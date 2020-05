Millennial e Generazione Z a confronto: ecco chi sono i più esperti di tecnologia

Per generazione Z si intende coloro che sono nati tra il 1997 e 2012, mentre per generazione Y (che comprende i cosiddetti millennial) si intende coloro che sono nati tra il 1981 e 1996. Uno studio ha confrontato le due generazioni sottoponendole a diversi quesiti tecnologici: il risultato di una delle due è piuttosto deludente.

Specops Software , fornitore di soluzioni per la gestione e l'autenticazione di password, ha condotto un sondaggio sulla generazione Y, dimostrando che la maggior parte degli intervistati non conosce i più basilari termini informatici. La generazione Z, invece, è nata e cresciuta in mezzo alla tecnologia, quindi ha provato di essere padrona di tutti gli aspetti tecnici.

Il sondaggio, condotto su 2445 millennial, ha evidenziato che il 70% di loro non conosce il significato della parola spam, il 34% non sa come cancellare la cronologia del browser, il 76% non sa cosa si intende per malware e il 67% non sa cosa vuol dire phishing.

Inoltre, il sondaggio rivela che oltre 38.000 persone nate tra il 1981 e 1996 cercano “cos’è una VPN” sui motori di ricerca ogni mese e solo l’11% sa come attivare il firewall per proteggersi dagli attacchi informatici.

Il test dimostra che la generazione Z ha una marcia in più, ma sorprende come le persone che sono nate tra il 1981 e 1996 (quindi tutti giovani) non sappiano il significato di alcune parole e non riescano a svolgere compiti piuttosto basilari, soprattutto in un'era in cui la tecnologia la fa da padrone.