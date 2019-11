I migliori schermi per il tuo PC

Mettersi davanti ad uno dei migliori monitor del 2019 renderà la lettura, la navigazione e la visualizzazione molto più semplice. Dopotutto gli elementi visivi sono una parte vitale dell'esperienza di utilizzo di un computer per qualsiasi utente. Questo renderà anche l’esperienza più piacevole e forse addirittura più coinvolgente. E mentre molti display possono davvero svuotare il portafogli, alcuni di questi monitor vengono offerti anche a un prezzo ragionevole. Quindi, indipendentemente dalle proprie possibilità, leggete la nostra lista per trovare il modello che può fare per voi. Ce ne sono per tutti i gusti, le esigenze e le possibilità.

Che le vostre priorità siano un’alta risoluzione, grandi dimensioni o velocità di refresh elevata, non è così complicato trovare il monitor migliore per soddisfare le esigenze di ognuno. Si potrebbe desiderare un monitor da gioco per usarlo con uno dei migliori PC da gioco , o forse preferire un monitor con USB-C come giusto complemento al proprio ultrabook dotato della medesima connessione, per questioni di praticità.

Qualsiasi cosa stiate cercando in un monitor di ultima generazione, probabilmente la troverete nella nostra lista dei migliori monitor del 2019. Tutti modelli che abbiamo provato e testato a fondo, per voi.

Cosa bisogna sapere sul Black Friday 2019? Con il periodo delle offerte del Black Friday e del Cyber ​​Monday in arrivo, stiamo iniziando ad avere accesso a interessanti offerte sui monitor che si trovano in vendita. Se si acquista un monitor durante il Black Friday, bisogna comunque assicurarsi di guardare attentamente le specifiche, in modo da sapere esattamente cosa si andrà ad ordinare. Naturalmente, per semplificare le cose, è possibile scegliere uno degli schermi della nostra lista dei migliori monitor: vi garantiamo che tutti i modelli sono indubbiamente i primi della loro classe, mentre il nostro strumento di confronto dei prezzi vi garantirà anche il miglior prezzo sul mercato.

I migliori monitor del 2019:

1. BenQ PD3200U

Il Top per giocatori e professionisti (per alcuni, almeno)

Diagonale dello schermo: : 32” | Proporzioni: : 16: 9 | Risoluzione: 3.840 x 2.160 | Luminosità: 350 cd / m2 | Rapporto di contrasto: 1.000: 1 | Supporto colore: sRGB 100% | Peso: 8,5 kg

Risoluzione 4K

Ampio schermo

Il design potrebbe sembrare banale per alcuni

Alcune funzionalità un po' di nicchia

Ora che i PC sono in grado di gestire il 4K come mai prima d’ora, i monitor 4K iniziano a diffondersi in misura maggiore. Ecco perché BenQ ha rilasciato il PD3200U, un enorme display Ultra HD da 32 pollici, come parte della sua gamma di monitor “Designer”.

I progettisti 3D adorano particolarmente questo display, grazie alla precisione del colore calibrata in fabbrica e alla modalità CAD / CAM. Commercializzato a creativi e professionisti, BenQ ha progettato apparentemente per caso un pannello che piacerà anche ai giocatori, rendendolo uno dei migliori monitor a tutto tondo, purché abbiano abbastanza spazio sulla loro scrivania.

2. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Ultra-ampio, pompatissimo

Diagonale dello schermo: 35” | Proporzioni: 21: 9 | Risoluzione: 3.440 x 1.440 | Luminosità: 300 cd / m2 | Tempo di risposta: 4ms | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 2.500: 1 | Supporto colore: sRGB 100% | Peso: 12 kg

Prestazioni cromatiche fenomenali

Frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Menu OSD macchinoso

L'AOC Agon AG352UCG6 Black Edition è un monitor da gioco a tutto campo, uno dei migliori se si desidera un display ultra-wide.

Con il suo eccezionale supporto cromatico, un ottimo rapporto di contrasto ed un’incredibile velocità di aggiornamento a 120 Hz, tutto ciò che verrà visualizzato sul PC avrà un aspetto indubbiamente migliore.

Si tratta di un modello tra i più costosi, ma questo monitor ultra-wide può aumentare significativamente la produttività, rendendolo degno di essere acquistato, nonostante il suo prezzo abbastanza elevato.

Se si possiede l'hardware giusto per pilotarlo, è uno dei migliori monitor da valutare per la propria scelta.

3. Asus ROG Swift PG27UQ

Costoso, ma bellissimo

Diagonale dello schermo: 27” | Proporzioni: 16: 9 | Risoluzione: 3.840 x 2.160 | Luminosità: 600 cd / m2 | Tempo di risposta: 4ms | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 50.000: 1 | Peso: 13 kg

HDR

Splendida qualità dell'immagine

Molto costoso

Se si sta cercando uno dei migliori monitor e si è pronti ad acquistarne uno con un prezzo davvero elevato, è questo il modello giusto. L'Asus ROG Swift PG27UQ unisce così tante funzionalità di fascia alta che sembra addirittura esagerato.

