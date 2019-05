I migliori giochi per laptop: 20 titoli che non fonderanno vostri portatili

I migliori giochi non sono limitati alle console con le loro costose iscrizioni online da centinaia di euro all'anno. Anche se i migliori laptop non saranno in grado di far girare alcuni dei migliori giochi , come ad esempio Far Cry 5 , i migliori titoli per laptop, grazie alla loro convenienza, compensano per la grafica meno appariscente.

Se date un'occhiata ad alcuni dei migliori giochi indie degli ultimi anni, come Cuphead, vi renderete subito conto che anche i migliori laptop possono supportare dei bellissimi giochi, senza fare affidamento su una grafica fotorealistica. Ci sono anche titoli classici come Star Wars: Knights of the Old Republic che potrebbero sembrarvi datati, ma che reggono ancora il confronto con il loro gameplay e le storie stellari (nonostante questo gioco in particolare non faccia più parte del canone dell'universo di Star Wars).

I migliori giochi per laptop disponibili sul mercato di oggi spaziano dai piccoli giochi indie di cui forse non avrete mai sentito parlare, come Thimbleweed Park, a giochi tripla A famosi come The Sims 4. Qualunque sia il vostro hardware e stile di gioco, siamo pronti a scommettere che troverete qualcosa in questa lista che vi piacerà.