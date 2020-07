Questo timelapse della NASA è la cosa più bella che vedrete oggi

L'astrofotografia è diventata uno degli hobby più diffusi durante il lockdown, ma la NASA è sempre pronta a ricordarci che ha giusto un po' di esperienza sul campo in più, in questo caso pubblicando un incredibile video in timelapse di 10 anni (condensato in 61 minuti) che mostra la corona solare.

Il video si chiama 'A Decade of the Sun'e mostra l'evoluzione del Sole tenuta d'occhio dal Solar Dynamics Observatory (SDO), che orbita intorno alla terra da febbraio 2010.

Tutto ciò ha dell'incredibile: il timelapse è stato ricostruito a partire da 425 milioni di foto ad altissima risoluzione, raccolte nel corso di questi dieci anni passati da quando lo strumento è stato lanciato nello spazio. Stiamo parlando della quantità impressionante di 20 milioni di gigabyte di dati!

Per realizzare il video, che definire affascinante è un eufemismo, la NASA ha avuto bisogno di tre strumenti principali: tra questi spicca l'Atmospheric Imaging Assembly (AIA), che cattura le immagini ogni 12 secondi su dieci diverse lunghezze d'onda della luce visibile.

Astrofotografia all'ennesima potenza

Nonostante questo traguardo incredibile, nel momento in cui scriviamo ben 256 persone hanno reagito al video con un "Non mi piace".

Guardare questo video vi farà davvero meditare sulla percezione umana dello scorrere del tempo, soprattutto se considerate che ogni secondo del video corrisponde alla durata di un giorno terrestre.

Il timelapse ci mostra tutti i cambiamenti che il Sole ha subito negli ultimi dieci anni, oltre ad altri fenomeni come eruzioni e pianeti in fase di transizione.

La NASA naturalmente non ha potuto impedire il verificarsi di qualche problema tecnico. Nel 2016 un blackout durato una settimana ha causato qualche inconveniente con lo strumento AIA, e nel video possiamo notare che in alcuni momenti il Sole risulta decentrato per via del processo di calibrazione effettuato dalla NASA.

In ogni caso si tratta di un risultato davvero degno di nota, che ci regala una testimonianza incredibile sulle dinamiche che guidano il Sole. Se guardando il video vi sentite ispirati e volete approcciarvi all'astrofotografia, date un'occhiata ai nostri consigli e trucchi per fotografare di notte.