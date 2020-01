I migliori portatili per gli studenti del 2020: ecco 10 portatili perfetti per scuola e università

Studiare non costa poco. Pensiamo alle tasse universitarie, all’affitto per chi è fuori sede e aggiungiamoci pure altre spese come quelle per il cibo. Questo non vuol dire, però, che gli studenti debbano per forza spendere una fortuna per avere i migliori portatili. I prodotti che troverete in questa classifica, pensati appositamente per voi che siete sui libri, coniugano potenza e prezzi accessibili. Dopotutto, quando già bisogna mettere in conto spese per libri e quant’altro, risparmiare per avere un portatile fiammante e nuovo di zecca non è semplicissimo. Per cui, nelle nostre scelte, abbiamo guardato anzitutto al rapporto qualità prezzo e meno ad altri aspetti come la presenza dell’ultimo processore o della scheda grafica più recente.

Nella nostra lista abbiamo inserito alcune scelte interessanti di portatili economici ma ci sono anche alcuni modelli che offrono dei livelli di prestazioni più importanti, nel caso aveste esigenze superiori della semplice navigazione o visione di film.

I portatili per gli studenti devono essere in grado di svolgere talvolta un doppio lavoro: non esistono solo per fare compiti scolastici ed aiutarvi in progetti importanti, ma devono anche funzionare come dispositivi multimediali decenti, che si tratti di streaming video o di giochi.

Potreste non trovare schede grafiche e processori all'avanguardia ma anche le opzioni più economiche che abbiamo inserito saranno ancora in grado di gestire la maggior parte dei carichi di lavoro e qualsiasi intrattenimento leggero che possa servire per aiutare a rilassarvi prima di una prova scritta.

Inoltre nessuno studente vuole ritrovarsi con il computer completamente scarico mentre sta andando a lezione e, magari, stava pure lavorando a un progetto importante. Troverete prodotti diversi tra loro: non solo Windows 10 , ma anche alcuni MacBook che Apple ha, tra alti e bassi, aggiornato quest’anno.

Quindi, ecco una selezione di alcuni tra i migliori portatili per voi studenti, perché nessuno dovrebbe essere costretto a studiare su un vecchio catorcio.

I migliori portatili del 2020 per gli studenti:

1. Huawei Matebook 13

Il migliore portatile per la maggior parte degli studenti

CPU: Intel Core i5 - i7 di ottava generazione | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB | Display: 13,3 pollici 2K (2560 x 1440) con touchscreen | Archiviazione: SSD 256 GB - 512 GB

Prezzo interessantissimo

Potente

Solo 8 GB di RAM

Quando ci troviamo di fronte a un portatile che riesce a trovare un equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni senza scendere a compromessi, noi di TechRadar non possiamo che apprezzare. Il MateBook 13 è il prodotto che più si avvicina a questa descrizione anche ora che siamo nel 2020. Sottile, leggero, veloce e con un prezzo accessibile, questo bellissimo Ultrabook da 13 pollici vi consentirà di lavorare senza rinunciare allo stile e senza spendere un capitale. La batteria soffre un pochino, ma si tratta di un difetto che si accetta volentieri, basta portarsi sempre dietro il caricabatterie.

Leggi la recensione completa: Huawei MateBook 13

2. Dell XPS 13

Il prodotto di punta di Dell ha superato gli esami a pieni voti

CPU: Intel Core i3 – i7 di ottava generazione | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | Display: 13,3 pollici FHD (1920 x 1080; non touchscreen) – UHD (3840 x 2160; touchscreen) | Archiviazione: SSD 128 GB – 2 TB

La webcam adesso è al posto giusto

Potente

Miglioramenti poco rilevanti

Il Dell XPS 13 è sempre stato tra i migliori portatili per studenti, professionisti e anche per l’uso di tutti i giorni. Ora che Dell ha introdotto nuovamente una versione entry level, questo prodotto è ancora di più alla portata degli studenti universitari. L’azienda produttrice ha anche risolto uno dei maggiori problemi di questo portatile: la posizione della webcam. Dell ha trovato il modo di spostarla al centro nella parte alta dello schermo. Insomma, i vostri amici non saranno più costretti ad ammirare il vostro naso durante una videochiamata.

