Migliori fotocamere compatte 2019: 10 modelli da viaggio perfetti per le vacanze

Queste macchine occupano poco spazio e hanno zoom potenti, ecco la nostra selezione delle migliori macchine fotografiche da viaggio

La maggior parte degli smartphone va bene per gli scatti occasionali, ma non sono semplicemente in grado di rendere giustizia alle bellezze che si incontrano durante un viaggio. D’altra parte, portarsi appresso un’ingombrante DSLR (cioè un reflex) è troppo scomodo per la maggior parte delle persone.

Ecco perché questo tipo di macchina è tanto popolare. Sono fotocamere compatte e tascabili, appena più grandi in una compatta tradizionale del tipo “punta e scatta”, ma hanno potenti zoom che arrivano a 20x e 30x. Questo significa che avete la portabilità di una normale compatta, ma la flessibilità per immortalare diversi tipi di soggetto. Che vogliate ritrarre estesi paesaggi, incorniciare edifici o monumenti, con queste macchine potrete farlo.

Non avrete la stessa qualità di una DSLR o una fotocamera mirrorless perché l’unico modo di prendere uno zoom potente e renderlo piccolo è usare un sensore più piccolo. Ma la qualità dell’immagine è comunque buona, perfetta per condividere le foto con parenti e amici. Alcuni modelli poi ora hanno grandi sensori da 1 pollice per una migliore qualità dell’immagine. Non saranno all’altezza di DSLR e mirrorless, ma ci vanno piuttosto vicino e sono sensibilmente migliori del vostro smartphone.

Se ancora non siete sicuri riguardo al tipo di fotocamera che vi serve, date un’occhiata alla nostra guida: quale fotocamera comprare?

In alternativa, se pensate di stare a bordo piscina o in spiaggia, potreste cercare un modello particolarmente resistente, di quelli chiamati rugged. In questo caso potete leggere le migliori fotocamere impermeabili e le migliori action cam .

Oppure continuate a leggere, di seguito troverete le migliori fotocamere da viaggio in commercio oggi.

Acquisto intelligente: Sony Cyber-shot RX10 III

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Obiettivo: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Schermo: 3.0 pollici inclinabile, 1,229K punti | Mirino: EVF | Raffica: 10fps | Video: 4K | Livello Utente: Principiante/Intermedio

Sensore grande e capace

Mirino integrato

Zoom limitato

Non ha il touchscreen

Prima di passare alla nostra lista delle migliori fotocamera da viaggio, abbiamo voluto segnalare un’alternativa che non appartiene pienamente alla categoria, ma merita senz’altro di essere presa in considerazione. La RX100 III di Sony ha ormai un paio d’anni, e al momento dell’uscita costava intorno ai 1.000 euro. Ma con l’arrivo dei nuovi modelli (compresa la RX100 IV di cui parliamo sotto) il suo prezzo è calato sensibilmente. I difetti? Lo zoom è piuttosto corto rispetto ai rivali, ma a parte questo ha molto da offrire. C’è un sensore dignitoso (1”, 20.1MP) nonostante lo zoom ridotto a una notevole apertura massima di f/1.8-2.8. C’è anche un mirino a scomparsa e può registrare in 4K. Il tutto in un corpo di metallo e finiture pregiate. Sicuramente vale la pena di darci un’occhiata, sopratutto se non volete uno zoom potente a tutti i costi.

Leggi la recensione completa: Sony Cyber-shot RX100 III

1. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

La fotocamera da viaggio più avanzata in circolazione

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Obiettivo: 24-360mm, f/3.3-6.4 | Schermo: 3.0 pollici touchscreen, 1,240K punti | Mirino: EVF | Raffica: 10fps | Video: 4K | Livello Utente: Principiante/Intermedio

Grande sensore da 1 pollice

Zoom 15x

Il mirino elettronico non convince

Prezzo alto

Compatte di fascia alta come l’eccellente Sony Cyber-shot RX100 V si stanno diffondendo e rubando la scena alle compatte da viaggio. La risposta di Panasonic è stata di mantenere il corpo macchina grossomodo delle stesse dimensioni rispetto alle precedenti serie ZS/TZ, inserendoci però un sensore molto più grande. Lo abbiamo visto con la Panasonic TZ100 e poi con la nuova Lumix TZ200. Questo sensore più grande permette di avere una migliore qualità dell’immagine, ma tende a ridurre la portata dello zoom rispetto ad altre macchine. Detto questo, la TZ200 ha comunque un versatile zoom 15x, un comodo mirino elettronico, registrazione di video in 4K e la modalità Panasonic 4K Photo che aiuta a ottenere immagini a 8 MP dei momenti più sfuggenti. È la migliore macchina da viaggio che si possa avere oggi, anche se un po’ costosa.

