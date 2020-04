Assassin's Creed Valhalla, oggi arriverà il trailer ufficiale: ecco come guardarlo

Con una lunghissima diretta di circa otto ore, Ubisoft ha svelato Assassin's Creed Valhalla attraverso lo streaming della minuziosa realizzazione di un artwork a cura del'artista BossLogic.

L'annuncio ufficiale ha confermato dunque l'epoca dei vichinghi lasciando però intuire che un'altra parte della storia avrà un'ambientazione in altre parti d'Europa, probabilmente Inghilterra e Francia.

Come per ogni Assassin's Creed anche l'annuncio del nuovo capitolo sarà accompagnato da un trailer di lancio in computer grafica che debutterà in anteprima mondiale alle 17 sul canale YouTube ufficiale.

Super excited to reveal what I have been working on for the past few months with @Ubisoft! Make sure to tune into @assassinscreed for a very first look and catch the entire process live at (https://t.co/pUuNj9GgpJ) pic.twitter.com/W5hU5TiSbhApril 29, 2020