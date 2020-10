Netflix distribuisce gratis alcuni contenuti su YouTube

Netflix ha pubblicato contenuti d’intrattenimento su YouTube in modo gratuito che includono documentari come Il nostro pianeta, In poche parole e XIII emendamento (13th). Potete trovarli tutti in una singola playlist a questo indirizzo .

Il colosso dello streaming video permette la visione gratuita di questi documentari per offrire un supporto maggiore a insegnanti e studenti. Tuttavia, non è necessario essere uno studente per poter apprezzare questo materiale video, dal momento che la stagione completa de Il nostro pianeta (composta da otto episodi), così come altri contenuti, è disponibile per chiunque abbia amato il documentario sulla natura di David Attenborough. Non è possibile guardarlo in 4K come su Netflix, ma potrete comunque godere della risoluzione 1080p.

Vale la pena dare un'occhiata anche al XIII emendamento (13th), un documentario del 2016 diretto da Ava DuVernay, che tratta il problema della disuguaglianza razziale nel sistema carcerario americano.

In totale, sono state rese disponibili oltre 20 ore di intrattenimento senza spendere un centesimo. Netflix è un servizio di streaming con un buon rapporto qualità-prezzo, ma la quota di abbonamento potrebbe risultare elevata per alcuni. Coloro che sono alla ricerca di contenuti culturali, apprezzeranno sicuramente l’iniziativa di Netflix.

Netflix: tutti i contenuti gratuiti

I documentari sono in inglese, ma sono disponibili anche i sottotitoli in italiano. Ecco la lista completa dei contenuti Netflix gratuiti:

XII Emendamento (film)

Abstract: The Art of Design (prima stagione della serie)

Bebè: viaggio nel primo anno di vita (episodi selezionati della serie)

Chasing Coral (film)

In poche parole (episodi selezionati della serie)

Alla conquista del Congresso (film)

Il nostro pianeta (serie)

Il ciclo del progresso (cortometraggio)

Caschi bianchi (cortometraggio)

Zion (cortometraggio)

Babies (serie)

