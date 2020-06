Microsoft Surface Laptop 4 e Surface Go 3, buone notizie per AMD

Surface Laptop 4 e Surface Go 3 sono già al centro di indiscrezioni, dal momento che diverse voci suggeriscono la direzione che potrebbe prendere Microsoft con i suoi prossimi dispositivi.

Surface Book 3 e Surface Go 2 sono appena stati presentati, ma nessuno si aspettava che Microsoft stesse già lavorando sui prossimi modelli e queste nuove indiscrezioni suggeriscono che l'azienda si starebbe concentrando sia sul modello di fascia alta che sulla serie economica.

La prima notizia riguarda Surface Laptop 4 e proviene da diversi benchmark trapelati, che mostrano il dispositivo eseguire Windows 10 maggio 2020 con un AMD Ryzen 5 4500U.

Ryzen 5 4500U è basato sulla tecnologia AMD Zen 2 ed è un processore a sei core con frequenza di clock base da 2,3 GHz che in boost clock arriva fino a 4 GHz.

Si tratta di una CPU che mira a fornire prestazioni eccellenti in dispositivi sottili e leggeri, quindi ci piacerebbe che venisse implementata in un prossimo dispositivo Surface di Microsoft.

Surface Laptop 3 è stato il primo dispositivo di Microsoft a montare hardware AMD e, se queste indiscrezioni dovessero risultare corrette, significherebbe che Microsoft intende continuare la partnership.

Surface Laptop 3 è disponibile anche con CPU Intel e immaginiamo che anche Surface Laptop 4 possa equipaggiare questi processori.

Anche Surface Go 3 implementerà hardware AMD?

La seconda indiscrezione si riferisce a Surface Go 3, ma quest’ultima è molto più incerta, dal momento che proviene dal forum di Tablet PC Review , che afferma di essere un addetto ai lavori Microsoft. L’indiscrezione riporta quanto segue: "stiamo testando i nuovi chip mobile Ryzen, incluso il nuovo consumo irrisorio da 4,8 watt per i nostri dispositivi personalizzati, che potrebbe essere usato anche in un successore di Go 2".

L’informazione suggerisce che AMD potrebbe fornire i chip per Surface Go 3, creando a tutti gli effetti un precedente visto che si tratta di un tablet economico.

Tuttavia, si tratta di un leak e deve essere inteso come tale, poiché proviene da un post non verificato, anche se in precedenza l'autore ha rivelato correttamente le specifiche di Surface Go 2 prima che Microsoft le presentasse ufficialmente, come riporta Windows Latest.

Il nome in codice del chip dovrebbe essere "Pollock" e potrebbe avere un consumo energetico di soli 4,8 watt.

Secondo il poster, il surriscaldamento del processore è ancora un problema e lo sarebbe ancora di più in un dispositivo come Surface Go, sebbene si tratti di un chip a bassa potenza. Se questo fosse vero, significherebbe che Microsoft sta ancora lavorando per abbassare le temperature per poter implementare il presunto chip AMD.

Tuttavia, sembra che Microsoft abbia condiviso tali informazioni con AMD e le due aziende potrebbero lavorare insieme per trovare soluzioni alternative a questo problema.

In altre parole, Surface Go 3 potrebbe anche non implementare hardware AMD. Tuttavia, Surface Go 2 è stato appena presentato e non ci aspettiamo il rilascio di Surface Go 3 almeno fino al 2021, quindi Microsoft e AMD avranno il tempo necessario a risolvere i problemi (se tutto questo fosse corretto, ovviamente).

Il post sul forum suggerisce anche che Microsoft potrebbe usare i propri chip personalizzati in Surface Go 3. L’azienda ha scelto questa soluzione per il suo Surface Pro X (anziché affidarsi a Intel o AMD) quindi, in ogni caso, non si tratterebbe di una sorpresa. Non abbiamo dubbi sul fatto che Microsoft stia lavorando già sul Surface Laptop 4 e Surface Go 3. Speriamo di ottenere presto altri dettagli concreti in merito a questi prodotti.