I migliori notebook gaming da 17” 2020

Quest’anno non c’è stata ancora una vera e propria esplosione di notebook da gaming, a differenza dello scorso anno. In effetti stiamo ancora aspettando di vedere il meglio dal 2020, sotto questo punto di vista. Ciò non toglie che le novità non manchino: grazie all’introduzione dei nuovi Ryzen 4000 e della presentazione di Ampere (nVidia RTX serie 3000) a breve potremo vedere dei grossi cambiamenti nel settore.

Fino a oggi i processori mobile di AMD sembrano essere stati relegati solo ai notebook appartenenti alla fascia inferiore del mercato, ma non è detto che questa situazione debba durare per sempre. A quanto pare l’azienda di Sunnyvale sta inanellando un successo dietro l’altro e i benchmark sulle nuove CPU parlano chiaro, come abbiamo potuto verificare nella nostra prova di Asus Zephyrus G14 .

I notebook da gaming da 17'' offrono uno schermo tipicamente a risoluzione Full-HD che ne permette un uso ludico. Grazie alla presenza di una dotazione hardware evoluta, possono anche venire utilizzati in ambito lavorativo, se lo si desidera. Tranne alcuni modelli più ingombranti, sono dispositivi che possono essere trasportati in un’apposita borsa e sono adatti per fare la spola tra casa e ufficio, ma molto meno per essere utilizzati sui mezzi di trasporto: in particolar modo, l’utilizzo del mouse potrebbe essere piuttosto difficile, rendendo il gioco un vero incubo.

Per un modello da gaming è necessario ovviamente puntare all’hardware migliore possibile, ma esistono degli ottimi compromessi che vi permetteranno, in cambio di un costo tutto sommato contenuto, di giocare con pochi sacrifici a livello di prestazioni.

Abbiamo organizzato la nostra classifica non in base alle performance assolute, ma dando la priorità all’esperienza di utilizzo, al rapporto qualità-prezzo e, perchè no, alle tendenze del mercato. Non manca ovviamente qualche modello più esotico, per chi desiderasse investire qualche soldo extra: in fin dei conti un modello valido ha qualche anno di vita utile, e se oltre che per giocarci utilizzate il vostro portatile gaming per lavorare in modalità nomade, la spesa potrebbe ripagarsi senza grossi problemi. Per tutti gli altri, alcuni dei modelli da noi proposti rimangono comunque di apprezzabile valore e perfettamente utilizzabili anche con i migliori giochi per PC , a fronte di piccole rinunce nel dettaglio grafico o in frame rate al minimo sindacale.

Come fare una buona scelta:

SCHERMO:

Un pannello da 17” è il prerequisito della nostra classifica. Se avete scelto una scheda video potente, allora è preferibile che lo schermo abbia anche una frequenza di aggiornamento sopra la media (qualsiasi frequenza sopra i 100 Hz andrà bene). Al contrario, se avete deciso di contenere la spesa scegliendo un processore grafico economico, potete rinunciare a cuor leggero alle alte frequenze di refresh: sarebbero comunque inutili.

Lo schermo ideale potrebbe avere tra i 120 e i 144Hz; ne esistono anche con frequenze più alte, ma ovviamente questo è un dettaglio che fa lievitare il prezzo non di poco. Se usate il computer anche per lavorare, cercate il valore di Gamut nella scheda tecnica, dovrebbe avere almeno un 90% della copertura RGB, questo garantirà colori più dettagliati e piacevoli, oltre che una saturazione di colore degna di questo nome.

CPU e GPU:

L’unità di calcolo (CPU) e l’unità grafica (GPU), insieme al loro sistema di raffreddamento sono le parti più importanti di un computer dedicato al gaming.

È molto importante che questi due elementi siano bilanciati tra loro. I notebook sono progettati per non avere colli di bottiglia, ma spesso su quelli più economici vengono installate CPU fin troppo potenti che, senza un processore grafico capace, sono incapaci di offrire frame rate rilevanti.

