I migliori giochi MMO del 2019: ecco come vivere una seconda vita su console e PC

MMO. Per chi non lo sapesse, questo acronimo inglese (Mass/Massively Multiplayer Online) indica dei giochi multiplayer online di massa, appunto. Questo genere videoludico si caratterizza per mondi fantasy in continua espansione, enormi server online e un’enorme massa di giocatori da tutto il mondo. Messi insieme, questi elementi forniscono un’esperienza davvero unica.

Si tratta di un tipo di giochi simile ad altri generi come RPG (Role Playing Games, giochi di ruolo) RTS (Real-Time Strategy, giochi di strategia in tempo reale) e FPS (First-Person Shooting, giochi sparatutto in prima persona) e spesso l’acronimo viene buttato lì senza troppe spiegazioni.

Anche se le sigle MMO e MMORPG (per indicare un MMO che è anche un gioco di ruolo), non vi dicono nulla, siamo pronti a scommettere una fortuna che avrete sentito parlare di almeno uno dei giochi che fanno parte di questa grande categoria.

Siamo parlando di titoli come World of Warcraft o Runescape, di sicuro nomi che vi dicono qualcosa. Dopotutto, chi trascorre molto tempo su internet prima o poi si sarà imbattuto in un banner sul proprio browser che pubblicizzasse questi giochi.

Anche Amazon è entrata in partita recentemente, visto che ha creato un MMO ambientato nel XVII secolo chiamato New World : sfrutta la tecnologia cloud di Amazon e può, in teoria, supportare migliaia di giocatori online

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Se tutto ciò ancora vi risulta oscuro, pensate agli MMO come a grandi mondi virtuali dove è possibile vivere un’altra vita nei panni di un avatar, che potete scegliere all’interno del gioco. Nel corso del gioco potete effettuare combattimenti, scambi o salire di livello.

Come probabilmente avete intuito, questo tipo di giochi richiede un certo impegno in termini di tempo e quindi non è detto che piaccia a tutti, ma visto l’elevato numero di giochi di questo tipo, nonché l’enorme quantità di denaro che questo settore attrae, possiamo concludere che per chi cerca una seconda vita in un gioco c’è un intero mondo in rapida crescita.

Questo non vuol dire che la seconda vita online sia uguale per tutti i giocatori. C’è chi vuole impersonare un mago elfo in un mondo fantasy, ma magari queste cose alla Trono di Spade non fanno per tutti e quindi ci sarà chi preferirà pilotare una navicella in una galassia.

La scelta non riguarda soltanto il genere e i tipi di mondi in cui vi troverete a giocare, ma anche il modo in cui progredisce il gioco. Per esempio, una volta che avrete trovato il mondo che fa per voi, volete libertà totale su cosa fare o preferite una storia assai ricca e articolata da seguire passo dopo passo? Per voi divertirsi vuol dire unirsi ad amici per sconfiggere i mostri e i nemici oppure preferite essere un lupo solitario che dà la caccia a tutti gli altri giocatori presenti su un server?

Uno dei grandi punti di forza di questo tipo di giochi è l’ampia scelta disponibile, non solo in termini di giochi, ma anche a livello di personaggi, storie, stili di gioco e tantissimi altri aspetti.

Quindi, qualsiasi sia lo scenario che più vi aggrada, ci sarà probabilmente un gioco MMO che fa al caso vostro. Per rendere più semplice la scelta sulla seconda vita virtuale da condurre, abbiamo creato un elenco dei migliori MMO del momento