Leggi la recensione completa: Panasonic Lumix TZ200

2. Panasonic Lumix ZS100 / TZ100

Il modello premium di Panasonic con un sensore più grande

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Obiettivo: 25-250mm, f/2.8-5.9 | Schermo: 3.0 pollici touchscreen, 1,040K punti | Mirino: EVF | Raffica: 10fps | Video: 4K | Livello Utente: Principiante/Intermedio

Grande sensore da 1 pollice

Video 4K

Zoom limitato a 10x

Schermo fisso

Fino all’arrivo della TZ200 la TZ100 è stata una delle nostre favorite tra le macchine zoom da viaggio. Come il nuovo modello anche questo ha un sensore da 1 pollice e sensibilità da 20.1 MP, ma lo zoom 10x è tra i più corti in circolazione. Un limite che non la mette necessariamente fuori dai giochi perché la TZ100 è un’ottima fotocamera con mirino integrato, grande touchscreen, video 4K, trasferimento delle immagini via Wi-Fi e controlli facili da usare. C’è anche una modalità manuale avanzata, compreso il formato RAW per chi ama elaborare le immagini con un programma di fotoritocco. Tutto considerato è una compatta zoom da viaggio potente e versatile, oggi ancora più interessante grazie al prezzo ridotto.

Leggi la recensione completa: Panasonic Lumix ZS100 / TZ100

Sony Cyber-shot RX100 VI

La potenza Sony in tasca

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Obiettivo: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Schermo: 3.0 pollici inclinabile, touchscreen, 921K punti | Mirino: EVF | Raffica: 24fps | Video: 4K | Livello Utente: Intermedio

Prestazioni al top, anche per l’AF

Mirino elettronico di qualità

Lo zoom non è alla pari dei concorrenti

Molto costosa

Sony rivoluzionò il settore delle compatte di fascia alta con la prima RX100, una macchina tascabile con sensore da 1 pollice. Per via di zoom non particolarmente potenti, tuttavia, queste macchine non sono riuscite a imporsi come modelli da viaggio. Una situazione che cambia con l’arrivo della RX100 VI, dotata di un più che discreto obiettivo 24-200 mm, più corto di altri, ma ha un’apertura massima variabile e incredibilmente veloce. C’è inoltre un sistema autofocus impressionante (seppur complesso), la possibilità di registrare a 24p e in 4K. Usarla forse non è semplicissimo ed è molto costosa, ma di sicuro non c’è nulla che la possa eguagliare in prestazioni.

Leggi la recensione completa: Sony Cyber-shot RX100 VI

4. Sony Cyber-shot HX99

Zoom ottico 30x, ma compromessi sulla qualità dell’immagine

Sensore: 1/2.3 pollici, 18.2MP | Obiettivo: 24-720mm, f/3.5-6.4 | Schermo: 3.0 pollici orientabile, touchscreen, 921K punti | Mirino: EVF | Raffica: 10fps | Video: 4K | Livello Utente: Principiante/intermedio

Touchscreen orientabile

Mirino integrato

Mirino a bassa risoluzione

Controlli complicati

La Cyber-shot HX99 ha uno zoom 30x (come la Lumix TZ70 di cui parliamo sotto) e un mirino elettronico a scomparsa. Un bel vantaggio quando ci si trova all’aperto sotto il sole ed è impossibile leggere bene lo schermo LCD, ma il mirino della HX99 salta fuori proprio quando serve. Il problema è che la risoluzione è un po’ bassa, per quanto resti una funzione bella da avere. Il sensore da 18.2 MP crea immagini migliori dello smartphone, ma non troppo. Se volete una migliore qualità dell’immagine dovrete orientarvi a modelli con sensore da 1 pollice, ma non ne troverete nessuno con lo stesso impressionante zoom 30x. Si aggiunge la possibilità di scattare in RAW, che offre una flessibilità ancora maggiore per modificare le immagini dopo lo scatto.