Se usate il vostro portatile anche per lavoro, questa scelta non è totalmente errata, in quanto la CPU si occupa di quasi tutte le attività del computer, mentre una potente GPU difficilmente viene sfruttata per l’utilizzo lavorativo, salvo che siate coinvolti in attività di modellazione 3D o montaggio video professionale. In ogni caso, se desiderate principalmente giocare, è bene che la GPU montata sul vostro portatile sia la più potente che riusciate a permettervi, nel budget che avete previsto. In tale circostanza, i produttori offrono sempre delle scelte coerenti atte a mantenere la configurazione bilanciata.

Al giorno d’oggi, non bisognerebbe accontentarsi di niente di meno di una CPU Intel Core i5-8300h o di un Ryzen 5 3550H, se preferite AMD. Per la scelta del processore grafico, sconsigliamo di scegliere qualsiasi cosa non abbia almeno una GPU dedicata Geforce GTX 1050TI di NVIDIA o della serie RX 5000 di AMD.

Dato che CPU e GPU, nelle loro versioni più potenti e adatte al gioco, tendono a scaldare una volta messe sotto carico, è fondamentale che il raffreddamento sia ottimale. Sotto questo aspetto, purtroppo, dare una valutazione è abbastanza difficile, tuttavia una regola di buon senso è che i modelli più costosi offrono solitamente sistemi più efficaci. Spesso i notebook più costosi sono realizzati con materiali differenti dalla plastica, come l’alluminio o lega di magnesio e offrono sistemi con più ventole e più heatpipes, che tendono a smaltire meglio il calore attraverso le feritoie.

MEMORIA:

Siamo nel 2020 e Windows 10 funziona perfettamente con 8GB di RAM, ma se riuscite ad arrivare a 16GB, allora sarete a cavallo. 32 GB potranno esservi utili solo se mentre giocate fate girare diversi altri software in background.

La cosa più importante, comunque, è la presenza di 2 banchi di RAM installati, utili per sfruttare la configurazione dual-channel. Tipicamente i notebook hanno disponibili 2 slot totali per RAM (raramente 4) e una configurazione molto comune è 2 x 8GB. Tutti i modelli al momento montano so-dimm DDR4, difficilmente è possibile sbagliare.

ARCHIVIAZIONE:

Se possibile è necessario evitare i portatili che montano hard disk meccanici. Puntate a quelli che offrono un SSD NVMe PCIe. A seconda dell’utilizzo che dovete farne, valutate la capacità che vi potrebbe essere necessaria. Solitamente è possibile aggiungere successivamente uno o addirittura due drive (NVME o SATA3) alla configurazione.

Certo, esistono dei drive a stato solido molto più veloci di altri, ma pochi secondi di ritardo nel caricamento del vostro titolo preferito non faranno differenza se durante il gioco il frame rate sarà sufficiente da poterci giocare senza problemi.

Una caratteristica su cui vale la pena investire qualcosa, ma senza esagerare. Esistono delle soluzioni basate su hard disk ibridi (SSHD) che permettono di ottenere una buona quantità di spazio a una velocità ragionevole, senza spendere molto, tipicamente vengono accoppiate con un SSD principale per il sistema operativo.

Non sono disprezzabili e sono meglio degli hard disk puramente meccanici, ma le prestazioni si avvicinano a quelle di un SSD solo in determinate condizioni, pertanto sono una via di mezzo che potrebbe accontentare quasi tutti.

PORTE E CONNESSIONI:

Ogni modello offre una serie di porte di espansione, ma pensiamo che sia importante avere almeno una porta USB-C, meglio se ha Thunderbolt 3, 3 porte USB di cui almeno 2 in versione 3.1 e un’uscita video HDMI. Ogni extra è benvenuto, ma se non si hanno esigenze particolari, difficilmente le porte diventeranno una grossa discriminante.

ALTRO:

Tutti i notebook di questa tipologia, eccetto rari casi, hanno una webcam basilare (720P) che però offre una qualità piuttosto limitata. Potrà andare bene per uso occasionale, se non fate gli Youtuber per mantenervi, ovviamente.

Un audio pulito e dotato di bassi è la cosa migliore che si possa auspicare, ma sono pochi i portatili gaming che riescono a offrirlo. Spesso gli altoparlanti sono rivolti verso il lato inferiore e manca quasi sempre un vero proprio mini subwoofer. In ogni caso, non mancheremo di segnalare quali sono i migliori, in questo senso.