Non solo possiede un display UHD 4K a 144 Hz, ma integra anche la tecnologia Nvidia G-Sync e il supporto HDR. Questo è semplicemente il miglior monitor sul mercato, ma il prezzo sarà quasi sicuramente fuori portata per molti.

Che lo si utilizzi per scopi videoludici, per editing di foto e video o anche solo per un impiego generico, non è davvero possibile sbagliare con questo monitor, al netto del prezzo parecchio impegnativo.

4. Acer Predator X34

Un monitor pensato per i gamer

Diagonale dello schermo: 34” | Proporzioni: 21: 9 | Risoluzione: 3440 x 1440 **Luminosità:** 300 cd / m2 | Tempo di risposta: 4ms G2G (da grigio a grigio) | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 100 milioni: 1 | Supporto colore: : SRGB 100% | Peso: 9,9 kg

Design aggressivo

Accuratezza del colore perfetta

Selezione di porte limitata

Altoparlanti deboli

Quando ci si stanca delle ormai assodate proporzioni di 16:9, nulla può stupire più di un display cinematografico 21:9. Non è il migliore per guardare Netflix o YouTube, ma l'Acer Predator X34 è un fantastico esempio di cosa può fare un monitor ultra-wide.

Dotato di una accattivante cornice in alluminio e di un supporto poligonale che assomiglia a una zampa di uccello, questo enorme monitor da 34 pollici è una meraviglia da vedere.

Più significativamente, grazie alla tecnologia G-Sync di Nvidia, non ci sarà bisogno che il V-Sync tenga sotto stress la scheda grafica inutilmente. L'Acer Predator X34 fa davvero tutto il necessario per apparire. Questo modello è coinvolgente più di quanto un monitor da gioco possa mai essere. Ed è anche, in definitiva, uno dei migliori monitor da acquistare nel 2019.

5. Asus Designo Curve MX38VC

Largo. Larghissimo.

Diagonale dello schermo: 37,5” | Proporzioni: 21: 9 | Risoluzione: 3.840 x 1.600 | Luminosità: 300 cd / m2 | Tempo di risposta: 5ms G2G (da grigio a grigio) | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 1.000: 1 | Supporto colore: 1,07 milioni di colori | Peso: 9,9 kg

Numero pixel

Ricarica wireless Qi

No HDR

I monitor Ultrawide sono in circolazione da un po' di tempo ormai, e alcuni modelli di questo formato da alcuni anni sono costantemente presenti nella lista dei migliori monitor. Questi monitor dalla proporzione allungata sono davvero utili quando si parla di produttività, e stanno diventando sempre più diffusi. L'Asus Designo Curved MX38VC fa ancora un passo avanti: non solo ha una risoluzione di 3.840 x 1.600 e la compatibilità USB-C, ma anche un caricabatterie wireless Qi integrato nella base. In definitiva, se si passa molto tempo al PC sarà un compagno di lavoro del quale non si potrà più fare a meno. È un po' caro e non include il supporto HDR, ma è una mancanza che riesce a compensare bene, soprattutto se si è professionisti.

6. Dell UltraSharp UP3218K

Ritorno al futuro

Diagonale dello schermo: 32” | Proporzioni: 16: 9 | Risoluzione: 7.680 x 4.320 | Luminosità: 400 cd / m2 | Tempo di risposta: 6ms | Angolo di visione: N / A | Rapporto di contrasto: 1.300: 1 | Supporto colore: sRGB 100% | Peso: 8,5 kg

Straordinaria risoluzione 8K

Design accattivante

Molto costoso

Contenuto 8K disponibile, al momento limitato

Questo monitor offre una tecnologia così avanzata rispetto alla media degli altri modelli da lasciare sbalorditi. È il motivo per cui il Dell UltraSharp UP3218K ci ha impressionato ancora di più. Trovare un monitor in grado di raggiungere la stessa straordinaria bellezza di visione può risultare essere quasi impossibile.

E non è solo la risoluzione a fare il prodotto, infatti Dell è arrivata al punto di garantire che anche la qualità costruttiva e la riproduzione del colore fossero tra le migliori del settore. Il Dell UltraSharp UP3218K è rivolto ai professionisti, e per le sue caratteristiche di livello altissimo è probabilmente uno dei migliori monitor che si possano trovare oggi.