Leggi la recensione completa: Sony Cyber-shot HX99

4. Panasonic Lumix ZS50 / TZ70

Questa è quella da scegliere per budget limitati

Sensore: 1/2.3 pollici, 12.1MP | Obiettivo: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Schermo: 3.0 pollici, 1,040K punti | Mirino: EVF | Raffica: 10fps | Video: 1080p | Livello Utente: Principiante/intermedio

Ottimo zoom

Controlli manuali e formato RAW

Manca il touchscreen

La qualità delle immagini potrebbe essere meglio

La serie Panasonic ZS/TZ è quella che praticamente ha inaugurato il genere delle compatte superzoom e questo marchio è ancora leader. La Lumix TZ70 non è il modello più recente, ma grazie a uno zoom 30x, controlli manuali e possibilità di scattare in RAW - un bel pregio per i fotografi appassionati che vogliono la massima qualità da una macchina piccola - c’è poco di cui lamentarsi a questo prezzo. La Lumix TZ70 ha anche un mirino elettronico; non è certo il più grande in circolazione, ma può rivelarsi utile quando c’è molta luce. È il coltellino svizzero delle fotocamere compatte superzoom da viaggio, che unisce convenienza, qualità e controllo. Ha molte imitazioni, ma questa è l’originale.

Leggi la recensione completa: Panasonic Lumix TZ70

6. Panasonic Lumix ZS70 / TZ90

Un modello Lumix TZ che merita attenzione

Sensore: 1/2.3 pollici, 20.3MP | Obiettivo: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Schermo: 3.0 pollici inclinabile, touchscreen, 1,040K punti | Mirino: EVF | Raffica: 10 fps | Video: 4K | Livello Utente: Principiante/intermedio

Ottimo mix di funzioni

Touchscreen

Perdita di dettagli ad altri ISO

Perdita di dettagli con zoom al massimo

Ci si potrebbe domandare perché la TZ90 sia più in basso nella nostra lista rispetto alla TZ70, un modello di due generazioni più vecchio. La risposta è semplice, il salto della risoluzione da 12 a 20 MP ha portato a un peggioramento nella qualità dell’immagine in scarsa illuminazione, proprio per colpa del maggior numero di pixel. Detto questo, c’è la gradita introduzione dei video 4K e un’ottima interfaccia sul touchscreen. Uno schermo che inoltre è ribaltabile (ottimo per selfie e video), e c’è un mirino elettronico - quest’ultimo potrebbe essere migliore, ma alcuni concorrenti allo stesso prezzo ne sono privi.

Leggi la recensione completa: Panasonic Lumix ZS70 / TZ90

7. Canon PowerShot SX730 HS

Zoom enorme in formato compatto

Sensore: 1/2.3 pollici, 20.3MP | Obiettivo: 24-960mm, f/3.3-6.9 | Schermo: 3.0 pollici inclinabile, 922,000K punti | Mirino: No | Raffica: 5.9fps | Video: 1080p | Livello Utente: Principiante/intermedio

Zoom eccellente

Assemblaggio di qualità e resistente

Manca il mirino

Lo schermo LCD non è touch

La Canon PowerShot SX730 HS è come una storia con due morali. Da una parte è costruita in modo sopraffino ed è piacevole da usare con una buona reattività in ogni situazione. Se volete una fotocamera che vi dia poco da pensare e con uno zoom potente, la SX730 HS potrebbe fare al caso vostro. Il problema è che alla PowerShot SX730 HS mancano molte cose rispetto ai rivali, nonostante sia tra le più costose: 4K video, controllo via touchscreen, livella elettronica, manca perfino la possibilità di muovere il punto di messa a fuoco. Se volete una qualsiasi di queste cose, cercate altrove.

Leggi la recensione completa: Canon PowerShot SX730 HS

Menzione onoraria: Nikon Coolpix A1000

Un piccolo sensore ma ha mirino elettronico, video 4K e schermo orientabile

Sensore: 1/2.3 pollici, 16MP | Obiettivo: 24-840mm, f73.4-6.6 | Schermo: 3.0 pollici inclinabile, 1.036m punti | Mirino: EVF, 1.116.000 punti | Raffica: NA | Video: 4K | Livello Utente: Principiante/Intermedio

Mirino integrato

Video 4K

Sensore piccolo

Non lo zoom più potente in circolazione

La A1000 è un nuovo modello e dobbiamo ancora testarla, quindi per ora non possiamo fare commenti sulle prestazioni. Ma ha certamente le caratteristiche ideali di una fotocamera da viaggio. La lente stabilizzata con zoom 35x ha una focale equivalente a 28-840 mm in 35 mm, e il mirino elettronico aiuta nelle situazioni più difficili. Può registrare video in 4K e lo schermo ribaltabile aiuta quando si vuole scattare un selfie. Il sensore retroilluminato da 16.1 MP è un passo indietro rispetto a quello da 20 MP che troviamo sulla A900, ma è potenzialmente una buona notizia per la qualità dell’immagine. Ne sapremo di più dopo averla provata, ma possiamo dire sin da ora che vale la pena di tenerla d’occhio

Considera anche …

Se peso e ingombro non vi preoccupano nemmeno in gita o in vacanza, abbiamo selezionato per voi tre alternative che vale la pena prendere in considerazione. Si tratta di una DSLR , una mirrorless camera e una bridge . Ognuna vanta de vantaggi sulle superzoom da viaggio, se siete pronti a portarne il peso.