La tastiera di un notebook è importante, se non ne utilizzate una esterna. Partendo dal presupposto che ormai tutti i modelli sono dotati di retroilluminazione, notiamo sui modelli degli ultimi anni, la presenza di tre tipologie di retroilluminazione principali: monocromatica (un colore che non può essere cambiato), full RGB a zone (di solito 4), per cambiare colore a piacimento in ognuna delle zone e infine a tasto singolo, con la possibilità di variare il colore per ognuno di tasti. Alcune tastiere installate sono di tipo meccanico, ma nella gran parte dei modelli si trovano dei comunque validi modelli con i tasti a membrana.

I migliori notebook gaming da 17” a colpo d'occhio:

1. Lenovo Legion Y740 17

Lusso by Lenovo

CPU: Intel Core i7-9750H | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 144 Hz | RAM: 16 GB-32 GB | SSD: 256-512-1024 GB | HDD: 1-2 TB | GPU: NVIDIA Geforce 2060 6 GB fino a NVIDIA Geforce RTX 2080 Max-Q 8 GB | Peso: 2,8 Kg | Dimensioni: 41,3 cm x 30,5 cm x 2,3 cm

Design sottile

Configurabile dal sito Lenovo

Materiali di pregio

Se dovessimo descriverlo, potremmo dire che è un Y540 con l’abito da sera. Pur assomigliando molto al fratello minore presenta uno schermo molto più luminoso, uno chassis tutto di alluminio, la tastiera full-RGB configurabile per singolo tasto e ulteriori migliorie che aiutano a giustificare il prezzo. Non è economico, ma è possibile risparmiare qualcosa creandosi una propria configurazione ad-hoc sul sito di Lenovo.

A livello di processori e schede video la scelta è limitata, ma non per questo poco interessante. Se vi piacciono un design sobrio che riveste una scelta di componenti di qualità, dovreste decisamente valutarlo.

2. HP Pavilion Gaming

La soluzione da gioco accessibile

CPU: Intel Core i5-9300H e i7-9750H | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 60-144 Hz | RAM: 8 GB-32 GB | SSD: 256-512 GB | HDD: 1TB | GPU: NVIDIA Geforce 1650 4 GB fino a NVIDIA GTX 1660TI 6 GB | Peso: 2,75 Kg | Dimensioni: 40,5 cm x 28,2 cm x 2,5 cm

Fantastico rapporto qualità prezzo

Varie configurazioni disponibili

Estetica piacevole

Pavilion Gaming è la versione economica di HP Omen, del quale riprende l’estetica e con qualche taglio a componenti e materiali riesce a offrire un’esperienza di gioco similare ma anche più conveniente. Non si tratta comunque di un PC di fascia bassa: alcune configurazioni entrano a pieno titolo in concorrenza diretta con gli Omen più economici, mentre altre si trovano a un prezzo davvero da discount. La particolare retroilluminazione della tastiera fa molto Matrix; esiste una versione con luce bianca, ma è praticamente introvabile in Italia.

3. Lenovo Legion Y540 17

La soluzione più economica per giocare bene

CPU: Intel Core i5-9300H e i7-9750H | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 144 Hz | RAM: 8 GB-32 GB | SSD: 256-512-1024 GB | HDD: 1-2TB | GPU: NVIDIA Geforce 1660TI 6 GB fino a NVIDIA RTX 2060 8 GB | Peso: 2,8 Kg | Dimensioni: 39,9 cm x 29 cm x 2,6 cm

Eccellente rapporto qualità prezzo

Estetica sobria

Ottima disposizione delle porte

Lenovo Y540 è un portatile gaming dal design molto sobrio e realizzato in materiale plastico. Data la retroilluminazione bianca della tastiera e lo chassis di colore scuro potrebbe essere benissimo il vostro PC da ufficio: l’estetica pulita nasconde infatti la sua vera natura di potente computer da gioco. Le caratteristiche tecniche di fascia media mantengono il prezzo popolare, mentre la possibilità di configurare sul sito di Lenovo il PC come se fosse un abito sartoriale, permette di realizzare la propria configurazione preferita senza dover sottostare ai soliti modelli preconfezionati. La disposizione delle porte sul retro è risultata essere una delle caratteristiche più apprezzate, insieme allo schermo dal buon gamut e al buon contenimento delle temperature.

