Half-Life: Alyx, nuovi video mostrano tre modalità VR

In vista dell'uscita del tanto atteso Half-Life: Alyx, prevista per il 23 marzo , lo sviluppatore Valve Corporation ha pubblicato una serie di nuovi video che mostrano i diversi stili di movimento VR che saranno disponibili per i giocatori. Questi stili sono progettati per aiutare ogni giocatore a trovare l’opzione migliore che non causi effetti di cinetosi.

Nel primo dei tre video, Valve mostra lo stile di locomozione del teletrasporto del gioco, un metodo che porta dal "punto A al punto B" e che consente al giocatore di indicare dove vuole andare e di teletrasportarsi all'istante in quel punto. Potete vedere come funziona nel video qui sotto.

Il prossimo video si concentra sullo stile di movimento di locomozione continua, che sarà sicuramente molto amato dai giocatori veterani, in quanto offre il tradizionale movimento libero tramite lo stick analogico.

Nel terzo e ultimo video di gameplay di Half-Life: Alyx, Valve offre uno sguardo al metodo di locomozione Shift del gioco, che è molto simile a quello del Teletrasporto, in cui i giocatori potranno scegliere ugualmente un determinato punto per far muovere il proprio personaggio, arrivando in quel punto in maniera meno istantanea.

Oltre a mostrare i diversi stili di movimento VR del gioco, i video mostrano circa 10 minuti di gameplay, consentendoci di vedere in modo approfondito i vari tipi di armi, nemici, puzzle e ambienti che possiamo aspettarci dal prossimo capitolo di Half Life, ormai prossimo all’uscita.