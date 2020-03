I migliori portatili gaming MSI 2020

Benvenuti alla nostra selezione dei migliori portatili da gaming MSI 2020. Oggi i portatili da gaming sono sempre più performanti; in particolare gli MSI montano Nvidia Turing come GPU e come CPU Intel Coffee Lake, così da essere in grado di riprodurre tutti i più recenti giochi per PC AAA, con tutti i dettagli al massimo e ad alte risoluzioni - alcuni di loro supportano anche la tecnologia RTX.

Tuttavia, prima di acquistare il primo portatile da gaming MSI che capita, ci sono alcuni dettagli interessanti a cui dovete pensare. A quale genere di giochi state pensando di giocare? Vi piacciono gli eSport, oppure preferite gareggiare per scalare le classifiche di Overwatch o essere gli ultimi sopravvissuti in Apex Legends? Oppure volete immergervi nell'ultimo RPG con tutti i settaggi impostati al massimo?

Ci sono molti aspetti da tenere in considerazione, ma abbiamo messo a vostra disposizione la nostra esperienza con i portatili, selezionando i migliori portatili da gaming MSI sul mercato disponibili ora per semplificare la vostra scelta. In questo articolo abbiamo incluso il nostro esclusivo strumento di confronto dei prezzi, quindi potete essere certi di comprare il vostro nuovo portatile al miglior prezzo.

I migliori portatili gaming MSI a colpo d'occhio:

1. MSI GS65 Stealth

2. MSI GT75 Titan

3. MSI GF63

4. MSI GE75 Raider

5. MSI GL63

(Image credit: Future)

Image Credit: MSI

1. MSI GS65 Stealth

Sottile. Elegante. Potente

CPU: Intel Core i7 | GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6 VRAM, Max-Q) - RTX 2080 (8 GB GDDR6 VRAM, Max-Q) | RAM: 16 GB - 32 GB | Schermo: display FHD da 15,6 pollici (1.920 x 1.080) antiriflesso e grandangolare | Memoria: SSD M.2 da 256 GB a 512 GB

Molto potente

Sottile e leggero

Costoso

C'è questo stereotipo molto diffuso per i portatili da gaming, ovvero che si tratti di dispositivi simile a un grosso mattone che si fa fatica a portare in uno zaino. Ci sono senz’altro un paio di portatili da gaming MSI del genere, ma MSI GS65 Stealth è esattamente l'opposto. Con uno spessore di soli 17 mm e un peso di 2 kg, questo portatile vi permetterà di portare in giro una Nvidia RTX 2080 senza alcuna fatica. Inoltre il design è tutto nero con accenti dorati e illuminazione RGB. Se ve lo potete permettere, con questo dispositivo andate sul sicuro.

Leggi la recensione completa: MSI GS65 Stealth

(Image credit: Future)

Image Credit: MSI

2. MSI GT75 Titan

Il nome dice tutto

CPU: Intel Core i7-i9 | GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB GDDR6 VRAM) - RTX 2080 (8 GB GDDR6 VRAM) | RAM: 16 GB - 32 GB | Schermo: FHD da 17,3 pollici (1.920 x 1.080), pannello antiriflesso a 144 Hz, UHD (3.840 x 2.160) | Memoria: SSD NVMe da 256 GB - SSD M.2 da 512 GB + 1 TB HDD da 7.200 giri / min

Elevate performance

Tastiera comoda

Voluminoso e costoso

A volte serve una macchina da guerra per portare a termine il lavoro. Certo, ci sono vari tipi di portatili da gaming che sono sottili e leggeri e possono fare il medesimo lavoro. Che fare se state cercando qualcosa con un po' più di potenza? MSI GT75 Titan è il portatile da gaming MSI che fa al caso vostro. Questo mostro di potenza presenta una GPU Nvidia RTX di tutto rispetto e fino a 32 GB di RAM, il che significa che niente potrà fermarvi, non importa quale gioco sceglierete. Anche i programmi di editing video professionali gireranno senza alcun problema, quindi potrete registrare e modificare i momenti salienti della vostra sessione di gioco senza sforzo.

Leggi la recensione completa: MSI GT75 Titan

(Image credit: Future)

Image Credit: MSI

3. MSI GF63

Gioca ovunque con stile

CPU: Intel Core i7 | GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 (GDDR5 da 4 GB) - GTX 1050 Ti (GDDR5 da 4 GB) | RAM: fino a 32 GB | Schermo: IPS FHD da 15.6 pollici (1.920 x 1.080) **Memoria:** HDD da 1 TB

Display senza cornici

Grandi prestazioni

Nessun SSD

I portatili da gaming sono più costosi che mai, soprattutto da quando la gamma RTX di Nvidia è arrivata. Assemblare un dispositivo così sottile e leggero con hardware così potente diventa costoso, quindi teniamo sempre in considerazione un portatile da gaming MSI che offre un rapporto qualità-prezzo prodigioso. MSI GF63 non è il portatile più performante sul mercato, tutt'altro, ma con una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti sarete in grado comunque di ottenere fantastici FPS nei vostri titoli preferiti di eSport. Considerando il design attraente e le cornici super sottili non è difficile capire perché si tratti di un ottimo acquisto. Non viene venduto con un SSD, ma con un cacciavite e 15 minuti di tempo si può rimediare.

(Image credit: Future)

Image Credit: MSI

4. MSI GE75 Raider

Il meglio dei due mondi

CPU: Intel Core i7 | GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6) - RTX 2080 (8 GB GDDR6) | RAM: fino a 32 GB | Schermo: FHD da 17,3 pollici (1.920 x 1.080) IPS a 144Hz | Memoria: SSD NVMe da 256 GB + HDD da 1 TB - SSD NVMe da 512 GB + 1 TB HDD

Potente

Non sacrifica la portabilità

Un po' troppo caro

È facile trovare un portatile da gaming MSI che attiri davvero l’attenzione, con lo stesso design sottile del GS65 Stealth e le prestazioni titaniche del GT75 Titan. Tuttavia, a volte trovare qualcosa nel mezzo è la mossa migliore. E, sebbene non abbiamo ancora recensito MSI GE75 Raider, le specifiche di fascia alta dovrebbero offrire prestazioni comparabili a un portatile molto più spesso senza sacrificare la portabilità. Non è il più sottile e leggero che ci sia, ma dovreste essere comunque in grado di portarlo con voi. Grazie allo spessore aggiunto rispetto al GS65 Stealth, significa che potete aggiornarlo come vuoi, persino inserendo due unità NVMe.

(Image credit: Future)

Image Credit: MSI

5. MSI GL63

Prestazioni di fascia alta a un costo contenuto

CPU: Intel Core i5 - i7 | GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6) | RAM: fino a 32 GB | Schermo: FHD da 17,3 pollici (1.920 x 1.080) IPS a 144Hz | Memoria: SSD NVMe da 128 GB + HDD da 1 TB - SSD NVMe da 256 GB

Potente

Prezzo abbordabile

Cornici spesse

Potreste aver già rinunciato a mettere le mani su un portatile da gaming MSI dalla grafica moderna offerta da Nvidia RTX per evitare di arrivare a pagare quasi duemila euro. Fortunatamente, non siete obbligati farlo: MSI GL63 offre un processore Intel Core i7 e una Nvidia RTX 2060 a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Non abbiamo ancora recensito questo portatile da gaming di fascia media, ma queste specifiche a questo prezzo sono il giusto compresso che state cercando.