4. Acer Predator Helios 300

Potenza a tutto tondo

CPU: Intel Core i7-9750H | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 144 Hz | RAM: 16 GB-32 GB | SSD: 256-512-1024 GB | HDD: 1-2TB | GPU: NVIDIA Geforce 1660TI 6 GB fino a NVIDIA RTX 2070 Max-Q 8 GB | Peso: 2,83 Kg | Dimensioni: 40,3 cm x 28 cm x 2,5 cm

Ottimo rapporto qualità prezzo

Costruzione robusta

Tuning di serie

Predator Helios 300 di Acer è uno di computer più chiacchierati, ricercati e desiderati in assoluto. Le generazioni passate si sono sempre fatte notare tra la massa dei notebook gaming per le prestazioni e il design high tech. Il pulsante turbo permette l’overclock e downvolt automatico, oltre a sparare le ventole al massimo. In ogni caso la sua tastiera RGB a 4 zone, il corpo in gran parte di alluminio e le soluzioni tecniche lo mettono al di sopra della media della concorrenza.

5. Asus ROG Strix G731GW

Per giocare sul serio

CPU: Intel Core i7-9750H | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 144-240 Hz | RAM: 16 GB-32 GB | SSD: 256-512-1024 GB | SSHD: 1TB | GPU: NVIDIA Geforce RTX 2070 8 GB | Peso: 2,85 Kg | Dimensioni: 39,9 cm x 29,3 x 2,6 cm

Design evoluto

Prestazioni di livello

Schermo ad alto refresh

Quando il gioco si fa duro...ROG Strix. Un modello che non vi farà mancare nulla. Anche se il prezzo sale leggermente rispetto ad altri notebook della categoria, la configurazione completa e potente lo rendono sicuramente uno dei più interessanti. Lo chassis è decisamente votato al gaming e non fa troppo per nasconderlo, rimanendo comunque dentro una sobrietà tecnologica che lo rende molto appetibile ai più. Lo schermo da 240Hz gli da una marcia in più verso gran parte dei concorrenti.

6. HP Omen 17

Il gaming in giacca e cravatta

CPU: Intel Core i5-9300H, i7-9750H, i9-9980H | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 60-144 Hz | RAM: 8 GB-32 GB | SSD: 256-512-1024 GB | HDD: 1TB | GPU: NVIDIA Geforce 1660TI 6 GB fino a NVIDIA RTX 2080 8 GB | Peso: 3,3 Kg | Dimensioni: 40,5 cm x 29,5 cm x 2,7 cm

Look professionale

Costruzione robusta

Qualità audio superiore alla media

Omen, similmente a Predator Helios 300 e Lenovo Y540 17, è uno di quei portatili da gaming capaci a 360° che permettono di giocare e di lavorare senza soluzione di continuità. Le caratteristiche tecniche lo vedono inserito nella fascia media del mercato, ma similmente ai concorrenti ha tutto quello che si può volere da un PC da gioco. Esistono abbastanza configurazioni per riuscire a soddisfare chiunque, anche se il punto di forza di Omen è sicuramente il design riuscito e originale. Il software di gestione Omen Control permette la configurazione e la gestione di innumerevoli parametri, tra cui la curva di controllo delle ventole e la retroilluminazione della tastiera RGB a 4 zone ed è una delle doti più apprezzate di Omen.

