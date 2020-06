Netflix mette Joe Russo alla sceneggiatura per il sequel di Tyler Rake

Tyler Rake, il thriller d'azione di Chris Hemsworth che mette nel titolo italiano il nome del protagonista, continua ad essere uno dei preferiti dagli utenti di Netflix in tutto il mondo . E tale è stato il suo successo che lo scrittore Joe Russo ha già firmato il contratto per tornare a scrivere il sequel del film.

Russo, che dirige la compagnia AGBO con suo fratello Anthony, ha dichiarato che stanno realizzando insieme la la storia che sarà alla base della sceneggiatura e sono fiduciosi che Sam Hargrave tornerà come regista e Chris Hemsworth riprenda il ruolo del mercenario con un problema di alcolismo. Tuttavia, queste decisioni saranno prese ufficialmente solo dopo il completamento dello script.

Il film, che è uscito in anteprima il 24 aprile su Netflix, ha visto gli spettatori incollati ai loro schermi durante il fine settimana di apertura, e molti ora sono in attesa di un sequel poiché la prima puntata, nonostante tutto, ha lasciato il finale aperto per consentire a Rake di tornare. Dato che molti dei personaggi poi avevano certamente storie passate da raccontare, c'è anche la possibilità che Russo possa puntare su un prequel.

Tyler Rake is kicking ass. 👊💪💥💥💪👊EXTRACTION is well on its way to becoming the biggest-ever film premiere on Netflix — with a projected 90 million households getting in on the action in the first 4 weeks.Thanks to everyone who watched so far! pic.twitter.com/WqZWrW2gBVMay 2, 2020

Russo ha rivelato i dettagli a Deadline e ha detto che sperava che "un regista d'azione estrema come Sam" sarebbe tornato alla guida della prossima avventura. Tuttavia, non è ancora sicuro del ritorno di Hemsworth, dato che la trama non è ancora pronta. “Una volta che avremo scritto la storia e la sceneggiatura, quello sarà il momento in cui lo coinvolgeremo”, ha affermato Russo.

Dato che Hemsworth ha twittato in maniera entusiasta in merito al film che lo vede protagonista e al sempre crescente numero di fan su Netflix, non sembra che gli sceneggiatori o il regista dovranno far troppa fatica per coinvolgere l'attore in un sequel. Hemsworth ha twittato che il film sarebbe stato trasmesso in streaming per 90 milioni di famiglie nelle prossime quattro settimane.

My Indian friends have asked for more shots of @chrishemsworth and @rudhrakshjaiswal1 from #extraction which is just going crazy all over the world! There’s not another two I’d like in the trenches with me! Oh maybe @randeephooda you could get us out of a mess too right budd… pic.twitter.com/zxa6OiP1U9April 29, 2020

Il team di Sam Hargrave, i fratelli Russo ed Hemsworth avevano precedentemente lavorato insieme su Avengers: Infinity Wars e Avengers: Endgame. Il secondo titolo è poi diventato il più grande incasso al botteghino di tutti i tempi, con un guadagno totale di 2,79 miliardi di dollari.

Tyler Rake potrebbe andare oltre i 90 milioni di visualizzazioni nelle prossime quattro settimane, superando la pur apprezzabilissima commedia d'azione con Mark Wahlberg Spencer Confidential (con 85 milioni di visualizzazioni) e l’adrenalinico film d'azione con Ryan Reynolds 6 Underground (con 83 milioni di visualizzazioni). Questi numeri si basano sulla metodologia di Netflix che conta una visualizzazione quando il film viene riprodotto per soli due minuti.

Making this film was one of the most exhausting but rewarding experiences I’ve ever had. We set out to make the most insane, intense action film and I’m beyond proud of what we’ve achieved. Thankful to everyone involved in making this film possible. It’s out tomorrow on @netflix! pic.twitter.com/P6mxaymhdrApril 23, 2020

I fratelli Russo credono che l'enorme successo ottenuto da Extraction sia dovuto anche alla loro decisione di girare in India, che hanno visitato per la prima volta durante i tour dei media per i loro film sugli Avengers. L'idea di Extraction è germogliata 12 anni fa e l'intenzione era quella di girare in Sud America, ha detto Joe Russo. Tuttavia, la decisione di riempire il film con nomi indiani e girarne una parte sostanziale in India e nel vicino Bangladesh sembra aver notevolmente aumentato le fortune del film.