Amazon: un nuovo servizio di AWS risolverà automaticamente i bug del codice

Scrivere codice di miglior qualità potrebbe essere molto più semplice adesso, grazie alla nuova versione degli Amazon Web Services.

AWS ha annunciato il lancio di CodeGuru, uno strumento di programmazione che utilizza l'apprendimento automatico per eliminare i bug, correggere gli errori e suggerire miglioramenti nella scrittura del codice.

La società afferma che CodeGuru sia in grado di offrire un aiuto enorme in termini di produttività ed efficienza, evitando che i programmatori perdano ore nel ricercare gli errori tra le singole righe di codice o nei registri delle applicazioni.

Amazon CodeGuru

La piattaforma include due strumenti principali che secondo AWS dovrebbero aiutare gli sviluppatori in numerosi settori. Come accennato in precedenza, Amazon CodeGuru Reviewer può aiutare a migliorare la qualità del codice analizzando i problemi critici, identificando i bug e fornendo consigli sul modo migliore per risolverli. La piattaforma è stata addestrata su diversi decenni di revisioni del codice su Amazon.com e oltre diecimila progetti open source su GitHub, fornendole ampie conoscenze su un gran numero di problemi comuni. Amazon CodeGuru Profiler aiuta gli sviluppatori a trovare le linee di codice costose di un'applicazione, fornendo visualizzazioni specifiche e raccomandazioni su come migliorarlo per risparmiare denaro e rendere i processi più efficienti. Amazon afferma di aver utilizzato il sistema senza riscontrare problemi nei precedenti Prime Day, registrando enormi aumenti dell'efficienza delle CPU e una riduzione complessiva dei costi.

“I nostri clienti sviluppano ed eseguono molte applicazioni che includono milioni e milioni di righe di codice. Garantire la qualità e l'efficienza di quel codice è incredibilmente importante, poiché i bug e le inefficienze che si trovano anche in poche righe di codice, possono finire per essere molto costosi. Oggi, i metodi per identificare i problemi di qualità del codice sono dispendiosi in termini di tempo, poiché vengono svolti manualmente e sono soggetti a errori, soprattutto su vasta scala", ha affermato Swami Sivasubramanian, Vice Presidente dell'iniziativa Amazon Machine Learning presso AWS.