7. MSI GT76 Titan

Il colosso con CPU desktop

CPU: Intel Core i7-9700 - Intel Core i9-9900K | Risoluzioni disponibili: FHD - 4K UltraHD | Frequenza schermo: 60-144 Hz | RAM: 32 GB-64 GB | SSD: 1TB RAID0 SSD + 1 TB HD | GPU: NVIDIA Geforce RTX 2070 8 GB fino a **GPU** NVIDIA Geforce RTX Super 2080 8 GB | Peso: 4,2 Kg Kg | Dimensioni: 39,7 cm x 33 cm x 3,3-4,2 cm

Design estremo

Hardware desktop

Stile MSI

Un modello grosso e pesante, che ricorda per misure i computer portatili di una ventina di anni fa, salvo poi presentare un hardware moderno e di tutto rispetto, con componenti addirittura mutuati dai PC desktop. Rispetto ad altri modelli potrebbe sembrare un colosso, ma mentre altrove sono stati fatti dei compromessi per contenere peso e misure, sul GT76 Titan non ne è stato fatto praticamente nessuno. Potete mettere a riposo il vostro vecchio PC per sostituirlo con il Titan senza alcuna remora. Lo stile MSI nero e rosso lo rende palesemente un modello da gioco. La maggior parte dei gamer probabilmente lo amerà, mentre il resto dell’utenza passerà immediatamente oltre.

8. Dell Alienware Area-51m

Prestazioni extraterrestri

CPU: Intel Core Intel Core i7-9700, Intel Core i9-9900K | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 60-144 Hz | RAM: 16 GB-32 GB | SSD: Optane 118 GB+ SSHD 1TB fino a 1TB RAID0 SSD + 1 TB SSHD | GPU: NVIDIA Geforce RTX 2070 8 GB fino a NVIDIA Geforce RTX 2080 8 GB | Peso: 3,87 Kg | Dimensioni: 40,2 cm x 31,9 cm x 2,76 cm

Qualcuno che non conosce il marchio Alienware potrebbe scambiarlo realmente per il manufatto di una civiltà aliena. L’estetica non lascia dubbi sulla mission di Area-51m, ma è pienamente supportata da diverse configurazioni e da un livello di configurabilità in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti. Non è un modello convenzionale e non vuole esserlo, in effetti è piuttosto diverso da qualsiasi degli altri portatili presenti in questa classifica. La scelta dei colori è limitata a solo due, ma parecchio evocativi: “Lunar Light e Dark side of the Moon”.

9. MSI GF75 Thin

L’ultraleggero di MSI

CPU: Intel Core i7-9750H | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 60 Hz | RAM: 16 GB | SSD: 512 GB | HDD: no | GPU : NVIDIA Geforce 1650 4 GB | Peso: 2,2 Kg | Dimensioni: 39,7 cm x 26 cm x 2,3 cm

Prezzo contenuto

Peso inferiore alla media

Design MSI

Questo modello non è il più potente della lista, ma è sicuramente molto leggero ed è indicato per quei casual gamer che viaggiano molto e che vogliono conciliare la portabilità all’utilizzo ludico, senza rinunciare allo schermo da 17 pollici. Probabilmente c’è solo una nicchia di persone che risponde a queste caratteristiche, ma MSI con il suo ormai noto chassis scuro e retroilluminazione rossa, ha anche altri modelli nel suo listino. In ogni caso è un portatile abbastanza economico che saprà soddisfare tutti, in particolar modo i fan del marchio.

10. Gigabyte Aorus17

Bello e impossibile

CPU: Intel Core i7-9750H - i9-9980HK | Risoluzioni disponibili: 1920 x 1080 | Frequenza schermo: 144-240 Hz | RAM: 16 GB-32 GB | SSD: 512-1024 GB | GPU: NVIDIA Geforce 1660TI 6 GB fino a NVIDIA RTX 2080 8 GB | Peso: 3,7 Kg | Dimensioni: 39,6 cm x 29,3 x 3,8 cm

Look accattivante

Configurazioni di fascia alta

Materiali di pregio

Piuttosto difficile da reperire in Italia, è un modello robusto con un’estetica peculiare dovuta allo chassis scuro e ai numerosi inserti led di colore giallo. Ama farsi notare e, a dire il vero, se lo può permettere. Presenta configurazioni di fascia medio alta ed appartiene più alla categoria dei trasportabili che dei portatili, dato il peso. Si tratta di un desktop replacement che può essere utilizzato per giocare, ma che si può permettere di diventare il PC principale di chiunque necessiti alte prestazioni di calcolo e grafiche.