8. Sony Cyber-shot RX10 IV

Se volete ancora più zoom, lo avrete

Sensore: 1 pollici CMOS, 20.2MP | Obiettivo: 24-600mm, f/2.4-4 | Schermo: 3.0 pollici inclinabile touchscreen, 1.44m punti | Mirino: EVF | Raffica: 24fps | Video: 4K | Livello Utente: Intermedio/Expert

Sensore superbo

Zoom di alta qualità

Costosa

Il menu potrebbe essere migliore

Vi piace l’idea di una macchina tuttofare con un buon sensore, ma volete uno zoom ancora più potente? La risposta è una macchina di tipo bridge e la Sony Sony Cyber-shot RX10 IV è la migliore che ci sia. Ha un enorme teleobiettivo 24-600 mm f/2.4-4 e un sistema AF migliorato rispetto alla RX10 III. Il sensore da 1 pollice e 20.1 MP può catturare un eccellente livello di dettagli. L’ergonomia è ben progettata e tra le mani sembra una DSLR, compreso un mirino elettronico grande e luminoso. Senza dimenticare la possibilità di registrare in 4K e fare raffiche fino a 24 FPS. Impressionante.

Leggi la recensione completa: Sony Cyber-shot RX10 IV

9. Nikon D3500

La DSLR entry-level di Nikon è un’ottima macchina da viaggio se abbinata a un teleobiettivo

Sensore: APS-C CMOS, 24.2MP | Obiettivo: Venduto separatamente | Schermo: 3.0 pollici, 921,000 punti | Mirino: Ottico | Raffica: 6fps | Video: 1080p | Livello Utente: Principiante

Facile da usare

Grande qualità dell’immagine

Manca il touchscreen

Niente video 4K

La Nikon D3500 è la nostra DSLR entry level favorita al momento. Il grande sensore APS-C da 24.2 MP offre una qualità dell’immagine superiore rispetto alle compatte superzoom, mentre la batteria da 1550 scatti è fantastica in viaggio. Si può affermare che non è piena di funzioni, ma la D3500 è molto facile da usare (anche per chi non ha mai usato una reflex) ed è anche piuttosto compatta. La D3500 è spesso venduta con un obiettivo 18-55mm, abbastanza limitato per un viaggio, ma sostituibile con qualcosa come il teleobiettivo Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD che, grazie al fattore di cropping 1.5x del sensore APS-C , è equivalente a un 27-600 mm. Una lunghezza che offre una grande flessibilità per gestire la maggior parte dei soggetti, ed è sempre possibile passare a una veloce ottica fissa per scatti più creativi e più profondi, anche in viaggio.

Leggi la recensione completa: Nikon D3500

10. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Una buona mirrorless con ottimi obiettivi

Sensore: Micro Quattro Terzi, 16.1MP | Obiettivo: Venduto separatamente | Schermo: 3.0 pollici inclinabile touchscreen, 1,037,000 punti | Mirino: EVF | Raffica: 8.6fps | Video: 4K | Livello Utente: Principiante

Dimensione compatta, anche le lenti

Mirino eccellente

Risoluzione solo 16.1 MP

L’autonomia potrebbe essere migliore

Olympus ha ritoccato e migliorato la nostra mirrorless favorita, rendendola un’opzione ancora più affascinante tanto per i neofiti quanto per gli appassionati. Con un sensore Micro Quattro Terzi (grande circa la metà rispetto a un APS-C), la qualità dell’immagine è minore rispetto a macchine APS-C come la D3400, ma l’effetto finale non si nota molto ed è comunque migliore rispetto a una compatta superzoom. La scelta di questo sensore significa che anche le ottiche sono più leggere. Con una stabilizzazione a 5 assi, un discreto mirino elettronico, una notevole velocità raffica a 8.6 fps e la possibilità di registrare video in 4K, la E-M10 Mark III non è un giocattolo, ma una macchina fotografica potente. Abbinata a un buon obiettivo Micro Quattro Terzi sarà una valida compagna di viaggio.