Leggi la recensione completa: Dell XPS 13

3. Surface Laptop 2

Il meglio sta sotto la superficie

CPU: Intel Core i5-i7 di ottava generazione | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Display: 13,5 pollici, 2256 x 1504 PixelSense touch display | Archiviazione: SSD 128GB – 1TB

Notevole miglioramento delle prestazioni

Non c’è più Windows 10 S

Manca ancora Thunderbolt 3

Il primo Surface Laptop era già un ottimo portatile per gli studenti, ma non era esente da difetti come prestazioni sotto la media, mancanza di porte e il fatto che avesse Windows 10 versione S. Il Surface Laptop 2 elimina questi problemi, eccezion fatta per le porte. Il portatile è equipaggiato con processori quad core Kaby Lake Refresh, Windows 10 Home e offre una nuova colorazione nera, decisamente elegante. Avremmo apprezzato anche la presenza di una sola porta USB-C, ma ciò non toglie che su questo dispositivo potrete lavorare e studiare senza problemi.

Leggi la recensione completa: Surface Laptop 2

4. Microsoft Surface Go

Un Surface per tutti

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | Scheda grafica: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4 GB – 8 GB | Display: 10 pollici, 1800 x 1200 (217 ppi; rapporto d’aspetto 3:2 ) PixelSense touch display | Archiviazione: eMMC 64 GB – SSD 128 GB

Prezzo aggressivo

Qualità costruttiva eccellente

CPU Pentium

Secondo noi, è difficile che il migliore portatile per studenti riesca veramente a trovare un equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni senza sacrificare qualcosina. Il Microsoft Surface Go non è solo uno dei migliori tablet Windows, ma è senza dubbio uno dei migliori prodotti destinati agli studenti. Il fatto che i componenti non garantiscano prestazioni di fascia alta non deve ingannare: Microsoft ha progettato questo 2 in 1 in modo che gli studenti possano lavorare senza problemi. È difficile fare di meglio, specie se si intende spendere poco.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Go

5. HP Envy x360 13 (2019)

HP ha optato per un upgrade AMD

CPU: AMD Ryzen 3 3300U - AMD Ryzen 7 3700U | Scheda grafica: AMD Radeon Vega 6 - Radeon Vega 10 | RAM: 8 GB - 16 GB | Display: 13,3 pollici FHD (1920 x 1080) IPS | Archiviazione: SSD da 256GB-1TB

Sottile ed elegante per essere un 2 in 1

Chassis di alta qualità

Autonomia migliorata

Le prestazioni della CPU sono appena sufficienti

A livello grafico delude

Ci sono molte ragioni che ci hanno spinto a considerare HP Envy x360 (2019) come un prodotto adatto per chi studia. Non solo (e non tanto) per via del suo design leggero ed elegante, ma anche per altri aspetti. Questo 2 in 1 da tredici pollici, infatti, può contare su una qualità costruttiva di alto livello, riproduzione video fino a 9 ore e un livello di prestazioni che consente di affrontare la maggior parte dei progetti scolastici senza fatica. Tutto questo a un prezzo davvero interessante.

Leggi la recensione completa: HP Envy x360 (2019)

6. Microsoft Surface Pro 6

Tablet o Laptop? Entrambi

CPU: Intel Core i5 – i7 di ottava generazione | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 16 GB | Display: 12,3 pollici, 2736 x 1824 PixelSense display | Archiviazione: SSD 128 GB – 1 TB

Processori quad core

Ottima autonomia

Mancano ancora le USB-C

Col tempo, i prodotti della gamma Microsoft Surface si sono affermati come tra i migliori di tutto l’universo Windows. Touchscreen fantastici, prestazioni di tutto rispetto e ottima autonomia. Il Surface Pro, in questo senso, è un degno erede anche se non presenta particolari novità. Ci troviamo di fronte a un Tablet veloce che può agilmente trasformarsi in un mini portatile grazie alla Surface Type Cover. Potete passare dal lavoro allo svago senza problemi, quindi.

