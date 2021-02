I migliori dispositivi per lo streaming, per vedere tutto ciò che volete su ogni televisore

I migliori dispositivi di streaming per TV 4K/HDR

Alcuni, forse molti, hanno un televisore vecchio di qualche anno e privo di funzionalità smart. Altri hanno uno smart TV un po' vecchiotto, ormai lento nelle prestazioni e privo di alcune app importanti.

Sono casi in cui il televisore "di per sé" magari è ancora valido, ma il software invece no. Se vi manca un'app, magari Disney+, un dispositivo streaming come quelli elencati qui di seguito può risolvere tutti i problemi.

Il termine "dispositivo streaming" può risultare un po' ambiguo, visto che dopotutto qualunque cosa può esserlo, dai PC agli smartphone. Ci concentriamo però su oggetti che sono nati apposta per permetterci di vedere contenuti sul televisore: Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast e pochi altri.

A tal fine, riteniamo che i migliori dispositivi di streaming siano quelli che hanno le migliori interfacce utente, con tempi di ritardo minimi o nulli, nonché i prodotti che possono riprodurre video da quasi tutti i principali servizi di streaming e che sono aggiornati frequentemente.

Abbiamo redatto una guida ai migliori dispositivi di streaming per TV 4K e Full HD, in modo da aiutarvi a trovare il prodotto migliore per le vostre esigenze.

I migliori dispositivi di streaming per TV 4K

Fino a poco tempo fa, era facile scegliere il miglior dispositivo di streaming 4K, poiché ce n'erano pochi sul mercato.

Ora, la situazione è cambiata, e sebbene tutti siano in grado di inviare milioni di pixel di dati al vostro televisore, differiscono per contenuti e app supportate.

Questo è il motivo per cui abbiamo esaminato i contenuti disponibili su ciascuna piattaforma, le app disponibili, la qualità video, nonché le funzionalità, la facilità d’uso e il potenziale di crescita dell’ecosistema.

Sfortunatamente, con così tanti nuovi modelli tra cui scegliere, abbiamo dovuto scartare molti dispositivi che potevano dire la loro; ad esempio non abbiamo inserito Google Chromecast Ultra , così come Roku Ultra (2020) e persino Xbox Series X e PS5 . Tuttavia, ciò significa che i modelli di seguito sono il meglio del meglio per i contenuti 4K/HDR.

Nvidia Shield e Nvidia Shield Pro (2019) Grazie all’upscaling IA, Shield e Shield Pro sono i migliori dispositivi di streaming sul mercato Check Amazon Upscaling IA Google Assistant Manca Apple TV Nessuna porta USB per spazio di archiviazione aggiuntivo

Nvidia Shield (2019) è circa tre volte più costoso rispetto ai dispositivi di streaming 4K/HDR entry-level, ma è un prodotto all’avanguardia grazie all’upscaling tramite IA e al suo supporto per contenuti HDR10 e Dolby Vision. Nella confezione è incluso anche il telecomando Shield, che è stato rinnovato per essere più user-friendly. Il dispositivo supporta anche il servizio di streaming dell’azienda, Geforce Now.

Lo riteniamo il migliore per via della funzionalità di upscaling IA, che tramite una rete neurale “addestrata” con migliaia di ore di filmati, può migliorare notevolmente la qualità video di sorgenti a bassa definizione. I risultati sono straordinari.

Le uniche pecche sono il mancato supporto a Apple TV e un prezzo salato, ma l’esperienza utente è ai vertici della categoria.

Date un’occhiata alla nostra recensione su Nvidia Shield (2019)

La nuova Chromecast co Google TV è profondamente diversa rispetto alle Chromecast precedente. Questa infatti ha un telecomando e un suo sistema operativo: si accende e vedrete l'homepage, con i contenuti raccomandati, le ultime uscite, le cose che dovete finire di vedere, le app installate e i suggerimenti.

L'esperienza è davvero ottima, grazie anche a un sistema molto veloce nel caricare e riprodurre i contenuti. Chromecast con Google TV può riprodurre contenuti in 4K/HDR, se avete un televisore compatibile. Ma grazie al costo contenuto è una soluzione anche per rinnovare uno schermo fullHD di vecchia generazione.

Leggi la recensione Google Chromecast con Google TV

Apple TV 4K (2017) Apple TV 4K offre contenuti 4K/HDR Check Amazon Supporto HDR10 e Dolby Vision L'interfaccia tvOS è pulita e semplice Nessun video Amazon Siri può essere frustrante

Sì, Apple TV 4K (2017) è bloccato nell'ecosistema Apple, ma gli utenti adoreranno il sistema operativo tvOS, che è a dir poco sublime; l’interfaccia è semplice e funzionale, mentre il processore A10X assicura una navigazione e un caricamento delle app fulminei.

Il prodotto è disponibile nelle configurazioni con 32 o 64 GB di spazio di archiviazione; supporta pressoché tutte le app di streaming cui potete pensare a eccezione di Amazon Prime Video. Apprezziamo i suggerimenti dell’app iTunes Movies che consente di scoprire contenuti video ad alta risoluzione.

Il supporto a contenuti Dolby Vision è una funzione che pochi altri dispositivi possono vantare (con Dolby Atmos a seguire, ci è stato detto), e altrettanto impressionante è la funzione ricerca “globale” e l'aggiunta di Apple Music. Non manca nemmeno il supporto a Apple HomeKit che potrebbe rivelarsi molto utile a coloro interessati all’ecosistema Apple. Il difetto? Siri commette troppi errori.

Date un’occhiata alla nostra recensione su Apple TV 4K (2017)

Amazon Fire TV Cube (2019) Un prodotto al passo con i tempi e dal buon rapporto qualità-prezzo Check Amazon Controllo vocale Alexa integrato Nessun cavo HDMI nella confezione

Sebbene non possa eguagliare l'upscaling IA di Nvidia Shield o la facilità d’uso di Apple TV 4K, il nuovissimo Fire TV Cube è, di gran lunga il miglior dispositivo di streaming Amazon: è superiore ad Amazon Fire TV Cube, distribuito nel 2017, e a ogni altro modello commercializzato dal gigante dell’e-commerce.

La versione 2019 presenta un processore più performante e introduce il supporto a Dolby Vision. Nonostante alcune carenze, Amazon Fire TV Cube (2019) rimane uno dei migliori dispositivi di streaming sul mercato.

Di fatto, offre le stesse funzioni di Fire TV Cube, Amazon Echo Dot e Amazon Fire TV Stick 4K , il tutto in unico pacchetto.