7. BenQ EX3203R

Alta risoluzione a basso costo

Diagonale dello schermo: 31,5” | Proporzioni: 16: 9 | Risoluzione: 2.560 x 1.440 | Luminosità: 400 cd / m2 | Tempo di risposta: 4ms | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 3.000: 1 | Supporto colore: DCI-P3 90% | Peso: 13,4 kg

Conveniente

Ottimo per i giochi

Implementazione HDR di bassa qualità

Se si sta cercando un monitor 1440p di prima qualità con HDR per contenuti multimediali e giochi a prezzo conveniente, allora BenQ EX3203R potrebbe essere il display giusto.

Uno dei migliori monitor di questo 2019 e degno di nota in quanto offre molte funzionalità di fascia alta con un prezzo molto ragionevole. 32” potrebbero sembrare un po' troppi per uno schermo da tenere a meno di un metro di distanza, ma la curvatura 1800R su questo pannello BenQ ne migliora l’utilizzo, rendendolo un valido prodotto sia per la produttività, sia per l'immersione nei giochi e multimedia.

8. Alienware 25

Una soluzione allo screen tearing

Diagonale dello schermo: 24,5” | Proporzioni: 16: 9 | Risoluzione: 1.920 x 1.080 | Luminosità: 400 cd / m2 | Tempo di risposta: 1 ms | Angolo di visione: 170/160 | Rapporto di contrasto: 1.000: 1 | Supporto colore: sRGB 119% | Peso: 11,7 kg

Ottimo design

Alta frequenza di aggiornamento

Costoso

Solo 1080p

Se si possiede un budget limitato, questo monitor da quasi 25” potrebbe essere un vero affare, come spesso capita con i prodotti Alienware. Inoltre, questo prodotto di Dell sarà in grado di eliminare quasi completamente lo screen tearing, indipendentemente dal fatto che si stia utilizzando una scheda Radeon oppure Geforce. Le tecnologie G-Sync o FreeSync presenti permettono infatti di ridurre parte del carico della GPU che altrimenti verrebbe sprecato dalla sincronizzazione VSync. Dotato di una frequenza di aggiornamento di ben 120Hz l’alien Alienware 25 offre anche, come ciliegina sulla torta, un tempo di risposta di 1 ms.

9. BenQ Zowie XL2540

Un monitor su misura per le esigenze dei videogiocatori professionisti

Diagonale dello schermo: 24” | Proporzioni: 16: 9 | Risoluzione: 1.920 x 1.080 | Luminosità: 400 cd / m2 | Tempo di risposta: 1 ms | Angolo di visione: 170/160 | Rapporto di contrasto: 1000: 1 | Supporto colore: NTSC 72% | Peso: 7,5 kg

Frequenza di aggiornamento elevata

Setup semplice

Costoso

Indicato quasi esclusivamente ai giocatori professionisti

Potrebbe sembrare inverosimile, ma il BenQ Zowie XL2540 è il concorrente diretto dell'Asus Predator X34. Anche se sembra che non ci siano grosse somiglianze esteriori, lo XL2540 fa il suo lavoro altrettanto bene, rinunciando sì ad alcune funzionalità, ma offrendo una pazzesca frequenza di aggiornamento di 240 Hz ed un tempo di risposta di solo 1 ms.

Non sono presenti tecnologie G-Sync o FreeSync, poiché questo monitor presuppone che si possieda già un PC più che in grado di eliminare il fenomeno del tearing dello schermo senza alcun aiuto esterno.

Al contrario, questo monitor offre molti preset visivi, uno strumento di controllo "S-Switch" per la gestione di tali preset e una coppia di luci led personalizzabili.

10. MSI Optix MPG341CQR

Il nuovo monitor da gioco da 34” di MSI

Diagonale dello schermo: 34” | Proporzioni: 21: 9 | Risoluzione: 3.440 x 1.440 | Luminosità: 400 nit | Frequenza di aggiornamento: 144Hz | Tempo di risposta: 1 ms | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 3000: 1 | Supporto colore: sRGB 105% | Peso: 9,5 kg

Pannello VA incisivo

Ottime prestazioni di gioco

Set di funzionalità davvero ampio

Questa classe di monitor è costosa

Se si cerca un monitor da gioco con una risoluzione 1440p super-wide, un tempo di risposta incredibilmente veloce di 1 ms, un angolo di visione di 178 gradi e una frequenza di aggiornamento rapida, il modello MSI Optix MPG341CQR è un modello che rispetta tutte queste esigenze.

Se risulta essere interessante per queste squisitezze tecniche forse lo sarà ancora di più per il fatto che MSI abbia deciso di utilizzare un pannello VA, con più contrasto e colori più incisivi rispetto ai più utilizzati IPS.

Nel pacchetto sono incluse anche altre chicche: eleganti LED RGB “Mystic Light”, connettività USB-C, una fotocamera integrata e soprattutto un prezzo competitivo.

Anche Gabe Carey, Bill Thomas e Michelle Rae Uy hanno contribuito a questo articolo

