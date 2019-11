Le migliori offerte per fibra e banda larga

La connessione in Fibra Ottica è attualmente la tecnologia di trasmissione dei dati che permette di raggiungere le più alte velocità di navigazione Internet. Oggi tutti i principali operatori propongono offerte che consentono di navigare almeno fino a 1 Gb in download. Poi certo molto dipende da dove ci si trova e dalla presenza o meno degli operatori.

Anche perchè non tutte le fibre sono uguali: quella originale in cui i cavi arrivano fin dentro casa, si chiama FTTH (Fiber To The Home) ed è l’unica che può assicurare velocità fino a 1 Gbps. Poi ci sono le soluzioni miste fibra/rame, identificate dalla sigla FTTC (Fiber To The Cabinet), che arrivano nella zona della vostra abitazione e che possono raggiungere, a seconda della distanza e di altre variabili, velocità comprese tra i 100 e i 200 Mbps.

Si tratta in ogni caso di prestazioni molto superiori a quelle possibili con il classico ADSL che oltretutto ha prezzi che non si discostano di molto dalla fibra.

La concorrenza è tanta e gli operatori si confrontano a colpi di offerta. Per questo motivo abbiamo deciso di tenere sotto controllo le singole offerte e di segnalarvi quelle più interessanti.

Controlla la copertura!

In un mondo ideale tutte le abitazioni sarebbero raggiunte dalle connessioni veloci. La verità purtroppo è molto meno entusiasmante: in Italia un buon numero di abitazioni, la maggior parte, è raggiunta da una linea che offre almeno 7 mbps, più spesso fino a 20 mbps. Nei centri urbani più grandi le velocità reali sono spesso superiori ai 30, 40, o anche 60 mbps.

Sono più rare invece le "vere" connessioni in fibra, ma cliccando sui link sottostanti potrete controllare se la vostra abitazione è raggiunta da almeno un servizio di ultima generazione.

L'offerta per la fibra di TIM

L'offerta per la fibra di TIM Tim offre in 100 comuni italiani connessioni fino a 1GB. Il prezzo definitivo è €35 al mese, ma attivando il contratto online pagherete 30 euro/mese per un anno. Sono inclusi modem e TimVision.

TIM propone due offerte dedicate rispettivamente a chi è già raggiunto dalla fibra fino a casa (Super Fibra, fino a 1 Gpbs, attualmente disponibile in 100 comuni) e a chi ha la fibra ottica che arriva fino all’armadietto stradale, in media a circa 300 metri da casa (Super Mega fino a 200 Mbps). In entrambi i casi il canone mensile è di 30 euro per i primi 12 mesi e quindi salirà a 35 euro.

L'offerta di TIM comprende il modem TIM, lo streaming di TIM VISION versione base e un servizio gratuito a scelta tra Assistenza, Voce, TIM Vision Plus, Smart Home e Safe Web Plus.

L'offerta per la fibra di Vodafone

Vodafone propone una sola tariffa, indipendentemente dal tipo di connessione in fibra da cui siete raggiunti. In questo momento vi è una promozione attiva che offre la connessione al prezzo di 27,90 euro al mese con assistenza, costi di attivazione e Vodafone Station inclusi nel prezzo. In più viene anche fornita una scheda SIM con 30 GB di traffico al mese inclusi per navigare anche fuori casa con tablet e chiavette e la Vodafone TV con le migliori serie TV e l’intrattenimento di Sky.

Per sapere se la vostra abitazione è raggiunta dalla fibra di Vodafone dovete collegarvi al sito Vodafone. Per chi effettua la sottoscrizione online le chiamate verso tutti i fissi e i mobili nazionali sono incluse nel pacchetto.

L'offerta per la fibra di Fastweb

L'offerta di Fastweb prevede la connessione in fibra FTTH o FTTC, a seconda del luogo in cui si vive. In questo momento è attiva una speciale promozione che prevede un costo di 24,95 euro al mese anziché 34,95 euro per chi si iscrive online con i costi di attivazione compresi nel prezzo.

L’offerta comprende oltre alla connessione Internet illimitata anche il Modem FASTGate, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e l'assistenza clienti MyFastweb.

L'offerta per la fibra di Wind Infostrada

Anche Wind Infostrada, propone una sola tariffa per la fibra FTTH o FTTC e anche in questo caso c'è un'offerta speciale attivabile online: 26,98 euro al mese anziché 36,98 euro con modem, assistenza, una SIM con 100 GB al mese, il servizio Play Now per giocare online alla massima velocità e quello Family Protect per navigare in sicurezza.

Per sapere se la vostra abitazione è raggiunta dalla fibra di Wind Infostrada dovete collegarvi al sito Wind Infostrada

L'offerta per la fibra di Tiscali

La proposta di Tiscali si chiama Ultrainternet Fibra e consente di avere una connessione fino a 1 GB su rete FTTH, telefonate gratuite, modem e attivazione gratuiti al prezzo in offerta di 26,95 euro.

Per sapere se la vostra abitazione è raggiunta dalla fibra di Tiscali dovete collegarvi al sito Tiscali.

L'offerta per la fibra di Tre

Sono due le offerte fibra di Tre: 3Absolute e Super Fibra Plus 3 in offerta al prezzo rispettivamente di 25,99 euro al mese per 3Absolute e 26,98 euro al mese per Super Fibra Plus 3.

La differenza dipende dalla possibilità, per chi sceglie Super Fibra Plus 3 ed è già cliente 3, di avere Giga illimitati sulla propria SIM.

Per sapere se la vostra abitazione è raggiunta dalla fibra di Tre dovete collegarvi al sito Tre