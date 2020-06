Netflix, ecco come eliminare i titoli dalla sezione "Continua a guardare"

Netflix finalmente permetterà agli utenti di svuotare la lista "Continua a guardare". La funzione, come afferma The Verge, al momento è disponibile solo per i dispositivi Android: basterà selezionare uno qualsiasi dei titoli presenti nella lista e rimuoverlo. I dispositivi iOS riceveranno la funzione il 29 giugno.

Per chi non lo sapesse, Netflix tiene traccia delle serie TV e i film che gli utenti iniziano a guardare. La funzione è davvero utile, ma se qualche contenuto in particolare non vi è piaciuto e non avete nessuna intenzione di riprenderne la visione in un secondo momento, il fatto che questo rimanga nella lista "Continua a guardare" è davvero una scocciatura. Grazie a questa novità, potrete rimuovere tutti i contenuti che non volete continuare a guardare.

Mantenere questa lista ordinata si rivelerà utile anche nel caso vogliate nascondere alle persone con cui condividete l'account Netflix i contenuti che vi piace guardare in segreto, come ad esempio qualche cartone animato per il quale sapete di essere ormai troppo cresciuti.

Qua sotto troverete una spiegazione su come potete svuotare la lista "Continua a guardare":

Come rimuovere film e serie TV dalla lista "Continua a guardare" su Netflix

Cliccate sull'icona con i tre puntini di un titolo qualunque tra quelli che volete rimuovere dalla lista "Continua a guardare". (Image credit: Future)

Il procedimento è molto semplice, anche se purtroppo al momento è disponibile solo per Android. Non dovete fare altro che aprire Netflix e selezionare (per ogni titolo che volete rimuovere) l'icona con i tre puntini posizionata accanto al pulsante "i".

Una volta che avrete cliccato sull'icona apparirà l'opzione per rimuovere il contenuto dalla lista, in fondo (potete vedere un esempio nell'immagine qua sopra). Una volta selezionata questa opzione, il titolo scomparirà. Se cambiate idea e decidete di riprendere la visione, niente paura: Netflix manterrà memorizzato il punto a cui siete arrivati, non dovrete fare altro che cercare il titolo in questione tra i vari contenuti.