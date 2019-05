I 35 migliori giochi indie per PC e console

I migliori giochi per PC stanno evolvendo molto velocemente, ma lo stanno facendo anche i migliori giochi indie dei quali potreste non aver mai sentito parlare.

Una delle cose migliori dei giochi in questa lista è che, diversamente dalle uscite tripla A, non cercheranno di svuotare il vostro portafogli. Liberi dalle influenze delle aziende che vogliono soltanto i vostri soldi, i migliori giochi indie rappresentano le visioni puramente artistiche degli sviluppatori, soprattutto se siete in possesso di uno dei migliori PC da gaming .

Tuttavia, solo perché i migliori giochi indie non godono del successo mainstream, questo non vuol dire che i giochi su questa lista non possano competere con i migliori titoli tripla A. Spesso, infatti, i giochi indie sorpassano, grazie alla loro natura meno ripetitiva, quelli mainstream sia in qualità che per la quantità di idee originali. A differenza della loro controparte più affluente questi giochi non hanno bisogno di affidarsi a stereotipi e cliché per attirare le masse.

Questo è il vostro giorno fortunato se vorrete immergervi nei migliori giochi indie. Abbiamo raccolto per voi i migliori giochi indie presenti sul mercato odierno. Abbiamo incluso i popolarissimi Return of the Obra Dinn, Dead Cells, ma anche i più classici Braid e Dwarf Fortress. Non preoccupatevi, terremo questa lista aggiornata con tutte le migliori uscite indie. Perciò se state cercando il prossimo gioco indie che farà al caso vostro continuate a leggere.

Linux, Windows o Mac: quale preferite? Guardate il nostro video qui sotto:

Anche Bill Thomas, Joe Osborne, Kane Fulton e Gabe Carey hanno contribuito a questo articolo.