Leggi la recensione completa: Surface Pro 6

7. Apple MacBook Air (2019)

Un valido cadetto con un nuovo schermo di qualità

CPU: Intel Core i5 dual-core da 1,6 GHz | Grafica: Intel UHD Graphics 617 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: display Retina 13.3 ”(2.560 x 1.600) | Memoria: 128 GB - SSD da 1 TB

Design accattivante

Lo schermo è eccezionale

Durata della batteria fantastica

Potenza insufficiente

Spazio di archiviazione insufficiente

Apple ha preso MacBook Air (2018) e gli ha dato una risfrescata, aggiungendo la tecnologia True Tone allo schermo e una tastiera ancora più affidabile. Sfortunatamente le specifiche sono rimaste le stesse, ma visto che la versione del 2018 era già entrata in questa classifica, questa versione migliorata ne ha preso il posto. La cosa buona comunque è che questa versione costa meno della precedente quindi siamo di fronte a un prodotto con un migliore rapporto qualità-prezzo.

Leggi la recensione completa: MacBook Air (2019)

8. Apple MacBook Pro 15 pollici (2019)

Il computer Apple indicato per la produttività riceve i componenti più recenti

CPU: Intel Core i7 – i9 di nona generazione | Scheda grafica: AMD Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20 | RAM: Fino a 32 GB | Display: 15,4 pollici, display con retroilluminazione LED e tecnologia IPS | Archiviazione: SSD 512 GB – 4 TB

Potente

Buone possibilità di configurazione

Il display è eccellente

Prezzo elevato

Mancano porte

Rimangono i dubbi sulla tastiera

Il MacBook più potente di Apple è diventato ancora più performante e quindi questo mostro di potenza da 15 pollici made in Cupertino è diventato ancora più veloce. Che si tratti di progetti scolastici/universitari, photo editing o giochi (non troppo pesanti, però) questo prodotto non vi deluderà ed è una delle migliori scelte per gli studenti. Cosa porta in dote questa nuova versione? Innanzitutto la tastiera è migliorata e inoltre troviamo anche alcuni tra i più recenti e i più potenti processori di Intel. In ultimo, adesso, non solo è possibile avere a bordo un processore Intel Core i9 da 8 core, ma potete anche inserire una GPU Radeon Pro Vega 16 o Pro Vega 20 per avere prestazioni grafiche migliori.

Leggi la recensione completa: MacBook Pro (15 pollici, 2019)

9. Asus Zenbook S

Un notebook eccellente a un prezzo eccellente

CPU: Intel Core i7-8550U | Scheda grafica: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8 GB DDR4 | Display: 13,3 pollici FHD (1920 x 1080) IPS; antiriflesso | Archiviazione: SSD da 256GB

Potente e sempre veloce

Prezzo ragionevole

Autonomia migliorabile

Scalda un pochino

Lo Zenbook S non è il più nuovo né il più sofisticato degli Zenbook, ma offre un notevole equilibrio tra prestazioni e prezzo. L’abbinamento di RAM e processore lo rendono in grado di affrontare tutte le incombenze dello studente universitario. La risoluzione Full hd potrebbe andarvi stretta in qualche occasione, ma in linea di massima è adatta tanto allo studio quanto ai momenti di intrattenimento. La batteria non ha una durata stratosferica, quindi per le giornate più impegnative sarà consigliabile mettersi in borsa anche il caricatore, che per fortuna è molto leggero.

Leggi la recensione completa: Asus Zenbook S

