troveranno una soluzione più semplice e rapida, anche se senz'altro meno sicura.

Questo significa anche che questo nuovo iPhone è privo di notch. Al suo posto c'è una cornice - uguale a quella che si trova sotto al display - che ospita la fotocamera frontale.

iPhone SE è certificato IP67 ed è impermeabile alle infiltrazioni di acqua e polvere, quindi sopravviverà a qualche schizzo d'acqua occasionale e potrete utilizzarlo senza pericolo sotto la pioggia battente.

Il nuovo iPhone SE è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e Product Red (rosso).

Sul bordo inferiore del dispositivo c'è una porta Lightning per la ricarica. Come tutti ci aspettavamo, iPhone SE 2020 è privo di jack da 3.5 mm, quindi sarete costretti ad acquistare separatamente un adattatore se vorrete utilizzare i vostri vecchi auricolari.

iPhone SE 2020: specifiche e autonomia

(Image credit: Apple)

Nonostante all'apparenza iPhone SE 2020 sia molto simile a quello di iPhone 8, è nei componenti interni che c'è la grande differenza. iPhone 8 montava il chipset A11 Bionic, il nuovo iPhone SE invece ha lo stesso chipset A13 Bionic della serie iPhone 11.

Un bel salto in avanti per il nuovo iPhone SE, che Apple assicura sia fino al 40% più veloce rispetto all'iPhone 8, e il doppio più potente rispetto all'iPhone SE del 2016.

IPHONE SE: LE SPECIFICHE Peso: 148g

Dimensioni: 138.4 x 67.3 x 7.3mm

Dimensioni del display: 4.7''

Risoluzione: 1334 x 750

Densità di pixel: 326ppi

Chipset: A13 Bionic

RAM: 3GB (non ancora confermato ufficialmente da Apple

Spazio di archiviazione: 64GB / 128GB / 256GB

Fotocamera posteriore: 12MP

Fotocamera frontale: 7MP

Batteria: 1821 mAh (non ancora confermato ufficialmente da Apple)

Passare da un'app all'altra sarà sicuramente più veloce, e operazioni come l'editing di video e la fotografia computazionale saranno ora possibili in maniera fluida.

Apple ha affermato che l'autonomia di iPhone SE sarà la stessa di iPhone 8, nonostante il chipset più potente e più efficiente in termini di durata della batteria.

Questo significa che potete aspettarvi fino a 12 ore di autonomia con la connessione dati attivata, quindi difficilmente la batteria durerà più di una giornata con una singola carica.

Se vorrete ricaricare più velocemente il vostro iPhone SE, dovrete acquistare un adattatore per la ricarica rapida separatamente. iPhone SE 2020 supporta anche la ricarica wireless

Non sappiamo ancora niente riguardo la quantità di RAM, anche se circolano alcune indiscrezioni che parlano di 3 GB. Come già detto, potrete scegliere tra 64, 128 o 256 GB (non espandibili tramite microSD) per l'archiviazione.

Anche riguardo la capacità della batteria non ci sono notizie ufficiali, anche se si dice che la batteria sarà da 1821 mAh, quindi la stessa di iPhone 8.

Sull'iPhone sarà pre-installata l'ultima versione di iOS 13, quindi potrete beneficiare di tutte le ultime funzioni degli iPhone più recenti.

iPhone SE 2020: fotocamera

(Image credit: Apple)

La fotocamera di iPhone SE 2020 ha specifiche simili a quella di iPhone 8: c'è un sensore da 12 MP f/1.8 che si comporta abbastanza bene in condizioni di scarsa luminosità, anche se siamo ben distanti dalle prestazioni delle fotocamere della serie iPhone 11.

Se cercate uno smartphone per la fotografia notturna, con iPhone SE 2020 non troverete quello che state cercando, nonostante la presenza di un processore grafico più avanzato.

Anche se è presente una sola fotocamera posteriore (vi ricordiamo che iPhone 8 Plus ne aveva due), Apple afferma che si tratta della migliore fotocamera singola che sia mai stata creata per uno smartphone: supererebbe addirittura la fotocamera di iPhone XR.

Esteticamente il comparto foografico ha un aspetto molto simile a quello di iPhone 8, ma il chipset A13 dovrebbe garantire una stabilizzazione di livello superiore, mentre il processore grafico più potente migliorerà l'aspetto delle foto scattate.

(Image credit: Apple)

Su iPhone SE 2020 ci sarà anche la modalità Ritratto, con tutta la gamma completa di effetti. Come l'iPhone XR, anche iPhone SE è in grado di aggiungere questi effetti solo ai ritratti di persone.

Anche la fotocamera frontale è stata migliorata, senza il bisogno di un sensore separato per rilevare la profondità di sfondo e soggetto.

Apple è riuscita a portare la fotografia computazionale su un iPhone economico, grazie all'elaborazione garantita dal chipset di fascia alta, che si occuperà di rendere al meglio le vostre foto.

In questo campo, il livello raggiunto sarà lo stesso della serie iPhone 11: iPhone SE sarà in grado di elaborare e analizzare ogni sezione di quanto viene fotografato, dividendo i vari elementi e i lineamenti del volto, correggendo automaticamente illuminazione e nitidezza ove necessario.

In teoria iPhone SE potrà combinare un'ampia gamma di livelli di esposizione per regalarvi scatti nitidi e luminosi e registrare video 4K a 60 fps. Grazie al range dinamico esteso, ombre e punti luce verranno resi in modo ottimizzato.

Dal momento che iPhone SE 2020 avrà un prezzo simile a iPhone 8, ma porta con sè la promessa di foto e video migliorati, ora capiamo perchè Apple abbia parlato con così tanto entusiasmo della nuova fotocamera.

iPhone SE 2020: il confronto con la serie iPhone 11

(Image credit: Apple)

Per chi non necessita un modello di fascia alta, o per chi si sta approcciando al mondo Apple per la prima volta e non vuole spendere una fortuna, iPhone SE 2020 è il modello giusto. Costa infatti la metà rispetto a iPhone 11.

Per abbattere i costi è stato sacrificato il design: la tecnologia del display e la qualità di iPhone 11 rimangono imbattibili, su tutt'altro livello rispetto a iPhone SE, che usa lo stesso display che iPhone 8 aveva nel 2017.

Riproponendo il design di iPhone 8, ma fornendo iPhone SE 2020 di un chipset più veloce, Apple ha potuto offrire ai consumatori un iPhone economico di livello superiore rispetto all'iPhone SE del 2016.

I nostalgici del tasto Home fisico dovrebbero tenere in seria considerazione il nuovo iPhone SE, che testeremo approfonditamente per scriverne la recensione non appena sarà disponibile per l'acquisto. Probabilmente questo sarà l'ultimo iPhone con un pulsante fisico.